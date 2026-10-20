Tra le tre proposte dell'azienda, il giornalista sceglie di tornare nella redazione dove ha lavorato dal 1999 al 2006. Report riparte l'8 novembre senza di lui, con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Sigfrido Ranucci riparte da Rai News 24. Dopo la rimozione dalla conduzione di Report, il giornalista ha scelto la vicedirezione del canale all news della Rai, dove si occuperà di inchieste. Ci aveva già lavorato dal 1999 al 2006. Report riparte l'8 novembre con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi.

Le tre proposte della Rai

Dopo averlo rimosso dalla conduzione di Report, la Rai aveva offerto a Ranucci tre alternative:

la vicedirezione di Rai News 24 ;

; un ruolo al Tg3 ;

; un incarico da corrispondente al Cairo, in Egitto.

Ranucci ha scelto la prima. Sarà vicedirettore del canale guidato da Federico Zurzolo, con la responsabilità delle inchieste.

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Il ritorno a Rai News 24

Per il giornalista è un ritorno a casa. Ranucci è entrato a Rai News 24 nel 1999 e ci è rimasto fino al 2006, quando è passato a Report. Prima ancora la sua carriera era cominciata nella redazione del Tg3.

Nel messaggio con cui ha annunciato la scelta, Ranucci ha ringraziato il direttore del Tg3 Luca Terzulli e la redazione per la disponibilità mostrata nei giorni difficili, e il direttore di Rai News Federico Zurzolo per la fiducia. Ha ricordato anche Roberto Morrione, il suo maestro, che guidava il canale all news negli anni in cui ci lavorava, e ha salutato Report dopo vent'anni con la convinzione di aver fatto ciò che doveva.

Il ricorso e la sospensione

La rimozione da Report è arrivata dopo le vicende legate alle indagini sull'attentato subito da Ranucci nell'ottobre 2025 davanti a casa. I suoi legali avevano presentato un ricorso d'urgenza per ottenere il reintegro, respinto dal Tribunale di Roma. Il giudizio proseguirà nel merito.

La Rai lo ha inoltre sospeso per dieci giorni, dopo che il Comitato etico aveva ritenuto il suo comportamento in contrasto con le regole aziendali. Ranucci ha impugnato anche questo provvedimento.

Report riparte l'8 novembre

Report, il programma d'inchiesta di Rai 3 condotto da Ranucci per anni, torna in onda l'8 novembre. Alla conduzione ci saranno Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, volti della squadra del programma.

Domande frequenti

Dove lavora ora Sigfrido Ranucci?

Sigfrido Ranucci ha scelto la vicedirezione di Rai News 24, il canale all news della Rai diretto da Federico Zurzolo, dove si occuperà delle inchieste. La Rai gli aveva proposto tre alternative dopo la rimozione da Report: Rai News 24, un ruolo al Tg3 o la corrispondenza dal Cairo.

Perché Ranucci non conduce più Report?

La Rai ha rimosso Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report dopo le vicende legate alle indagini sull'attentato subito nell'ottobre 2025. Il suo ricorso d'urgenza per il reintegro è stato respinto dal Tribunale di Roma, e il giudizio proseguirà nel merito. Ranucci ha anche impugnato una sospensione di dieci giorni.

Chi conduce Report nella nuova stagione?

Nella nuova stagione di Report, che riparte l'8 novembre 2026 su Rai 3, alla conduzione ci sono Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, già nella squadra del programma. Sigfrido Ranucci, che lo ha condotto per anni, ha scelto invece di tornare a Rai News 24 come vicedirettore con delega alle inchieste.