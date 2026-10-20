Dalla tripletta del bomber del Frosinone alle doppiette di Varela e Simeone, dal primo successo del Venezia al tris del Lecce a Udine. E poi le cadute: lo 0-3 della Juventus in casa, il Napoli fermato al Penzo, Fiorentina e Parma sempre più giù.

La settima giornata di Serie A, giocata dal 16 al 19 ottobre 2026, lascia Inter e Lazio in testa a 19 punti. Tra i top la Lazio di Gattuso, corsara a Torino, e Antonio Raimondo, nuovo capocannoniere. Tra i flop la Juventus travolta in casa, il Napoli battuto dal Venezia e la Fiorentina ferma a 4 punti.

I top della settima giornata

Lazio, il colpo all'Allianz Stadium

La copertina è della Lazio di Gennaro Gattuso. Domenica 18 ottobre i biancocelesti vincono 3-0 sul campo della Juventus con i gol di Oliver Provstgaard, Gustav Isaksen e Fisayo Dele-Bashiru, salgono a 19 punti e agganciano l'Inter in vetta. Sei vittorie e un pareggio in sette giornate: la Lazio è ancora imbattuta.

Antonio Raimondo, tripletta e vetta della classifica marcatori

Venerdì 16 ottobre l'attaccante del Frosinone apre la giornata con una tripletta nel 4-2 al Sassuolo, al 26', al 30' e al 57'. Con sette gol in sette giornate diventa il capocannoniere della Serie A e trascina i ciociari di Alvini a 13 punti.

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Gustavo Varela, il Monza ritrova il sorriso

Nel lunedì del Brianteo Varela firma la doppietta nel 4-0 del Monza al Cagliari e serve anche l'assist del 3-0 a Jay Robinson. Sale a sei gol in campionato e regala a Ivan Juric la seconda vittoria stagionale.

Giovanni Simeone, doppietta al Tardini

Nel posticipo il Torino di Ignazio Abate passa 3-0 a Parma e il protagonista è Simeone: sblocca dopo quattro minuti e chiude al 69', con Che Adams in mezzo. I granata salgono a 10 punti.

Il Lecce di Di Francesco

Domenica a pranzo il Lecce vince 3-0 a Udine con Gaspar, N'Dri e Siebert. I primi due gol nascono da calcio d'angolo, il terzo in contropiede: i salentini salgono a 9 punti.

Venezia, prima gioia e un rigore parato

Sabato 17 ottobre il Venezia batte 1-0 il Napoli con il gol di Akor Adams al 49' e trova la prima vittoria in campionato. Decisivo anche il portiere Filip Stankovic, che nella ripresa para un rigore a Kevin De Bruyne.

Menzione per Inter, Roma e Milan

L'Inter di Chivu ribalta il Bologna al Dall'Ara, 3-1 con Thuram, Carlos Augusto e Bonny dopo il vantaggio di Pobega. La Roma di Gasperini batte 2-0 il Genoa con il pallonetto di Castro e il primo gol in Serie A di Emanuele Lulli e resta a due punti dalla vetta. Il Milan di Amorim supera 3-2 l'Atalanta, soffrendo nel finale dopo essere stato sul 3-0, e resta imbattuto.

I flop della settima giornata

Juventus, 0-3 in casa e due tiri nello specchio

La sconfitta più rumorosa è quella della Juventus, senza Luciano Spalletti in panchina per squalifica. Contro la Lazio i bianconeri tengono più palla, ma tirano appena due volte nello specchio e incassano tre gol. Restano a 11 punti, a otto lunghezze dalla vetta, e domenica 25 ottobre vanno a Lecce.

Napoli, ko al Penzo e rigore sbagliato

Il Napoli di Massimiliano Allegri cade a Venezia contro l'ultima in classifica e resta a 10 punti. Pesa il rigore fallito da De Bruyne nella ripresa. Martedì 20 ottobre gli azzurri tornano in campo in Champions League contro il Bodø/Glimt, ancora a zero punti in Europa.

Fiorentina, quinta sconfitta

Al Franchi il Como di Fabregas vince 3-1 con Liberali, Nico Paz e Douvikas. Alla Fiorentina di Paolo Vanoli non basta il gol di Pongracic, che si vede annullare dal Var anche il possibile pareggio. È la quinta sconfitta in sette giornate: i viola restano a 4 punti, tra le ultime della classifica.

Parma, 24 tiri e nessun gol

Il Parma di Alberto Gilardino calcia 24 volte contro il Torino, nove nello specchio, ma trova sempre Lucas Perri e perde 3-0. Gli emiliani restano a 4 punti, penultimi.

Cagliari senza Pisacane, il crollo di Monza

Il Cagliari arrivava da sesto in classifica, ma a Monza, senza l'allenatore Fabio Pisacane squalificato, crolla 4-0. Pesa l'errore di Daniel Maldini sul primo gol. I rossoblù restano a 13 punti.

Udinese e Bologna, notte fonda

L'Udinese di Kosta Runjaic perde 3-0 in casa con il Lecce, subendo due gol su palla inattiva, e resta a 4 punti. Il Bologna di Raffaele Palladino si fa rimontare dall'Inter e resta a 5.

La classifica dopo la settima giornata

Pos. Squadra Punti 1 Inter 19 2 Lazio 19 3 Roma 17 4 Milan 15 5 Como 14 6 Frosinone 13 7 Cagliari 13 8 Juventus 11 9 Napoli 10 10 Torino 10 11 Atalanta 9 12 Lecce 9 13 Sassuolo 8 14 Monza 7 15 Bologna 5 16 Udinese 4 17 Genoa 4 18 Fiorentina 4 19 Parma 4 20 Venezia 3

Domande frequenti

Chi è in testa alla Serie A dopo la settima giornata?

Dopo la settima giornata, giocata dal 16 al 19 ottobre 2026, in testa alla Serie A ci sono Inter e Lazio, appaiate a 19 punti con sei vittorie e un pareggio. Terza la Roma a 17, quarto il Milan a 15. La Lazio ha agganciato l'Inter vincendo 3-0 sul campo della Juventus.

Chi è il capocannoniere della Serie A?

Dopo la settima giornata il capocannoniere della Serie A è Antonio Raimondo del Frosinone, con sette gol. L'attaccante ha segnato una tripletta nel 4-2 al Sassuolo di venerdì 16 ottobre 2026, al 26', al 30' e al 57', portando i ciociari a 13 punti.

Quali sono stati i risultati della settima giornata di Serie A?

Settima giornata di Serie A: Frosinone-Sassuolo 4-2, Venezia-Napoli 1-0, Bologna-Inter 1-3, Roma-Genoa 2-0, Udinese-Lecce 0-3, Fiorentina-Como 1-3, Milan-Atalanta 3-2, Juventus-Lazio 0-3, Monza-Cagliari 4-0 e Parma-Torino 0-3. Si è giocato da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre 2026, con Inter e Lazio che chiudono il turno appaiate in testa a 19 punti.