Doppiette a raffica, una rimonta nerazzurra al 97' e un 4-4 da otto gol a Bergamo. Dall'altra parte l'espulsione che costa due giornate al tecnico del Napoli, la Fiorentina beffata nel recupero e un Venezia sempre più ultimo.

L'ottava giornata di Serie A 2026/27 consegna una vetta a due: Inter e Lazio a 22 punti, imbattute. Tra i protagonisti la doppietta di Douvikas che porta il Como a 17, i due gol di McTominay in Napoli-Roma 3-3 e la rimonta dell'Inter al 97'. Tra i bocciati Allegri, espulso e squalificato, la Fiorentina e il Venezia ultimo.

I risultati dell'ottava giornata

Partita Risultato Torino-Monza 3-2 Cagliari-Bologna 0-2 Como-Sassuolo 2-0 Napoli-Roma 3-3 Lazio-Parma 2-1 Inter-Fiorentina 2-1 Atalanta-Frosinone 4-4 Genoa-Venezia 1-0 Lecce-Juventus 0-2 Udinese-Milan 0-2

I top della giornata

Douvikas, undici minuti per far volare il Como

Doppietta in undici minuti a inizio ripresa, al 49' e al 60', per piegare il Sassuolo. Tasos Douvikas trascina il Como di Fàbregas a 17 punti, a ridosso del gruppo che insegue la vetta.

McTominay e Balerdi, doppiette nella partita più pazza

Napoli-Roma 3-3 è la partita della giornata. McTominay segna due volte, l'ultima con un destro da fuori all'83' che sembrava decisivo. Dall'altra parte Balerdi firma una doppietta da difensore, con il colpo di testa all'89' che vale il pareggio della Roma di Gasperini.

Pubblicità

Lazio e Inter, la vetta è a due

La Lazio di Gattuso batte il Parma con Taylor e un autogol e vola a 22 punti. L'Inter di Chivu risponde il giorno dopo con una rimonta negli ultimi minuti contro la Fiorentina: Thuram pareggia nel recupero, Zielinski trasforma il rigore del 2-1 al 97'. Due squadre imbattute, appaiate in testa.

Krstović e Schmid, doppiette in un 4-4 da otto gol

Atalanta-Frosinone regala otto gol e una doppietta per parte: Krstović per i nerazzurri, Schmid per i ciociari. Il Frosinone di Alvini, con il pari di Terzic all'82', resta a 14 punti, nella parte alta della classifica.

Ellertsson, l'eurogol che fa respirare il Genoa

Un sinistro all'incrocio al 25' su assist di El Shaarawy basta al Genoa di De Rossi per battere il Venezia e conquistare la seconda vittoria in campionato.

Menzioni d'onore

Torino : terza vittoria di fila, 3-2 al Monza con Fitz-Jim, Belghali e Vlasic.

: terza vittoria di fila, 3-2 al Monza con Fitz-Jim, Belghali e Vlasic. Douglas Luiz : assist per McKennie e gol del 2-0 nella vittoria della Juventus a Lecce.

: assist per McKennie e gol del 2-0 nella vittoria della Juventus a Lecce. Pulisic : gol al 6' a Udine, con il Milan che raggiunge la Roma a 18 punti.

: gol al 6' a Udine, con il Milan che raggiunge la Roma a 18 punti. Bologna: Casale e il rigore di Bernardeschi valgono il 2-0 a Cagliari.

I flop della giornata

Allegri, un'espulsione che pesa doppio

Il 3-3 con la Roma brucia già per il doppio vantaggio sprecato, ma per il Napoli il conto è più salato. Allegri viene espulso nel finale e il giudice sportivo gli infligge due giornate di squalifica e 10.000 euro di multa: salterà Monza e Juventus. Il Napoli è decimo a 11 punti.

Fiorentina, beffata al 97'

La squadra di Vanoli fa la partita perfetta per un'ora e mezza, con il gran gol di Jimenez e le parate di De Gea. Poi crolla nel recupero e torna a casa senza punti. Resta a 4, in piena zona retrocessione.

Venezia, ultimo e senza gol

Il Venezia di Nicola perde anche a Genova e resta ultimo con 3 punti, una sola vittoria in otto partite.

Sassuolo e Cagliari, attacchi spenti

Il Sassuolo di Aquilani esce dal Sinigaglia senza aver mai tirato nello specchio della porta. Il Cagliari di Pisacane fa poco meglio con il Bologna: un solo tiro in porta e seconda sconfitta di fila.

Gaspar, rosso e squalifica

Il difensore del Lecce chiude la sfida con la Juventus con un'espulsione nel finale. Il giudice sportivo lo ferma per due giornate.

Udinese e Parma, la zona rossa si allarga

L'Udinese cade in casa contro il Milan e resta a 4 punti, come Parma e Fiorentina. Il Parma, battuto all'Olimpico, accorcia solo al 95' con Lontani.

La classifica dopo l'ottava giornata

Pos. Squadra Punti 1 Inter 22 2 Lazio 22 3 Roma 18 4 Milan 18 5 Como 17 6 Frosinone 14 7 Juventus 14 8 Torino 13 9 Cagliari 13 10 Napoli 11 11 Atalanta 10 12 Lecce 9 13 Bologna 8 14 Sassuolo 8 15 Monza 7 16 Genoa 7 17 Udinese 4 18 Fiorentina 4 19 Parma 4 20 Venezia 3

Si torna in campo subito con il turno infrasettimanale della nona giornata, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre.

Domande frequenti

Chi è in testa alla Serie A dopo l'ottava giornata?

Dopo l'ottava giornata di Serie A 2026/27 in testa ci sono Inter e Lazio, appaiate a 22 punti e ancora imbattute con sette vittorie e un pareggio. Seguono Roma e Milan a 18 punti e il Como a 17. In fondo alla classifica c'è il Venezia con 3 punti, preceduto da Udinese, Fiorentina e Parma a 4.

Chi sono i migliori dell'ottava giornata di Serie A?

Tra i migliori dell'ottava giornata di Serie A ci sono Tasos Douvikas, autore della doppietta in Como-Sassuolo, McTominay e Balerdi, a segno due volte in Napoli-Roma 3-3, e la coppia Thuram-Zielinski, protagonista della rimonta dell'Inter sulla Fiorentina al 97'.