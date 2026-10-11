Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre 2026, sesta giornata di Serie A, la Lazio ha battuto 3-1 il Monza e ha raggiunto l'Inter in testa a 16 punti. Il Bologna ha vinto 2-1 a Lecce, prima vittoria in campionato. Sassuolo e Milan hanno pareggiato 1-1: i rossoneri restano imbattuti a 12 punti.

Lazio-Monza 3-1: Gattuso aggancia l'Inter

All'Olimpico la Lazio ha indirizzato la partita nel primo tempo. Nuno Tavares ha sbloccato il risultato al 3' con un sinistro dal limite, Isaksen ha raddoppiato al 23' su assist di Noslin. Al 35' il Monza è rimasto in dieci: Lucchesi ha fermato Noslin lanciato a rete e l'arbitro Collu lo ha espulso per fallo da ultimo uomo.

Ivan Juric ha cambiato tre uomini all'intervallo e dopo un minuto Goglichidze ha accorciato di testa su un corner di Birindelli. Per una ventina di minuti la Lazio ha sofferto, con Mandas decisivo su Dany Mota. Nel finale Isaksen ha colpito un palo e all'88' Pinamonti, entrato al 75', ha chiuso il conto su assist di Pedraza.

Marcatori: 3' Tavares (L), 23' Isaksen (L), 46' Goglichidze (M), 88' Pinamonti (L). Espulso: 35' Lucchesi (M).

Lecce-Bologna 1-2: la rovesciata di Orsolini e il gol di Enem

Al Via del Mare il Bologna è passato al 17' con una rovesciata di Orsolini su cross di Cambiaghi. Il Lecce di Di Francesco ha tenuto di più il pallone, ma nel primo tempo Falcone ha dovuto respingere i tentativi di Zortea e Miranda.

Al 64' i giallorossi hanno pareggiato: Veiga ha crossato, Pessina è uscito in ritardo e Fatah lo ha anticipato di testa. Al 75' Cambiaghi è arrivato sul fondo e ha servito il pallone basso che Enem, entrato al posto di Piccoli, ha trasformato nel 2-1. Nel finale Pessina si è riscattato su Ngom e su un colpo di testa di Coulibaly. Per il Bologna di Raffaele Palladino è la prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte e due pareggi.

Marcatori: 17' Orsolini (B), 64' Fatah (L), 75' Enem (B).

Sassuolo-Milan 1-1: Modric serve Rabiot, Odenthal pareggia

Al Mapei Stadium il primo tempo è stato condizionato dai cambi forzati: al 20' Ruben Amorim ha sostituito Gabbia con De Winter, al 26' Alberto Aquilani ha inserito Odenthal per Leysen. All'intervallo è entrato Luka Modric, e al 63' il croato ha servito Rabiot, che ha battuto Muric con un sinistro sotto la traversa.

Il vantaggio è durato cinque minuti. Al 68' Laurienté ha battuto un calcio d'angolo e Odenthal ha trovato il pari nella mischia in area. Il Milan ha chiuso con 7 tiri nello specchio, il Sassuolo con 3, ma il risultato non è più cambiato.

Marcatori: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S).

La classifica dopo le partite del pomeriggio

La classifica è provvisoria: la sesta giornata prosegue in serata con la partita della Juventus.

Pos. Squadra Punti 1 Inter 16 2 Lazio 16 3 Roma 14 4 Cagliari 13 5 Milan 12 6 Juventus 11 7 Como 11 8 Napoli 10 9 Frosinone 10 10 Sassuolo 8 11 Atalanta 6 12 Lecce 6 13 Bologna 5 14 Udinese 4 15 Torino 4 16 Monza 4 17 Genoa 4 18 Parma 4 19 Fiorentina 4 20 Venezia 0

Il prossimo turno delle sei squadre

Sassuolo: venerdì 16 ottobre alle 20.45, Frosinone-Sassuolo.

venerdì 16 ottobre alle 20.45, Frosinone-Sassuolo. Bologna: sabato 17 ottobre alle 18, Bologna-Inter.

sabato 17 ottobre alle 18, Bologna-Inter. Lecce: domenica 18 ottobre alle 12.30, Udinese-Lecce.

domenica 18 ottobre alle 12.30, Udinese-Lecce. Milan: domenica 18 ottobre alle 18, Milan-Atalanta.

domenica 18 ottobre alle 18, Milan-Atalanta. Lazio: domenica 18 ottobre alle 20.45, Juventus-Lazio.

domenica 18 ottobre alle 20.45, Juventus-Lazio. Monza: lunedì 19 ottobre alle 18.30, Monza-Cagliari.

Domande frequenti

Quali sono i risultati di Serie A di domenica pomeriggio 11 ottobre 2026?

Nel pomeriggio di domenica 11 ottobre 2026, sesta giornata di Serie A, la Lazio ha battuto 3-1 il Monza all'Olimpico, il Bologna ha vinto 2-1 sul campo del Lecce e Sassuolo-Milan è finita 1-1 al Mapei Stadium. Alle 12.30 Como e Roma avevano pareggiato 0-0 al Sinigaglia.

Chi è in testa alla classifica di Serie A dopo le partite del pomeriggio?

Dopo le partite del pomeriggio di domenica 11 ottobre 2026 in testa alla Serie A ci sono Inter e Lazio a 16 punti, con cinque vittorie e un pareggio a testa. La Lazio ha agganciato i nerazzurri battendo 3-1 il Monza. Terza la Roma a 14, quarto il Cagliari a 13, quinto il Milan a 12, in attesa della Juventus.

Chi ha segnato in Sassuolo-Milan?

In Sassuolo-Milan dell'11 ottobre 2026, finita 1-1, Adrien Rabiot ha portato avanti i rossoneri al 63' su assist di Luka Modric, entrato all'intervallo. Cas Odenthal ha pareggiato per il Sassuolo al 68', in mischia dopo un calcio d'angolo di Laurienté. Il Milan resta imbattuto in campionato.