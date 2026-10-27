Serie A, turno infrasettimanale: la nona giornata dal 27 al 29 ottobre 2026. Orari, dove vederla in tv e le sfide da non perdere
Tre giorni di campionato con Inter e Lazio in vetta a 22 punti, impegnate contro Venezia e Sassuolo. Monza-Napoli senza Allegri squalificato, Genoa-Juventus e lo scontro salvezza Parma-Udinese. Tutte le partite su DAZN, tre anche su Sky.
La Serie A torna in campo subito con il turno infrasettimanale della nona giornata, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre 2026. Si parte con Sassuolo-Lazio alle 18.30, si chiude con Fiorentina-Atalanta. Le capolista Inter e Lazio, appaiate a 22 punti, affrontano Venezia e Sassuolo. Tutte le gare sono su DAZN, tre anche su Sky.
Il calendario della nona giornata
Data
Ora
Partita
Tv
Martedì 27 ottobre
18.30
Sassuolo-Lazio
DAZN
Martedì 27 ottobre
20.45
Roma-Cagliari
DAZN
Martedì 27 ottobre
20.45
Torino-Como
DAZN, Sky
Mercoledì 28 ottobre
18.30
Milan-Bologna
DAZN
Mercoledì 28 ottobre
18.30
Parma-Udinese
DAZN
Mercoledì 28 ottobre
18.30
Venezia-Inter
DAZN, Sky
Mercoledì 28 ottobre
20.45
Genoa-Juventus
DAZN
Mercoledì 28 ottobre
20.45
Monza-Napoli
DAZN, Sky
Giovedì 29 ottobre
18.30
Frosinone-Lecce
DAZN
Giovedì 29 ottobre
20.45
Fiorentina-Atalanta
DAZN
Le tre partite in co-esclusiva su Sky si possono vedere anche in streaming su NOW e Sky Go.
Martedì: la Lazio capolista dal Sassuolo, la Roma per il terzo posto
Ad aprire il turno è Sassuolo-Lazio. La squadra di Gattuso arriva da capolista, a 22 punti come l'Inter e ancora imbattuta, sul campo di un Sassuolo fermo a 8 e reduce dal ko di Como senza tiri nello specchio.
In serata la Roma di Gasperini, terza a 18 punti dopo il 3-3 di Napoli, ospita all'Olimpico il Cagliari di Pisacane, nono a 13 e reduce da due sconfitte consecutive. In contemporanea Torino-Como: i granata di Abate cercano la quarta vittoria di fila contro il Como di Fàbregas, quinto a 17 punti.
Mercoledì: Inter a Venezia, Napoli senza Allegri
Il mercoledì è la giornata più ricca. Alle 18.30 l'Inter di Chivu, prima con la Lazio, va a Venezia contro l'ultima in classifica, ferma a 3 punti. I nerazzurri sono ancora senza Lautaro Martinez, fermo per un problema muscolare.
Sempre alle 18.30 il Milan, quarto a 18 punti, riceve il Bologna di Palladino, rilanciato dal 2-0 di Cagliari. A Parma va in scena uno scontro salvezza: Parma e Udinese sono entrambe a 4 punti, in piena zona retrocessione.
In serata Genoa-Juventus: il Grifone di De Rossi, reduce dalla vittoria sul Venezia, sfida la Juventus di Spalletti, settima a 14 punti dopo il successo di Lecce e ancora senza Yildiz. In contemporanea Monza-Napoli, con gli azzurri senza Allegri in panchina: il tecnico è squalificato per due giornate dopo l'espulsione contro la Roma e la seguirà dalla tribuna. Il Napoli è decimo a 11 punti, il Monza quindicesimo a 7.
Giovedì: Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta
Il turno si chiude giovedì. Alle 18.30 il Frosinone di Alvini, sorpresa del campionato al sesto posto con 14 punti, ospita il Lecce di Di Francesco, che deve fare a meno dello squalificato Gaspar.
Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta: la squadra di Vanoli, penultima a 4 punti dopo la beffa di San Siro, cerca punti contro l'Atalanta di Sarri, reduce dal 4-4 con il Frosinone.
Gli squalificati
- Massimiliano Allegri (allenatore Napoli): due giornate, salta Monza-Napoli e Juventus-Napoli.
- Gaspar (Lecce): due giornate, salta Frosinone-Lecce.
La classifica prima della nona giornata
Pos.
Squadra
Punti
1
Inter
22
2
Lazio
22
3
Roma
18
4
Milan
18
5
Como
17
6
Frosinone
14
7
Juventus
14
8
Torino
13
9
Cagliari
13
10
Napoli
11
11
Atalanta
10
12
Lecce
9
13
Bologna
8
14
Sassuolo
8
15
Monza
7
16
Genoa
7
17
Udinese
4
18
Fiorentina
4
19
Parma
4
20
Venezia
3
Domande frequenti
Quando si gioca la nona giornata di Serie A?
La nona giornata di Serie A 2026/27 è un turno infrasettimanale: si gioca da martedì 27 a giovedì 29 ottobre 2026. Si apre con Sassuolo-Lazio martedì alle 18.30 e si chiude con Fiorentina-Atalanta giovedì alle 20.45. Mercoledì il giorno più ricco, con cinque partite tra cui Venezia-Inter e Monza-Napoli.
Dove vedere la nona giornata di Serie A in tv?
Tutte le dieci partite della nona giornata di Serie A sono su DAZN. Tre sono trasmesse anche da Sky, in co-esclusiva: Torino-Como martedì 27 ottobre alle 20.45, Venezia-Inter e Monza-Napoli mercoledì 28 ottobre alle 18.30 e alle 20.45, visibili in streaming anche su NOW e Sky Go.