Tre giorni di campionato con Inter e Lazio in vetta a 22 punti, impegnate contro Venezia e Sassuolo. Monza-Napoli senza Allegri squalificato, Genoa-Juventus e lo scontro salvezza Parma-Udinese. Tutte le partite su DAZN, tre anche su Sky.

La Serie A torna in campo subito con il turno infrasettimanale della nona giornata, da martedì 27 a giovedì 29 ottobre 2026. Si parte con Sassuolo-Lazio alle 18.30, si chiude con Fiorentina-Atalanta. Le capolista Inter e Lazio, appaiate a 22 punti, affrontano Venezia e Sassuolo. Tutte le gare sono su DAZN, tre anche su Sky.

Il calendario della nona giornata

Data Ora Partita Tv Martedì 27 ottobre 18.30 Sassuolo-Lazio DAZN Martedì 27 ottobre 20.45 Roma-Cagliari DAZN Martedì 27 ottobre 20.45 Torino-Como DAZN, Sky Mercoledì 28 ottobre 18.30 Milan-Bologna DAZN Mercoledì 28 ottobre 18.30 Parma-Udinese DAZN Mercoledì 28 ottobre 18.30 Venezia-Inter DAZN, Sky Mercoledì 28 ottobre 20.45 Genoa-Juventus DAZN Mercoledì 28 ottobre 20.45 Monza-Napoli DAZN, Sky Giovedì 29 ottobre 18.30 Frosinone-Lecce DAZN Giovedì 29 ottobre 20.45 Fiorentina-Atalanta DAZN

Le tre partite in co-esclusiva su Sky si possono vedere anche in streaming su NOW e Sky Go.

Martedì: la Lazio capolista dal Sassuolo, la Roma per il terzo posto

Ad aprire il turno è Sassuolo-Lazio. La squadra di Gattuso arriva da capolista, a 22 punti come l'Inter e ancora imbattuta, sul campo di un Sassuolo fermo a 8 e reduce dal ko di Como senza tiri nello specchio.

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In serata la Roma di Gasperini, terza a 18 punti dopo il 3-3 di Napoli, ospita all'Olimpico il Cagliari di Pisacane, nono a 13 e reduce da due sconfitte consecutive. In contemporanea Torino-Como: i granata di Abate cercano la quarta vittoria di fila contro il Como di Fàbregas, quinto a 17 punti.

Mercoledì: Inter a Venezia, Napoli senza Allegri

Il mercoledì è la giornata più ricca. Alle 18.30 l'Inter di Chivu, prima con la Lazio, va a Venezia contro l'ultima in classifica, ferma a 3 punti. I nerazzurri sono ancora senza Lautaro Martinez, fermo per un problema muscolare.

Sempre alle 18.30 il Milan, quarto a 18 punti, riceve il Bologna di Palladino, rilanciato dal 2-0 di Cagliari. A Parma va in scena uno scontro salvezza: Parma e Udinese sono entrambe a 4 punti, in piena zona retrocessione.

In serata Genoa-Juventus: il Grifone di De Rossi, reduce dalla vittoria sul Venezia, sfida la Juventus di Spalletti, settima a 14 punti dopo il successo di Lecce e ancora senza Yildiz. In contemporanea Monza-Napoli, con gli azzurri senza Allegri in panchina: il tecnico è squalificato per due giornate dopo l'espulsione contro la Roma e la seguirà dalla tribuna. Il Napoli è decimo a 11 punti, il Monza quindicesimo a 7.

Giovedì: Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta

Il turno si chiude giovedì. Alle 18.30 il Frosinone di Alvini, sorpresa del campionato al sesto posto con 14 punti, ospita il Lecce di Di Francesco, che deve fare a meno dello squalificato Gaspar.

Alle 20.45 Fiorentina-Atalanta: la squadra di Vanoli, penultima a 4 punti dopo la beffa di San Siro, cerca punti contro l'Atalanta di Sarri, reduce dal 4-4 con il Frosinone.

Gli squalificati

Massimiliano Allegri (allenatore Napoli): due giornate, salta Monza-Napoli e Juventus-Napoli.

(allenatore Napoli): due giornate, salta Monza-Napoli e Juventus-Napoli. Gaspar (Lecce): due giornate, salta Frosinone-Lecce.

La classifica prima della nona giornata

Pos. Squadra Punti 1 Inter 22 2 Lazio 22 3 Roma 18 4 Milan 18 5 Como 17 6 Frosinone 14 7 Juventus 14 8 Torino 13 9 Cagliari 13 10 Napoli 11 11 Atalanta 10 12 Lecce 9 13 Bologna 8 14 Sassuolo 8 15 Monza 7 16 Genoa 7 17 Udinese 4 18 Fiorentina 4 19 Parma 4 20 Venezia 3

Domande frequenti

Quando si gioca la nona giornata di Serie A?

La nona giornata di Serie A 2026/27 è un turno infrasettimanale: si gioca da martedì 27 a giovedì 29 ottobre 2026. Si apre con Sassuolo-Lazio martedì alle 18.30 e si chiude con Fiorentina-Atalanta giovedì alle 20.45. Mercoledì il giorno più ricco, con cinque partite tra cui Venezia-Inter e Monza-Napoli.

Dove vedere la nona giornata di Serie A in tv?

Tutte le dieci partite della nona giornata di Serie A sono su DAZN. Tre sono trasmesse anche da Sky, in co-esclusiva: Torino-Como martedì 27 ottobre alle 20.45, Venezia-Inter e Monza-Napoli mercoledì 28 ottobre alle 18.30 e alle 20.45, visibili in streaming anche su NOW e Sky Go.