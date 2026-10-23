Inter e Lazio in testa a 19 punti, la Roma insegue a 17. Il turno si apre venerdì sera all'Olimpico Grande Torino e si chiude domenica con Udinese-Milan. Tutte le gare su DAZN, tre anche su Sky. Ecco il programma completo, partita per partita.

L'ottava giornata di Serie A comincia venerdì 23 ottobre con Torino-Monza e si chiude domenica 25 con Udinese-Milan. Il piatto forte è sabato alle 18: Napoli-Roma al Maradona, con i giallorossi terzi a due punti dalla coppia di testa Inter-Lazio. Tutte le partite sono su DAZN, tre anche su Sky e NOW.

Il calendario e dove vedere le partite in tv

Giorno Ora Partita Tv Arbitro Venerdì 23 ottobre 20.45 Torino-Monza DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW Zanotti Sabato 24 ottobre 15.00 Cagliari-Bologna DAZN Bonacina Sabato 24 ottobre 15.00 Como-Sassuolo DAZN Di Marco Sabato 24 ottobre 18.00 Napoli-Roma DAZN Colombo Sabato 24 ottobre 20.45 Lazio-Parma DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW Arena Domenica 25 ottobre 12.30 Inter-Fiorentina DAZN Mariani Domenica 25 ottobre 15.00 Atalanta-Frosinone DAZN Marinelli Domenica 25 ottobre 15.00 Genoa-Venezia DAZN Sozza Domenica 25 ottobre 18.00 Lecce-Juventus DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW Maresca Domenica 25 ottobre 20.45 Udinese-Milan DAZN Marcenaro

Attenzione all'orologio: nella notte tra sabato e domenica torna l'ora solare. Le partite di domenica si giocano già con le lancette spostate indietro di un'ora.

La classifica alla vigilia

In vetta c'è una coppia: Inter e Lazio hanno 19 punti, frutto di sei vittorie e un pareggio, e sono le uniche imbattute insieme a Roma e Milan. I giallorossi seguono a 17, il Milan a 15, il Como a 14. Subito dietro ci sono Frosinone e Cagliari, a quota 13.

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Più indietro le big in difficoltà: Juventus ottava a 11 punti, Napoli nono a 10. In fondo la situazione è affollata: Bologna a 5, poi Udinese, Genoa, Fiorentina e Parma a 4, ultimo il Venezia a 3.

Pos. Squadra Punti 1 Inter 19 2 Lazio 19 3 Roma 17 4 Milan 15 5 Como 14 6 Frosinone 13 7 Cagliari 13 8 Juventus 11 9 Napoli 10 10 Torino 10 11 Atalanta 9 12 Lecce 9 13 Sassuolo 8 14 Monza 7 15 Bologna 5 16 Udinese 4 17 Genoa 4 18 Fiorentina 4 19 Parma 4 20 Venezia 3

Torino-Monza, venerdì ore 20.45

Ad aprire il turno sono due squadre in fiducia. Il Torino arriva dal netto 3-0 sul campo del Parma, il Monza dal 4-0 al Cagliari. I granata sono a 10 punti, i brianzoli a 7.

Torino (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Ismajli; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.

Il dubbio principale è a centrocampo nel Monza, dove Folorunsho si gioca il posto con Foe Ondoa.

Dove vederla: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. Arbitro: Zanotti.

Cagliari-Bologna, sabato ore 15

Il Cagliari, settimo a 13 punti, deve ripartire dopo il pesante 4-0 incassato a Monza. Il Bologna è in crisi: quindicesimo con appena 5 punti, viene dalla sconfitta interna con l'Inter.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Nzola, Mendy. All. Pisacane.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Enem.

Nel Cagliari Fazzini insidia Nzola, nel Bologna è ballottaggio tra Enem e Dovbyk al centro dell'attacco.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Bonacina.

Como-Sassuolo, sabato ore 15

Il Como arriva dalla notte magica di Champions League, il 4-1 al Manchester United, e in campionato ha appena vinto 3-1 a Firenze. La squadra di Fabregas è quinta a 14 punti. Il Sassuolo, tredicesimo a 8, ha perso 4-2 a Frosinone.

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Kempf, Ramón, Valle; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté.

In attacco nel Sassuolo Esposito è in ballottaggio con Bowie.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Di Marco.

Napoli-Roma, sabato ore 18

È la partita della giornata. Al Maradona la Roma di Gasperini, terza a 17 punti e imbattuta, sfida il Napoli di Allegri, nono a 10 dopo la sconfitta per 1-0 a Venezia. In settimana entrambe hanno vinto in Champions League: i partenopei 4-3 sul Bodø/Glimt, i giallorossi 4-0 sullo Slovan Bratislava.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

Il Napoli potrebbe cambiare assetto, con una difesa a tre e Badiashile titolare. Nella Roma pesano le assenze di Pellegrini e Dybala: alle spalle di Malen spazio a Soulé e Pisilli, con Mora come alternativa. In attacco la sfida nella sfida è tra Hojlund e Malen.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Colombo.

Lazio-Parma, sabato ore 20.45

La Lazio di Gattuso è in testa a 19 punti e arriva dal 3-0 sul campo della Juventus. Il Parma è penultimo a 4, dopo il ko interno per 3-0 con il Torino.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero.

In attacco nella Lazio Noslin è favorito su Pinamonti.

Dove vederla: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. Arbitro: Arena.

Inter-Fiorentina, domenica ore 12.30

L'Inter capolista, reduce dal 3-1 di Bologna e dall'1-0 sullo Shakhtar in Champions League, ospita una Fiorentina in grave difficoltà: diciottesima a 4 punti, battuta in casa 3-1 dal Como.

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pedro Gonçalves, Njie; Pellegrino.

Chivu potrebbe far ruotare qualcuno dopo l'impegno europeo: Diouf, Zielinski e Carlos Augusto sono pronti. Pio Esposito è atteso al fianco di Thuram.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Mariani.

Atalanta-Frosinone, domenica ore 15

L'Atalanta di Sarri, undicesima a 9 punti, viene da due sconfitte: 3-2 a San Siro con il Milan e 2-0 ad Amsterdam in Conference League. Il Frosinone è la sorpresa del campionato, sesto a 13 punti dopo il 4-2 al Sassuolo.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

Nell'Atalanta Krstovic e Scamacca si contendono il posto al centro dell'attacco.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Marinelli.

Genoa-Venezia, domenica ore 15

Sfida salvezza al Ferraris. Il Genoa di De Rossi è a 4 punti e viene dal ko all'Olimpico con la Roma. Il Venezia è ultimo a 3, ma arriva dalla prima vittoria stagionale, l'1-0 sul Napoli.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Pérez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.

Nel Venezia Mazzocchi è l'alternativa a Haps sulla fascia sinistra.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Sozza.

Lecce-Juventus, domenica ore 18

Il Lecce, dodicesimo a 9 punti, arriva carico dal 3-0 di Udine. La Juventus di Spalletti è ottava a 11 e vive un momento delicato: dopo lo 0-3 interno con la Lazio, in Europa League giovedì è arrivato il 2-2 con il Rennes.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti.

Dopo la coppa è possibile qualche cambio nella Juve: Alajbegovic è in ballottaggio con Koopmeiners alle spalle delle punte.

Dove vederla: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW. Arbitro: Maresca.

Udinese-Milan, domenica ore 20.45

Chiude il turno il posticipo del Friuli. L'Udinese è sedicesima a 4 punti dopo lo 0-3 interno con il Lecce. Il Milan di Amorim, quarto a 15 e imbattuto in campionato, ha battuto 3-2 l'Atalanta ma giovedì ha perso 3-0 a Bournemouth in Europa League.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Moreira; Pulisic, Rabiot; Camarda. All. Amorim.

Gonçalo Ramos potrebbe partire dalla panchina per precauzione: per questo Camarda è in corsa per una maglia da titolare, in alternativa a Cissé.

Dove vederla: DAZN. Arbitro: Marcenaro.

Gli assenti

Nessun giocatore salta la giornata per squalifica. Pesano invece alcuni infortuni:

Roma: Pellegrini e Dybala;

Pellegrini e Dybala; Milan: Chukwueze;

Chukwueze; Como: Kean.

Domande frequenti

Dove vedere l'ottava giornata di Serie A in tv?

Tutte le dieci partite dell'ottava giornata di Serie A, dal 23 al 25 ottobre 2026, sono su DAZN. Tre sono anche su Sky Sport e in streaming su NOW: Torino-Monza venerdì alle 20.45, Lazio-Parma sabato alle 20.45 e Lecce-Juventus domenica alle 18. Napoli-Roma, sabato alle 18, è solo su DAZN.

A che ora si gioca Napoli-Roma?

Napoli-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A, si gioca sabato 24 ottobre 2026 alle 18 allo stadio Maradona ed è trasmessa in esclusiva da DAZN. Arbitra Colombo. La Roma di Gasperini arriva terza a 17 punti, il Napoli di Allegri è nono a 10 dopo la sconfitta di Venezia.

Chi è in testa alla classifica di Serie A prima dell'ottava giornata?

Prima dell'ottava giornata di Serie A 2026-27 in testa alla classifica ci sono Inter e Lazio, appaiate a 19 punti con sei vittorie e un pareggio. Seguono la Roma a 17, il Milan a 15 e il Como a 14. Ultimo il Venezia con 3 punti, appena davanti a un gruppo di quattro squadre a quota 4.