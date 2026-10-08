La 6ª giornata di Serie A si gioca da sabato 10 a lunedì 12 ottobre 2026. Apre Genoa-Fiorentina sabato alle 15, chiude Torino-Udinese lunedì alle 20.45. DAZN trasmette tutte le dieci gare, Sky Sport ne ha tre in coesclusiva: Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan e Torino-Udinese. In testa ci sono Roma, Inter e Lazio a 13 punti.

Orari e canali tv della 6ª giornata

Sabato 10 ottobre

ore 15.00, Genoa-Fiorentina: DAZN

ore 18.00, Inter-Parma: DAZN

ore 20.45, Napoli-Frosinone: DAZN e Sky Sport

Domenica 11 ottobre

ore 12.30, Como-Roma: DAZN

ore 15.00, Lazio-Monza: DAZN

ore 15.00, Lecce-Bologna: DAZN

ore 18.00, Sassuolo-Milan: DAZN e Sky Sport

ore 20.45, Cagliari-Juventus: DAZN

Lunedì 12 ottobre

ore 18.30, Atalanta-Venezia: DAZN

ore 20.45, Torino-Udinese: DAZN e Sky Sport

Questo turno non ha l'anticipo del venerdì. La Lega lo ha tolto dalle giornate che seguono le settimane delle nazionali, e la 6ª è la prima di queste.

La classifica alla vigilia

Il campionato si è fermato il 20 settembre con tre squadre appaiate in vetta. Roma, Inter e Lazio hanno 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Il Cagliari di Pisacane segue a 12, il Milan a 11. Frosinone, Juventus e Como chiudono il gruppo di testa a quota 10.

Il Napoli di Allegri è nono con 7 punti, già a sei lunghezze dalla vetta. In fondo il Venezia non ha ancora fatto punti, il Genoa ne ha uno e il Bologna due.

Partita per partita

Genoa-Fiorentina, sabato ore 15.00 (DAZN)

Scontro tra due squadre in coda. Il Genoa è penultimo con un punto e arriva dal ko di Parma (2-1). La Fiorentina ne ha 4 e prima della sosta ha fermato il Napoli sull'1-1 al Franchi, con De Gea decisivo nel finale.

Probabili formazioni Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Messias/Vitinha, Osmajic. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery/Valdepenas; Fagioli; Mastantuono/Gnonto, Ndour, Atta, Goncalves/Njie; Pellegrino/Beto.

Inter-Parma, sabato ore 18.00 (DAZN)

L'Inter di Chivu è imbattuta e ha segnato 15 gol, più di tutti. All'Olimpico ha recuperato due reti alla Roma con la doppietta di Lautaro Martinez. Martedì 13 ottobre ospita il Club Brugge in Champions League, quindi Chivu potrebbe ruotare qualcuno in attacco. Il Parma ha vinto la prima partita all'ultimo turno, 2-1 sul Genoa.

Probabili formazioni Inter (3-5-2): Provedel/Martinez; Bisseck/Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf/Luis Henrique, Barella, Calhanoglu/Zielinski, Jones/Sucic, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram/Pio Esposito, Bonny/Lautaro Martinez. Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Keita, Sierro/Bernabé, Valeri; El Bilal Touré, Lontani; Romero/Elphege.

Napoli-Frosinone, sabato ore 20.45 (DAZN e Sky Sport)

Il Napoli ha bisogno di vincere per non perdere altro terreno. A Firenze è passato avanti con Gilmour e si è fatto riprendere. Il Frosinone invece arriva dalla sorpresa del turno, il 2-0 al Como firmato da Calò e Kvernadze, e in classifica sta tre punti sopra gli azzurri.

Probabili formazioni Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang/Neres; Hojlund. Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi/Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini/Cichella; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.

Como-Roma, domenica ore 12.30 (DAZN)

Il big match del pranzo. La Roma di Gasperini ha subito appena 3 gol e ha mancato la vittoria con l'Inter dopo essere stata avanti 2-0 grazie a Koné. Il Como di Fabregas ha perso la prima partita a Frosinone, colpendo due pali.

Probabili formazioni Como (4-2-3-1): Butez/Sanchez; Couto/Smolcic, Ramon, Chalobah, Valle/Kaiki; Da Cunha/Perrone, Milla/Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka/Balerdi, Hermoso; Molina, Koné, De Roon/Pisilli, Lulli; Dybala, Soulé/Mora; Malen.

Lazio-Monza, domenica ore 15.00 (DAZN)

La Lazio di Gattuso ha subito 3 gol in cinque partite e a Venezia ha vinto 2-0 con Zaccagni su rigore e Noslin. Il Monza di Juric ha trovato il primo successo con il Sassuolo, trascinato dalla doppietta di Varela.

Probabili formazioni Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo/Doekhi, Provstgaard/Doekhi, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen/Cancellieri, Noslin/Pinamonti, Zaccagni. Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Cutrone/Colpani, Robinson; Varela.

Lecce-Bologna, domenica ore 15.00 (DAZN)

Il Bologna di Palladino è terzultimo, ancora senza vittorie, e con il Torino si è fatto pareggiare da Kulenovic dopo il gol di Bernardeschi. Il Lecce ha 6 punti e arriva dal 3-0 subito a San Siro. In porta Palladino deve scegliere tra Skorupski e Pessina.

Probabili formazioni Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar/Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Bologna (3-4-3): Skorupski/Pessina; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega/Moro, Ferguson, Miranda; Bernardeschi/Orsolini, Piccoli, Cambiaghi.

Sassuolo-Milan, domenica ore 18.00 (DAZN e Sky Sport)

Il Milan è l'unica imbattuta fuori dal trio di testa e ha chiuso settembre con il 3-0 al Lecce: gol di Pulisic, Rabiot e Moreira, al terzo centro di fila. Il Sassuolo ha 7 punti e a Monza ha perso 2-1.

Probabili formazioni Sassuolo (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt/Adzic, Matic, Bakola/Adzic; Berardi, Esposito/Bowie, Laurienté. Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter/Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric/Musah, Moreira/Bartesaghi; Pulisic, Cisse; Goncalo Ramos.

Cagliari-Juventus, domenica ore 20.45 (DAZN)

Il posticipo della domenica mette di fronte la quarta e la settima. Il Cagliari ha vinto quattro partite su cinque, tutte di misura, e ha incassato appena due gol. Daniel Maldini ha segnato nelle ultime tre. La Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0 con Conceição e Bremer.

Probabili formazioni Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini/Fadera, Maldini; Mendy. Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceição/Zhegrova, Nico Gonzalez, Alajbegovic/Kolo Muani; Kolo Muani/Woltemade.

Atalanta-Venezia, lunedì ore 18.30 (DAZN)

L'Atalanta arriva da tre sconfitte di fila e ha 6 punti. Il Venezia è ultimo a zero punti e nell'ultima gara in casa con la Lazio ha sbagliato anche un rigore con Yeboah.

Probabili formazioni Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova/Zappacosta, Kristensen, Scalvini, Bernasconi/Kolasinac; Samardzic, Kessié, Ederson; De Ketelaere, Scamacca/Krstovic, Rowe/Elmas. Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Helgason, Sohm, Correia/Sagrado; Yeboah, Adams.

Torino-Udinese, lunedì ore 20.45 (DAZN e Sky Sport)

Chiude il turno una sfida tra squadre a 4 punti. Il Torino ha strappato l'1-1 a Bologna, l'Udinese ha perso in casa con il Cagliari per un retropassaggio sbagliato.

Probabili formazioni Torino (3-5-2): Perri; Coco, Comuzzo/Ismajli, Comert; Belghali, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele/Palma, Ebosse/Alaba; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

Le tre partite da segnare

Como-Roma apre la domenica e vale per chi vuole restare in alto: la Roma difende la vetta, il Como insegue a tre punti. Cagliari-Juventus mette alla prova la squadra rivelazione contro una Juve che ha ritrovato la vittoria. Sassuolo-Milan è l'unica gara della domenica visibile anche su Sky, e il Milan ci arriva con la possibilità di avvicinare la vetta.

Domande frequenti

Quando si gioca la 6ª giornata di Serie A?

Da sabato 10 a lunedì 12 ottobre 2026. Si parte sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina e si chiude lunedì alle 20.45 con Torino-Udinese. Non c'è l'anticipo del venerdì, perché la giornata segue la sosta per le nazionali. Domenica 11 è il giorno più pieno, con cinque partite.

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Dove vedere la 6ª giornata di Serie A in tv?

Su DAZN, che trasmette tutte le dieci partite di ogni giornata fino al 2027. Sky Sport ha tre gare in coesclusiva: Napoli-Frosinone sabato alle 20.45, Sassuolo-Milan domenica alle 18 e Torino-Udinese lunedì alle 20.45. Chi ha soltanto Sky vede quindi tre partite su dieci del turno.

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Quali partite della 6ª giornata sono su Sky?

Tre: Napoli-Frosinone (sabato 10 ottobre, 20.45), Sassuolo-Milan (domenica 11 ottobre, 18.00) e Torino-Udinese (lunedì 12 ottobre, 20.45). Le stesse partite vanno in onda anche su DAZN. Le altre sette, comprese Inter-Parma, Como-Roma e Cagliari-Juventus, sono un'esclusiva della piattaforma streaming.

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Chi è primo in classifica in Serie A?

Dopo cinque giornate sono in testa Roma, Inter e Lazio con 13 punti, tutte con quattro vittorie e un pareggio. Il Cagliari è quarto a 12, il Milan quinto a 11. Seguono Frosinone, Juventus e Como a 10. Il Napoli è nono con 7 punti, mentre il Venezia chiude la classifica senza punti.

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Quando escono le formazioni ufficiali?

Le formazioni ufficiali arrivano circa un'ora prima del calcio d'inizio di ogni partita. Fino ad allora circolano le probabili, che dopo una sosta cambiano spesso nei giorni della vigilia per via dei nazionali rientrati a metà settimana e delle condizioni fisiche verificate negli ultimi allenamenti.

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Quando si gioca la 7ª giornata di Serie A?

Da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre 2026. Apre Frosinone-Sassuolo venerdì alle 20.45, poi sabato si giocano Venezia-Napoli alle 15 e Bologna-Inter alle 18. Domenica 18 tra le altre ci sono Milan-Atalanta alle 18 e Juventus-Lazio alle 20.45, prima del posticipo del lunedì Parma-Torino.