Sedie moderne: il design della zona pranzo comincia da qui

Quando si arreda una zona pranzo, il tavolo tende inevitabilmente a conquistare il centro della scena. Si valutano dimensioni, forma, finiture e posizione, mentre alle sedie viene spesso riservato un ruolo secondario. Eppure basta sostituirle per cambiare radicalmente non soltanto l'aspetto della stanza, ma anche il modo in cui viene vissuta.

Le sedie sono infatti tra gli arredi con cui abbiamo un rapporto più diretto. Le spostiamo, le tocchiamo, ci sediamo per pochi minuti durante la colazione o per ore quando una cena si prolunga in conversazioni. Devono dialogare con il tavolo, lasciare libertà di movimento e, allo stesso tempo, contribuire allo stile dell'ambiente.

Per questo sceglierle significa trovare un equilibrio tra comfort, dimensioni e personalità. Tre aspetti che diventano ancora più importanti quando la zona pranzo occupa uno spazio contenuto.

La sedia giusta parte dal tavolo

La prima regola è molto semplice: una sedia non dovrebbe essere valutata da sola.

Una seduta che appare perfetta osservata singolarmente può rivelarsi poco adatta una volta collocata intorno al tavolo. Le proporzioni tra i due elementi incidono sia sul comfort sia sull'effetto visivo complessivo.

Occorre innanzitutto considerare l'altezza. Tra seduta e piano deve rimanere uno spazio sufficiente per assumere una posizione naturale. Anche la larghezza è importante: bisogna capire quante sedie possono essere sistemate comodamente lungo il tavolo evitando di creare una disposizione troppo compressa.

La presenza dei braccioli richiede un'attenzione ulteriore. Se non riescono a passare sotto il piano, infatti, la sedia rimarrà più distante dal tavolo quando non viene utilizzata, aumentando l'ingombro complessivo.

Sono piccoli dettagli che sulla carta possono sembrare marginali, ma nella quotidianità fanno una grande differenza.

Chi sta progettando o rinnovando la zona pranzo può trovare nella collezione di Sedie moderne Smart Arredo diverse proposte da inserire in cucine, soggiorni e altri ambienti della casa.

Lo spazio necessario non finisce con la seduta

Uno degli errori più comuni consiste nel misurare soltanto lo spazio occupato dalla sedia quando è perfettamente accostata al tavolo.

Nella vita reale, però, le sedie si muovono continuamente.

Per sedersi bisogna arretrarle. Per alzarsi serve spazio alle spalle. E se dietro si trova un mobile, una parete o una zona di passaggio, quei centimetri diventano fondamentali.

Il problema è particolarmente evidente nelle cucine piccole e nelle zone living in cui tavolo e divano convivono a poca distanza.

In questi casi può essere più utile scegliere sedute proporzionate allo spazio disponibile piuttosto che cercare di inserire modelli molto voluminosi. Quattro sedie apparentemente più grandi di pochi centimetri possono modificare sensibilmente la percezione e la fruibilità di tutta la zona pranzo.

Il vero ingombro di una sedia, quindi, non coincide con le dimensioni riportate sulla scheda tecnica: comprende anche lo spazio necessario per utilizzarla comodamente.

Sedie e tavolo non devono necessariamente essere un coordinato

Per molto tempo la sala da pranzo è stata concepita come un insieme perfettamente coordinato: stesso stile, stesso materiale e spesso persino la stessa collezione per tavolo e sedie.

Oggi l'interior design offre molta più libertà.

Abbinare elementi differenti può rendere l'ambiente meno prevedibile e più personale. Un tavolo dalle linee importanti, ad esempio, può essere bilanciato da sedie visivamente leggere; al contrario, un piano essenziale può lasciare alle sedute il compito di introdurre colore o carattere.

Il contrasto può riguardare anche i materiali. Superfici e texture differenti aiutano a costruire un ambiente più articolato, purché esista qualche elemento capace di creare continuità.

Non occorre necessariamente seguire una regola rigida. È più utile osservare l'insieme e chiedersi quale elemento debba attirare maggiormente l'attenzione.

Se il tavolo è già protagonista, le sedie possono accompagnarlo. Se invece il tavolo è volutamente discreto, saranno proprio le sedute a definire l'identità della zona pranzo.

Il colore può cambiare completamente l'ambiente

Tra tutti gli elementi d'arredo, le sedie offrono un'opportunità interessante per introdurre colore senza intervenire su superfici molto grandi.

Una tonalità diversa può interrompere la neutralità di una cucina, creare continuità con altri dettagli del soggiorno oppure trasformare le sedute in un vero accento decorativo.

Negli ambienti piccoli, colori e volumi devono però essere considerati insieme.

Una sedia dalla struttura leggera può risultare visivamente poco invasiva anche con una tonalità decisa. Un modello più massiccio, al contrario, avrà inevitabilmente una presenza maggiore nella stanza.

Non si tratta quindi semplicemente di scegliere tra colori chiari o scuri. Conta l'effetto complessivo prodotto da forma, materiale, colore e quantità delle sedute.

Comfort: cinque minuti non sono una cena

La comodità è difficile da valutare pensando soltanto all'aspetto.

Una sedia può essere utilizzata per una colazione veloce, ma anche per un pranzo domenicale che dura diverse ore. In molte case il tavolo è inoltre diventato uno spazio per studiare, lavorare al computer o aiutare i bambini con i compiti.

Il tempo trascorso seduti è quindi un elemento da considerare.

Schienale, conformazione della seduta e proporzioni contribuiscono alla sensazione di comfort. Ma è importante valutare anche le proprie abitudini: una sedia destinata a una cucina utilizzata rapidamente può rispondere a esigenze diverse rispetto alle sedute di una zona pranzo in cui si trascorrono lunghi momenti di convivialità.

Il design, in altre parole, non dovrebbe funzionare soltanto nel momento in cui guardiamo la stanza. Deve continuare a funzionare quando iniziamo a viverla.

E poi c'è la vita vera: macchie, briciole e uso quotidiano

Le fotografie d'interni mostrano quasi sempre tavoli perfettamente apparecchiati e sedie impeccabili. La quotidianità è inevitabilmente diversa.

Soprattutto in cucina, le sedute entrano in contatto con cibo, bevande, bambini, animali domestici e utilizzi frequenti. La facilità con cui materiali e superfici possono essere mantenuti diventa quindi parte integrante della scelta.

Questo non significa rinunciare all'estetica in favore della praticità. Significa piuttosto considerare la manutenzione come una caratteristica del progetto.

Un materiale adatto alle proprie abitudini permette alla sedia di conservare più facilmente il suo aspetto nel tempo e riduce la necessità di trattarla come un oggetto da proteggere continuamente.

La casa, dopotutto, deve poter essere vissuta.

In una cucina piccola, leggerezza significa anche libertà

Quando lo spazio è limitato, si tende spesso a cercare mobili semplicemente più piccoli. Ma il concetto di leggerezza è più articolato.

Una sedia facile da spostare, ad esempio, rende più semplice modificare la disposizione della stanza. Una struttura visivamente aperta può lasciare percepire maggiormente il pavimento e contribuire a una sensazione di ampiezza. Un modello che può essere avvicinato bene al tavolo libera invece più spazio quando non viene utilizzato.

Sono caratteristiche che possono incidere sulla qualità dell'ambiente molto più di qualche centimetro risparmiato sulla larghezza.

L'obiettivo non dovrebbe essere riempire perfettamente lo spazio disponibile, ma conservare una certa libertà intorno agli arredi.

Acquistare sedie online: partire dalle informazioni che contano

L'acquisto online permette di confrontare rapidamente stili, forme e soluzioni differenti. Nel caso delle sedie è però importante non fermarsi alle fotografie ambientate.

Le dimensioni indicate nella scheda prodotto andrebbero confrontate con quelle del proprio tavolo e con lo spazio circostante. È utile controllare altezza e larghezza della seduta, ingombro complessivo e tutte le altre caratteristiche disponibili per capire come il modello possa inserirsi nell'ambiente reale.

Smart Arredo è specializzato in mobili salvaspazio e arredamento di design per casa e ufficio. Alla propria selezione di prodotti affianca inoltre alcuni servizi dedicati alla vendita online, tra cui spedizione gratuita, reso gratuito e triplice garanzia.

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Una nuova zona pranzo può iniziare senza cambiare tavolo

Rinnovare un ambiente non significa necessariamente sostituire tutti i mobili.

A volte sono proprio gli elementi apparentemente secondari a produrre il cambiamento più evidente. Le sedie ne sono un ottimo esempio: circondano il tavolo, introducono ritmo, colore e materiali e occupano una parte importante del campo visivo.

Cambiarle può quindi modificare il carattere della zona pranzo anche mantenendo il tavolo esistente.

Ma la scelta migliore non nasce soltanto dallo stile. Una buona sedia deve essere proporzionata al tavolo, adatta allo spazio disponibile e coerente con il modo in cui quella stanza viene realmente utilizzata.

Perché la zona pranzo non è una composizione immobile da fotografare. È il luogo delle colazioni di corsa, delle cene che durano più del previsto, dei pranzi in famiglia e delle conversazioni che continuano quando i piatti sono già stati portati via.

Ed è proprio per questo che scegliere bene dove sedersi conta molto più di quanto sembri.



