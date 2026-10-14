Torna la docuserie sugli allievi della scuola di ballo del Teatro dell'Opera di Roma: audizioni, lezioni, disciplina e nostalgia di casa sotto gli occhi della Maestra Abbagnato, con nuove puntate il 22 e il 29 ottobre.

Da giovedì 15 ottobre 2026 su RaiPlay arriva "Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera 3", nuova stagione della fortunata serie sui giovani allievi della scuola di ballo. A seguirli c'è la Maestra Eleonora Abbagnato, étoile di fama internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Nuove puntate il 22 e il 29 ottobre.

Tra sacrificio, punte e sogni

Ogni giorno gli allievi si allenano per trasformare un talento in professione, con il sogno di calcare i palcoscenici internazionali. Le loro vite sono sospese tra sala prove e studio, tra le prime punte consumate ballando sotto lo sguardo attento della Maestra Abbagnato.

Tutti custodiscono lo stesso desiderio: vivere ogni emozione attraverso il balletto, tra audizioni, lezioni, disciplina e nostalgia di casa.

Le storie dentro e fuori dalla sala

Le vicende dei giovani allievi si intrecciano in un lavoro individuale e collettivo, fatto di speranze e competizioni, nuove sfide e discipline. Fuori dalle aule, invece, la vita racconta le loro storie personali: tormenti, amori, amicizie e progetti per il futuro.

Quando escono le puntate

La nuova stagione debutta su RaiPlay giovedì 15 ottobre. Le puntate successive arrivano sulla piattaforma giovedì 22 e giovedì 29 ottobre.

Produzione e regia

"Scuola di danza" è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, prodotto da Donella Bossi Pucci, Riccardo Brun, Paolo Rossetti e Francesco Siciliano per Panamafilm.

Regista e autrice è Annalisa Mutariello, con Federica Felici autrice. Producer Claudia Marziali, fotografia di Mario Pantoni, montaggio di Giuseppe Giudice, Niccolò Notario e Ilenia Zincone.

Domande frequenti

Quando esce Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera 3?

"Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera 3" esce su RaiPlay giovedì 15 ottobre 2026. Le nuove puntate successive saranno disponibili giovedì 22 e giovedì 29 ottobre, sempre sulla piattaforma streaming della Rai. La serie è un original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, prodotto da Panamafilm.

Di cosa parla Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera?

"Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera" racconta la vita dei giovani allievi della scuola di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, tra audizioni, lezioni, disciplina e nostalgia di casa. La serie segue il loro lavoro in sala sotto la guida di Eleonora Abbagnato e le loro storie personali fuori dalle aule.

Che ruolo ha Eleonora Abbagnato in Scuola di danza?

Nella serie "Scuola di danza - I ragazzi dell'Opera" Eleonora Abbagnato, étoile di fama internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma, è la Maestra che segue il percorso dei giovani allievi. La terza stagione è disponibile su RaiPlay dal 15 ottobre 2026.