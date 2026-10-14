Mery Esposito, Giulia Cavallo, Serena D'Alessio, Martina Villamajna e Taghera sono cinque coinquiline tra i 22 e i 38 anni che raccontano la loro vita su un blog collettivo: sei episodi il 20 ottobre, altri sei il 27.

Dal 20 ottobre 2026 su RaiPlay arrivano i primi sei episodi di "Scomode - In 5 sul divano", short comedy corale sulla convivenza di cinque donne tra i 22 e i 38 anni. Protagoniste Mery Esposito, Giulia Cavallo, Serena D'Alessio, Martina Villamajna e Taghera. La serie è scritta da Mario Esposito, con la direzione degli attori di Lello Arena.

Cinque coinquiline e un blog

Il caos domestico diventa il palcoscenico di un racconto ironico e senza filtri sull'universo femminile di oggi, dove si mescolano comicità pura, fragilità autentiche e lampi di follia quotidiana.

Le cinque protagoniste sono molto diverse tra loro e condividono la stessa casa, alle prese con relazioni complicate, ambizioni, crisi personali e piccoli disastri di ogni giorno.

A tenere insieme le loro storie c'è "Scomode", il blog collettivo che le coinquiline alimentano con esperienze, sfoghi e riflessioni. Una voce comune, libera e pungente, che trasforma la vita di casa in un racconto condiviso.

Ogni episodio si apre e si chiude con un post

La struttura della serie ruota intorno al blog: ogni episodio comincia e finisce con un post, un ponte tra quello che le protagoniste vivono e il modo in cui scelgono di raccontarsi.

Tra convivenza, identità digitale e vita reale, "Scomode" alterna ironia e introspezione. Il risultato è un ritratto leggero della forza, delle contraddizioni e delle fragilità delle sue protagoniste.

Quando escono gli episodi

I primi sei episodi sono disponibili su RaiPlay da martedì 20 ottobre. Gli altri sei arrivano sulla piattaforma una settimana dopo, martedì 27 ottobre.

Autore, regia e Lello Arena

"Scomode - In 5 sul divano" è un original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali. L'autore è Mario Esposito, l'actor coaching e la direzione degli attori sono affidati a Lello Arena, la regia è di Silvia Letizia Piscopo.

Domande frequenti

Quando esce Scomode - In 5 sul divano su RaiPlay?

"Scomode - In 5 sul divano" esce su RaiPlay martedì 20 ottobre 2026 con i primi sei episodi. Gli altri sei episodi saranno disponibili una settimana dopo, martedì 27 ottobre, sempre sulla piattaforma streaming della Rai. La serie è un original della direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Di cosa parla Scomode - In 5 sul divano?

"Scomode - In 5 sul divano" è una short comedy corale sulla convivenza di cinque donne tra i 22 e i 38 anni, alle prese con relazioni complicate, ambizioni, crisi personali e piccoli disastri quotidiani. Le coinquiline raccontano la loro vita su un blog collettivo, "Scomode", che apre e chiude ogni episodio.

Chi c'è nel cast di Scomode - In 5 sul divano?

Le protagoniste di "Scomode - In 5 sul divano" sono Mery Esposito, Giulia Cavallo, Serena D'Alessio, Martina Villamajna e Taghera. La serie è scritta da Mario Esposito e diretta da Silvia Letizia Piscopo, mentre Lello Arena cura l'actor coaching e la direzione degli attori. Gli episodi sono su RaiPlay dal 20 ottobre.