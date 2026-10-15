Inter, Napoli, Roma e Como chiudono la seconda giornata di Champions League con zero punti su dodici. Più che una competizione europea, è sembrato un corso accelerato su come perdere partite che si potevano almeno pareggiare.

Zero punti su dodici. Tra il 13 e il 14 ottobre 2026 le quattro italiane in Champions League hanno perso tutte: Inter 3-4 con il Bruges, Napoli 3-1 a Villarreal, Roma 3-4 col Real dopo essere stata sopra 3-1, Como 3-2 a Rotterdam. Quattordici gol subiti. Più che Champions, è stata una Scempions League.

Il tabellone del disastro

Mettiamo in fila i numeri, che sono già un'opinione:

Inter-Club Brugge 3-4

Villarreal-Napoli 3-1

Roma-Real Madrid 3-4

Feyenoord-Como 3-2

Nove gol fatti, quattordici subiti: tutte e quattro hanno incassato almeno tre reti. E non sono partite nate storte. Napoli, Roma e Como erano passate in vantaggio, l'Inter aveva pareggiato. Poi si sono sciolte.

L'Inter e il Bruges, ovvero la tripletta dell'italiano

A San Siro l'Inter ha tirato 27 volte, il Bruges 16. Eppure il tabellino dice 3-4. A firmare la beffa è stato Nicolò Tresoldi, nato a Cagliari, cresciuto tra Gubbio e Hannover e tifoso dichiarato del Milan: tre gol ai nerazzurri a casa loro. Se il calcio ha un senso dell'umorismo, martedì sera si è divertito parecchio.

Dopo il 2-1 subito al Bernabéu nella prima giornata, la squadra di Chivu resta a zero. E il problema, a vedere i gol presi, non sembra l'attacco.

Il Napoli e la serata da dimenticare

All'8' il Napoli era già avanti con Rrahmani. Un quarto d'ora dopo un retropassaggio sbagliato ha riaperto tutto, e da lì la squadra di Allegri non ha più trovato la strada: due tiri nello specchio in tutta la partita. Zero punti anche qui, dopo la sconfitta con l'Arsenal all'esordio.

La Roma e i sette minuti più lunghi dell'Olimpico

Il capolavoro, in negativo, lo firma la Roma. Al 58' i giallorossi erano sul 3-1 contro il Real Madrid, con la doppietta di Malen e l'Olimpico in festa per una notte da ricordare. Dall'83' al 90' Espí, Endrick e Rüdiger hanno trasformato la festa in un incubo. Il tutto davanti a José Mourinho, accolto con cori e striscioni prima del fischio d'inizio e salutato con tre punti in tasca.

Il Como, l'unico con un alibi

Il Como è quello che ha meno da rimproverarsi. La squadra di Fàbregas aveva battuto 4-1 il Lipsia alla prima giornata e a Rotterdam ha perso Diao per infortunio dopo il gol del vantaggio. Ma anche lì: avanti, ripresi, superati.

Quando l'Europa parlava italiano

Fa ancora più male se si guarda indietro. Le italiane hanno vinto dodici volte la Coppa dei Campioni e la Champions League: sette il Milan, tre l'Inter, due la Juventus. C'è stato un tempo in cui il calcio europeo aveva l'accento di Milano, Torino e Roma, e nel 2003 la finale fu addirittura un derby italiano, Milan contro Juventus.

L'ultima coppa con le grandi orecchie è arrivata in Italia nel 2010, con l'Inter del Triplete. In panchina c'era proprio José Mourinho, lo stesso che mercoledì sera ha festeggiato all'Olimpico sulla panchina del Real. Da allora le italiane ci sono andate vicino, con le finali perse dalla Juventus nel 2015 e nel 2017 e dall'Inter nel 2023 e nel 2025. Ma la sensazione, dopo questa due giorni, è che quella generazione di protagoniste sia diventata una generazione di comparse.

Il filo comune: non saper chiudere

Il dato che accomuna tre partite su quattro, secondo chi scrive, è l'incapacità di gestire il vantaggio. Il Napoli avanti all'8', il Como al 18', la Roma sul 3-1 a mezz'ora dalla fine. In Europa conta chi segna l'ultimo gol, e in questa due giorni le italiane non ci sono mai arrivate.

La buona notizia è che la fase campionato è lunga e i punti in palio sono ancora tanti. La cattiva notizia è che il ranking Uefa non ha senso dell'umorismo.

Domande frequenti

Come sono andate le italiane nella seconda giornata di Champions League?

Nella seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026-2027 le quattro italiane hanno perso tutte: Inter-Club Brugge 3-4, Villarreal-Napoli 3-1, Roma-Real Madrid 3-4 e Feyenoord-Como 3-2. In totale zero punti su dodici disponibili, nove gol segnati e quattordici subiti tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 2026.

Quanti punti hanno le italiane in Champions League dopo due giornate?

Dopo due giornate della fase campionato di Champions League 2026-2027 il Como ha 3 punti, grazie al 4-1 sul Lipsia all'esordio. La Roma ha un punto, frutto dell'1-1 sul campo del Fenerbahçe. Inter e Napoli sono ancora a zero, con due sconfitte in due partite.

Chi è Nicolò Tresoldi, l'attaccante che ha segnato tre gol all'Inter?

Nicolò Tresoldi è l'attaccante del Club Brugge, nato a Cagliari nel 2004, che il 13 ottobre 2026 ha segnato una tripletta all'Inter a San Siro nel 4-3 dei belgi. Cresciuto a Gubbio e poi all'Hannover 96, ha doppia cittadinanza italiana e tedesca, gioca con la Germania Under 21 ed è tifoso del Milan.