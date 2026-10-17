Savino Zaba porta Il pranzo della domenica a San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo. La rubrica va in onda domenica 18 ottobre 2026 dentro Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1 dalle 14. Il borgo, frazione di Viterbo sul monte Cimino, è cresciuto intorno a un'abbazia cistercense del XIII secolo.

Il pranzo della domenica

Il pranzo della domenica è lo spazio di Domenica In affidato a Savino Zaba, che ogni settimana si collega da un luogo diverso d'Italia. È il momento più leggero della puntata, tra tavole imbandite e tradizioni del territorio.

San Martino al Cimino, un borgo nato intorno all'abbazia

San Martino al Cimino si trova a pochi chilometri a sud di Viterbo, sulla sommità del monte Cimino. È stato comune autonomo fino al 1928, poi è diventato una frazione del capoluogo.

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Il cuore del paese è l'antico monastero cistercense, costruito intorno al XIII secolo. La chiesa abbaziale, in stile gotico, è il monumento simbolo del borgo.

Donna Olimpia e il Palazzo Doria Pamphilj

La storia di San Martino al Cimino è legata a Olimpia Maidalchini, cognata di papa Innocenzo X e figura molto influente durante il suo pontificato. Intorno alla metà del Seicento Donna Olimpia acquisì il monastero. Accanto all'abbazia sorge il suo palazzo, oggi Palazzo Doria Pamphilj, costruito in parte sulle strutture del vecchio complesso monastico.

Il resto della puntata

Nella stessa puntata di Domenica In Mara Venier ospita Barbara d'Urso, Orietta Berti con Nina Zilli e Danti, Edoardo Leo e Andrea Perroni. In studio ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La musica è affidata alla nuova band, con il frontman Timothy Cavicchini.

Dove vedere Il pranzo della domenica

Il pranzo della domenica da San Martino al Cimino va in onda domenica 18 ottobre 2026 dentro Domenica In, dalle 14 su Rai 1. La puntata si può seguire anche in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Dove va Savino Zaba con Il pranzo della domenica il 18 ottobre?

Domenica 18 ottobre 2026 Savino Zaba porta Il pranzo della domenica a San Martino al Cimino, frazione di Viterbo sul monte Cimino. La rubrica fa parte di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1 dalle 14, e racconta ogni settimana un luogo d'Italia tra tavole imbandite e tradizioni del territorio.

Cosa vedere a San Martino al Cimino?

San Martino al Cimino è nato intorno a un monastero cistercense del XIII secolo, con la chiesa abbaziale in stile gotico. Accanto sorge il Palazzo Doria Pamphilj, legato a Olimpia Maidalchini, cognata di papa Innocenzo X, che acquisì il monastero alla metà del Seicento. Il borgo è una frazione di Viterbo.

Chi conduce Il pranzo della domenica a Domenica In?

Il pranzo della domenica è condotto da Savino Zaba ed è uno degli spazi fissi di Domenica In, il programma di Mara Venier in onda la domenica pomeriggio su Rai 1. Ogni settimana Zaba si collega da un luogo diverso d'Italia, raccontandone la tavola e le tradizioni.