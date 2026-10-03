C'è un appuntamento di "Domenica In" che porta il programma fuori dallo studio e dentro le case degli italiani. È il "Pranzo della domenica" di Savino Zaba, che domenica 4 ottobre, nella seconda puntata della stagione su Rai 1, si collegherà dalla Riviera romagnola. Ad accompagnarlo ci sarà Mirko Casadei con la sua orchestra.

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La rubrica: ogni domenica una città e una famiglia

Zaba racconta, insieme a Mara Venier, uno dei rituali ancora più radicati nel nostro Paese: il pranzo della domenica. Ogni settimana la rubrica si sposta in una città diversa, ospite di una famiglia che apre la porta di casa alle telecamere, per rivivere in diretta le tradizioni e le abitudini della convivialità a tavola. Cibo, chiacchiere e cultura del territorio si intrecciano in un racconto che parla a tutte le generazioni.

La tappa in Romagna con Mirko Casadei

Per la seconda puntata la scelta cade sulla Riviera romagnola, terra di accoglienza e di cucina di casa. Con Zaba ci sarà Mirko Casadei, che porterà la sua orchestra nel collegamento della domenica: un abbinamento che unisce la tavola e la musica da ballo, due simboli della festa in Romagna.

Gli altri ospiti della puntata

La seconda puntata di "Domenica In", condotta da Mara Venier con Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, va in onda domenica 4 ottobre alle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. Tra gli ospiti ci sono i Pooh, mentre lo spazio "Amici miei" è dedicato al debutto di "Ballando con le stelle".

Domande frequenti

Cosa fa Savino Zaba a Domenica In?

A "Domenica In" Savino Zaba conduce la rubrica "Pranzo della domenica": ogni settimana si collega da una città diversa, ospite di una famiglia italiana, per raccontare in diretta le tradizioni del pranzo domenicale insieme a Mara Venier, su Rai 1 dalle 14.

Dove si collega Savino Zaba domenica 4 ottobre?

Domenica 4 ottobre 2026 Savino Zaba si collega con "Domenica In" dalla Riviera romagnola, dove ci sarà anche Mirko Casadei con la sua orchestra. È la seconda puntata della stagione, in onda alle 14 su Rai 1.

Chi è Savino Zaba?

Savino Zaba è un conduttore radiofonico e televisivo, in radio dal 1987 e in Rai dal 2004. Su Rai Radio 2 conduce "Il pomeriggio di Radio2", in tv ha condotto programmi come "Music@" e "Unomattina Storie Vere". Ha vinto, tra gli altri, l'Oscar della Radio e il Microfono d'Oro.