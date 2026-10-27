Al Mapei Stadium i biancocelesti dilagano contro un Sassuolo in dieci dal 31' per il rosso a Thorstvedt. Sei gol e due penalty sbagliati: la Lazio sale a 25 punti e scavalca l'Inter, attesa a Venezia.

La Lazio travolge 6-2 il Sassuolo al Mapei Stadium nella nona giornata di Serie A, martedì 27 ottobre 2026. Segnano Taylor, Isaksen, Romano Floriani Mussolini, Zaccagni e Noslin con una doppietta; per i neroverdi Thorstvedt ed Esposito. La squadra di Gattuso sale a 25 punti ed è sola in testa, in attesa di Venezia-Inter.

Il primo tempo: cinque gol e un'espulsione

La Lazio parte fortissimo. Al 2' Kenneth Taylor sblocca la partita, con il gol convalidato dopo un controllo al VAR. Il Sassuolo pareggia subito al 7' con Kristian Thorstvedt, il cui tiro viene deviato da Sutalo.

I biancocelesti tornano avanti al 13' con Gustav Isaksen e al 16' allungano con Romano Floriani Mussolini, servito da Taylor, per l'1-3.

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Al 31' la partita cambia ancora: Thorstvedt viene espulso per un intervento su Zaccagni e il Sassuolo resta in dieci. I neroverdi accorciano lo stesso al 43' con Sebastiano Esposito, ma nel recupero del primo tempo Mattia Zaccagni firma il 4-2.

La ripresa: Noslin show, Turati para due rigori

Nella ripresa la Lazio continua ad attaccare contro un Sassuolo in inferiorità numerica. Al 56' Tijjani Noslin segna il 5-2 e al 65' firma la sua doppietta personale, fissando il 6-2 finale.

Il passivo poteva essere ancora più pesante: Turati para due calci di rigore, il primo a Zaccagni, concesso per un fallo di mano di Cinquegrano, il secondo a Davide Frattesi.

I numeri della partita

Statistica Sassuolo Lazio Possesso palla 40% 60% Tiri totali 7 15 Tiri in porta 2 8 Calci d'angolo 2 1 Espulsioni 1 0

Con 8 tiri nello specchio la Lazio segna sei gol; il Sassuolo va a segno con entrambe le conclusioni nello specchio.

Il tabellino

Sassuolo-Lazio 2-6

Marcatori: 2' Taylor (L), 7' Thorstvedt (S), 13' Isaksen (L), 16' Floriani Mussolini (L), 43' Esposito (S), 45'+1 Zaccagni (L), 56' Noslin (L), 65' Noslin (L)

Sassuolo (all. Aquilani): Turati, Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola, Berardi, Esposito, Laurienté.

Lazio (all. Gattuso): Mandas, Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Espulso: Thorstvedt (S) al 31'.

Rigori parati: Turati (S) su Zaccagni e su Frattesi.

Stadio: Mapei Stadium, Reggio Emilia.

La classifica

Con questa vittoria la Lazio sale a 25 punti, imbattuta, e si prende la vetta da sola con tre lunghezze sull'Inter, ferma a 22 e in campo mercoledì a Venezia. Il Sassuolo resta a 8 punti.

Domande frequenti

Come è finita Sassuolo-Lazio?

Sassuolo-Lazio è finita 2-6, martedì 27 ottobre 2026 al Mapei Stadium nella nona giornata di Serie A. Per la Lazio hanno segnato Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini, Zaccagni e Noslin con una doppietta; per il Sassuolo Thorstvedt ed Esposito. Thorstvedt è stato espulso al 31'.

Chi è primo in Serie A dopo Sassuolo-Lazio?

Dopo il 6-2 al Sassuolo la Lazio di Gattuso è prima da sola in Serie A con 25 punti, ancora imbattuta. L'Inter, ferma a 22, può rispondere mercoledì 28 ottobre nella trasferta di Venezia. Roma e Milan inseguono a 18 punti, con la Roma in campo martedì sera contro il Cagliari.