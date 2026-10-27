Dalle audizioni di via Asiago escono i primi 15 nomi della corsa verso Sanremo 2027: tra loro Albe, Petit, Rob, Les Votives e Lea Gavino, in attesa dei 15 di Area Sanremo e della finale dell'11 dicembre su Rai 1.

Sanremo Giovani 2026 ha i suoi primi 15 artisti. La Commissione musicale presieduta da Stefano De Martino li ha scelti dopo le audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago a Roma, dove si erano presentati in 60. I 15 si uniranno ai 15 di Area Sanremo: da quel gruppo di 30 usciranno i sei finalisti che si giocheranno un solo posto tra i Campioni del Festival 2027.

I 15 artisti selezionati e le canzoni

Ecco l'elenco completo, con brano, etichetta discografica e città di nascita.

Albe , Vuoi o non vuoi (Triggger), da Manerbio (Brescia)

, Vuoi o non vuoi (Triggger), da Manerbio (Brescia) Basim , Distanza (Leave Music), da Patti (Messina)

, Distanza (Leave Music), da Patti (Messina) Dubrazil , Por favor (Orangle Srl), da Milano

, Por favor (Orangle Srl), da Milano Florinda , Senza 'e te (Fenix Music), da Napoli

, Senza 'e te (Fenix Music), da Napoli Frambo , Non disturbare (La Clinica Dischi), da Arezzo

, Non disturbare (La Clinica Dischi), da Arezzo Gallas , Fermo (Double Trouble Club Srl), da San Giovanni Rotondo (Foggia)

, Fermo (Double Trouble Club Srl), da San Giovanni Rotondo (Foggia) Lea Gavino , L'ennesima canzone (Latarma Srl), da Roma

, L'ennesima canzone (Latarma Srl), da Roma Les Votives , Non importa (Warner Music Italia), da Milano

, Non importa (Warner Music Italia), da Milano Neartica , Foto mossa (Petricore), da Benevento

, Foto mossa (Petricore), da Benevento Occhi , La guerra dei bottoni (Nigiri Srl), da Lodi

, La guerra dei bottoni (Nigiri Srl), da Lodi Petit , Sei tu (Warner Music Italia), da Roma

, Sei tu (Warner Music Italia), da Roma Plasma , Energia meccanica (Sony Music Entertainment Italy), da Genova

, Energia meccanica (Sony Music Entertainment Italy), da Genova Rob , Non imparo mai (Warner Music Italia), da Catania

, Non imparo mai (Warner Music Italia), da Catania Santamarea , Tutto questo mare dentro (Sony Music Entertainment Italy), da Palermo

, Tutto questo mare dentro (Sony Music Entertainment Italy), da Palermo Selma, Io sognerò (Plamanco), da Benevento

Le major contano cinque artisti: tre per Warner (Les Votives, Petit e Rob) e due per Sony (Plasma e Santamarea). Gli altri dieci arrivano da etichette indipendenti.

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Volti noti: da Amici a X Factor

Il primo taglio premia parecchi nomi già passati dalla tv. Albe è stato tra i finalisti di Amici 21, Petit ha raggiunto la finale di Amici 23 e anche Plasma ha frequentato la scuola di Maria De Filippi.

Da X Factor arrivano Rob, vincitrice dell'edizione 2025, e Les Votives, la band milanese arrivata in finale nel talent di Sky.

Lea Gavino il pubblico la conosce come attrice di Skam Italia. Ci riprova dopo le selezioni dello scorso anno, quando si era presentata con Amico lontano. I Santamarea portano in dote la vittoria a Musicultura. Selma ha vinto il talent Dalla strada al palco ed è tra i concorrenti di Tale e quale show.

Stefano De Martino ha commentato così la prima tornata: "Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani".

Da dove arrivano: la mappa dei 15

La rosa copre tutta la penisola. Il Nord porta cinque artisti (Albe, Dubrazil, Les Votives, Occhi e Plasma), il Centro tre (Frambo, Lea Gavino e Petit), il Sud quattro (Florinda, Gallas, Neartica e Selma). La Sicilia ne schiera tre: Basim, Rob e Santamarea. Milano, Roma e Benevento hanno due rappresentanti a testa.

Come funziona Sanremo Giovani 2026

Il regolamento firmato da De Martino cambia le regole rispetto alle ultime edizioni. Alla fine del percorso ci sarà un solo vincitore, che entrerà di diritto tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio. Spariscono le quattro Nuove Proposte dell'era Carlo Conti.

A giudicare gli artisti c'è la Commissione musicale guidata da De Martino, con Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

Le prossime tappe fino alla finale dell'11 dicembre

Da metà novembre la Commissione ascolterà i candidati di Area Sanremo, il concorso organizzato a Sanremo, che porteranno altri 15 artisti. Dal gruppo dei 30 usciranno i sei finalisti: tre da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

La sfida decisiva andrà in onda venerdì 11 dicembre in prima serata su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Quella sera la Commissione proclamerà l'unico artista che salirà sul palco dell'Ariston tra i big.

FAQ

Chi sono i primi 15 artisti selezionati a Sanremo Giovani 2026?

Sono Albe, Basim, Dubrazil, Florinda, Frambo, Gallas, Lea Gavino, Les Votives, Neartica, Occhi, Petit, Plasma, Rob, Santamarea e Selma. La Commissione musicale presieduta da Stefano De Martino li ha scelti tra i 60 artisti ascoltati nelle audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago a Roma.

Quanti artisti di Sanremo Giovani 2026 andranno al Festival di Sanremo 2027?

Uno solo. Il vincitore della finale di Sanremo Giovani 2026 entrerà di diritto tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio. È la novità del regolamento voluto dal direttore artistico Stefano De Martino, che cancella le quattro Nuove Proposte delle ultime edizioni.

Quando va in onda la finale di Sanremo Giovani 2026?

La finale di Sanremo Giovani 2026 è in programma venerdì 11 dicembre in prima serata su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. In gara ci saranno sei finalisti, tre usciti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo, che si contendono l'unico posto tra i big del Festival.

Chi fa parte della Commissione musicale di Sanremo Giovani 2026?

La Commissione musicale di Sanremo Giovani 2026 è presieduta da Stefano De Martino, direttore artistico del Festival 2027. Con lui siedono Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai. Sono loro a scegliere i finalisti.

Quali artisti già noti in tv ci sono tra i 15 selezionati?

Tra i 15 selezionati di Sanremo Giovani 2026 ci sono diversi volti televisivi. Albe, Petit e Plasma arrivano da Amici, Rob ha vinto X Factor 2025 e Les Votives sono stati finalisti del talent di Sky. Lea Gavino è attrice di Skam Italia, Selma è tra i concorrenti di Tale e quale show.