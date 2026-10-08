Sette nomi tra musica, radio e tv sceglieranno i giovani in corsa verso il Festival di Sanremo 2027: in squadra anche Carlo Pastore, il maestro Pino Perris e Claudio Fasulo.

La Rai ha annunciato l'8 ottobre 2026 la commissione musicale di Sanremo Giovani e Area Sanremo. Ne fanno parte Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Ema Stokholma, Noemi, il direttore artistico Stefano De Martino e il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo. Toccherà a loro scegliere i giovani in corsa per Sanremo 2027.

Chi sono i sette componenti della commissione

La squadra mette insieme profili diversi. C'è chi la musica la canta, chi la dirige, chi la racconta in radio e chi costruisce il programma che la porta in tv.

Stefano De Martino , conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027

, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 Noemi , cantante

, cantante Fabio Volo , conduttore, attore e scrittore

, conduttore, attore e scrittore Ema Stokholma , conduttrice radiofonica e televisiva

, conduttrice radiofonica e televisiva Carlo Pastore , conduttore radiofonico

, conduttore radiofonico Pino Perris , maestro e direttore d'orchestra

, maestro e direttore d'orchestra Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai

De Martino seguirà il percorso dei giovani da due posizioni. Prepara il suo primo Festival da direttore artistico e conduttore, e intanto siede in commissione per scegliere chi potrà salire sul palco dell'Ariston.

Chi resta e chi arriva rispetto alla gestione Conti

Due nomi tornano. Ema Stokholma e Claudio Fasulo facevano già parte della commissione di Sanremo Giovani 2024, la prima dell'era Carlo Conti, insieme a Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore e Pino Perris sono invece le novità volute dal nuovo corso. Perris conosce bene l'Ariston dal podio: nel 2018 ha diretto l'orchestra per Annalisa, terza con "Il mondo prima di te".

Come funzionano le selezioni di Sanremo Giovani 2026

La commissione parte dall'ascolto di tutti i brani iscritti a Sanremo Giovani e ad Area Sanremo. Dopo le audizioni restano 15 artisti per ciascun percorso, 30 giovani in tutto.

A novembre la selezione si sposta a Sanremo. In due weekend di audizioni dal vivo, davanti a De Martino, i 30 artisti si esibiscono di nuovo e la commissione sceglie i sei finalisti: tre da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

Prima della finale il pubblico di Rai 1 li conoscerà ad Affari Tuoi, dove ognuno dei sei avrà la sua esibizione in una puntata del game show.

Per chi punta ad Area Sanremo c'è ancora tempo: le iscrizioni al concorso restano aperte fino alle 18 del 15 ottobre 2026 sul sito ufficiale areasanremo.it.

La finale del 18 dicembre e un solo posto tra i Big

La finalissima è fissata per il 18 dicembre 2026 in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo.

Qui il regolamento cambia rispetto agli anni scorsi. Dalla serata esce un solo vincitore, che entra nella categoria dei Campioni del Festival 2027 e gareggia con i Big. All'Ariston dovrà portare un brano nuovo, diverso da quello presentato nelle selezioni.

Il Festival di Sanremo 2027 dal 16 al 20 febbraio

La 77ª edizione del Festival si terrà al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. Le date le ha svelate lo stesso De Martino il 6 giugno 2026, con un video sui suoi profili social accompagnato da "Vita spericolata" di Vasco Rossi.

FAQ

Chi fa parte della commissione musicale di Sanremo Giovani 2026?

La commissione è formata da sette componenti: Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, la cantante Noemi, Fabio Volo, Ema Stokholma, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris e Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai. La Rai ha comunicato i nomi l'8 ottobre 2026.

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Cosa deve fare la commissione musicale di Sanremo Giovani?

La commissione ascolta e valuta le proposte arrivate a Sanremo Giovani e ad Area Sanremo. Dopo le audizioni sceglie 15 artisti per ciascun percorso. Poi, nelle selezioni dal vivo di novembre a Sanremo, individua i sei finalisti: tre da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

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Quando va in onda la finale di Sanremo Giovani 2026?

La finale è in programma il 18 dicembre 2026 in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo. In gara ci sono i sei finalisti scelti dalla commissione. Prima della serata, ognuno di loro si esibisce in una puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1.

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Quanti giovani arrivano al Festival di Sanremo 2027?

Uno solo. Il regolamento 2026 cambia formula: dalla finale del 18 dicembre esce un unico vincitore, che entra nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027 e gareggia accanto ai Big. All'Ariston dovrà portare un brano nuovo, diverso da quello presentato nelle selezioni.

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Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027?

Il Festival di Sanremo 2027, 77ª edizione, si tiene al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027. Le date le ha annunciate Stefano De Martino il 6 giugno 2026 sui suoi profili social. De Martino è conduttore e direttore artistico della manifestazione e siede anche nella commissione di Sanremo Giovani.