Dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi ai Jalisse, dalla scimmia di Gabbani al primo Festival a colori: le edizioni e le canzoni che fanno cifra tonda nell'anno del 77° Festival.

Il Festival di Sanremo 2027 si svolge dal 16 al 20 febbraio con Stefano De Martino conduttore e direttore artistico. È un'edizione piena di ricorrenze: «Si può dare di più» compie 40 anni, «Fiumi di parole» 30, «Bella da morire» 50. E il Teatro Ariston festeggia 50 anni dal primo Festival ospitato.

«Si può dare di più», 40 anni dopo

Sanremo 1987 va in scena dal 4 al 7 febbraio. Marco Ravera, subentrato al padre Gianni nell'organizzazione, allarga la gara: quattro serate, 40 cantanti e una lunga fila di ospiti internazionali che si esibiscono al Palarock, una tensostruttura montata accanto all'Ariston.

I favoriti della vigilia sono Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Li unisce il pallone prima ancora della musica: giocano tutti nella Nazionale Cantanti, fondata da Morandi con Mogol nel 1981. La canzone porta la firma di Tozzi, Raf e Giancarlo Bigazzi e, secondo il racconto più diffuso, prende forma a una festa di Natale a casa di Caterina Caselli.

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La vittoria arriva in una serata segnata dal lutto. Il Festival si era aperto con il saluto di Pippo Baudo a Claudio Villa, ricoverato in gravi condizioni, e si chiude con la notizia della sua morte a 61 anni. Morandi, dopo la proclamazione, ammette di non riuscire a gioire fino in fondo: «Claudio Villa era parte della mia vita, ho diviso 20 anni di lavoro con lui».

Il trio vince anche nei negozi e conquista il primo posto in Hit Parade. Nella stessa edizione Fiorella Mannoia si prende il Premio della Critica con «Quello che le donne non dicono», scritta per lei proprio da Ruggeri. Qualche mese dopo Tozzi vola all'Eurovision con Raf e chiude terzo con «Gente di mare».

Le strade dei tre si sono incrociate ancora. Ruggeri vince di nuovo nel 1993 con «Mistero», Morandi conduce il Festival nel 2011 e nel 2012. Nel 2017 il trio si ritrova all'Arena di Verona, ospite del concerto di Tozzi per i 40 anni di «Ti amo», e festeggia anche i 30 anni del brano.

«Corde della mia chitarra», 70 anni

Il Festival del 1957 si tiene ancora nel Salone delle feste del Casinò, dal 7 al 10 febbraio, con Nunzio Filogamo alla presentazione. Vince «Corde della mia chitarra», cantata in doppia esecuzione da Claudio Villa e Nunzio Gallo.

All'Eurovision va Gallo, che chiude sesto. Il brano dura oltre cinque minuti ed è ricordato come la canzone più lunga mai eseguita alla manifestazione europea, prima che arrivasse il limite dei tre minuti. Una curiosità da cinefili: Nunzio Gallo è il padre dell'attore Massimiliano Gallo.

1967, 60 anni: il Festival più drammatico

Dal 26 al 28 gennaio 1967, al Casinò, conducono Mike Bongiorno e Renata Mauro. Vincono Claudio Villa e Iva Zanicchi con «Non pensare a me», firmata da Alberto Testa ed Eros Sciorilli. Per Villa è la quarta vittoria, record che divide con Domenico Modugno. Per Zanicchi è la prima di tre: nessuna cantante ha vinto il Festival più volte di lei.

Quell'edizione resta legata alla morte di Luigi Tenco, avvenuta durante il Festival dopo l'eliminazione di «Ciao amore, ciao», presentata in coppia con Dalida.

Nello stesso anno debutta al Festival, come autore, un giovane Lucio Battisti: firma con Mogol «Non prego per me», affidata a Mino Reitano e agli Hollies. Il brano viene eliminato alla prima serata.

1977, 50 anni: il primo Festival all'Ariston

Il Festival del 1977, dal 3 al 5 marzo, cambia casa per necessità. Il Salone delle feste del Casinò è in ristrutturazione e l'organizzatore Vittorio Salvetti porta la gara al Teatro Ariston. Per la prima volta la Rai lo trasmette anche a colori. Da allora la gara lascerà l'Ariston una sola volta, nel 1990, quando si trasferisce nel nuovo Mercato dei Fiori della Valle Armea, a qualche chilometro dal centro, prima ancora che la struttura apra.

Vincono gli Homo Sapiens con «Bella da morire», scritta da Renato Pareti e Alberto Salerno. La band pisana, nata come I Tarli, si lascia alle spalle i Collage e i Santo California.

Il 1977 è anche l'anno di «Ti amo» di Umberto Tozzi, uscita fuori dal Festival: resta in vetta ai singoli più venduti dal 23 luglio al 22 ottobre. Nel 2027 compie 50 anni, mentre la vittoria sanremese del suo autore ne compie 40.

«Fiumi di parole», 30 anni

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Sanremo 1997 si gioca dal 18 al 22 febbraio. In gara ci sono ex vincitori come Anna Oxa, Al Bano, Toto Cutugno, Massimo Ranieri, e dive come Patty Pravo e Loredana Berté. Vincono a sorpresa i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, arrivati tra i Campioni dalle selezioni dei giovani. Il nome del duo nasce da Jaleesa, personaggio della serie «Tutti al college».

Dietro di loro arrivano Anna Oxa e Syria. Il Premio della Critica va a Patty Pravo con «...E dimmi che non vuoi morire», scritta per lei da Vasco Rossi con Gaetano Curreri degli Stadio. Nei negozi, intanto, vende di più Nek con «Laura non c'è». Tra le Nuove Proposte vincono Paola e Chiara con «Amici come prima», in una categoria dove gareggiano anche Alex Baroni e Niccolò Fabi.

All'Eurovision i Jalisse chiudono quarti. Dopo quell'edizione l'Italia si ritira e torna in gara solo nel 2011. Negli anni il duo ha proposto al Festival una lunga serie di canzoni, senza più trovare posto in gara, e la loro storia è diventata un tormentone dei social. Il trentennale riaccende la curiosità dei fan.

«Ti regalerò una rosa», 20 anni

Nel 2007 la Rai richiama Pippo Baudo, affiancato da Michelle Hunziker. Il Festival va in onda dal 27 febbraio al 3 marzo, con il ritorno della sigla «Perché Sanremo è Sanremo» e del Dopofestival, affidato a Piero Chiambretti.

Simone Cristicchi vince con «Ti regalerò una rosa», una lettera che dà voce a chi ha vissuto nei manicomi, e porta a casa anche il Premio della Critica Mia Martini. Dietro di lui Al Bano con «Nel perdono», scritta da Renato Zero, e Piero Mazzocchetti con «Schiavo d'amore». Tra i Giovani trionfa Fabrizio Moro con «Pensa», brano contro la mafia, premiato anche dalla critica.

Due coincidenze per il 2027. Cristicchi è nato il 5 febbraio 1977 e compie 50 anni pochi giorni prima del Festival. Moro, invece, tornerà a vincere tra i Big nel 2018 insieme a Ermal Meta con «Non mi avete fatto niente».

«Occidentali's Karma», 10 anni

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Sanremo 2017, dal 7 all'11 febbraio, è il terzo consecutivo di Carlo Conti, che conduce con Maria De Filippi. La conduttrice di Mediaset partecipa senza compenso.

Vince Francesco Gabbani, un anno dopo il successo tra le Nuove Proposte con «Amen». Sul palco con lui balla un uomo travestito da gorilla, il coreografo Filippo Ranaldi, e il testo cita «La scimmia nuda» dell'etologo Desmond Morris. Seconda Fiorella Mannoia con «Che sia benedetta», che vince anche il premio della sala stampa intitolato a Lucio Dalla. Terzo Ermal Meta con «Vietato morire». Tra le Nuove Proposte vince Lele con «Ora mai».

La finale raccoglie 12.022.000 spettatori e il 58,4% di share, il miglior dato per l'ultima serata dal 2002. All'Eurovision di Kiev Gabbani parte favorito dai bookmaker e chiude sesto.

Il filo rosso tra gli anniversari

Rimettendo in fila le date, alcuni nomi tornano più volte. Claudio Villa vince nel 1957 e nel 1967 e muore durante il Festival del 1987. Fiorella Mannoia prende il Premio della Critica nel 1987 e trent'anni dopo sfiora la vittoria. Umberto Tozzi pubblica «Ti amo» nel 1977 e vince Sanremo dieci anni più tardi.

Sullo sfondo resta l'Ariston, arrivato nel 1977 come soluzione d'emergenza e diventato in mezzo secolo il simbolo stesso del Festival.

Domande frequenti

Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027?

Il Festival di Sanremo 2027 è la 77ª edizione e si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico è Stefano De Martino, che ha raccolto il testimone da Carlo Conti durante la finale del 2026. Le date sono state annunciate dallo stesso De Martino con un video sui social.

Quanti anni compie «Si può dare di più» nel 2027?

«Si può dare di più» compie 40 anni. Il brano ha vinto il Festival di Sanremo 1987, cantato da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Lo hanno scritto Tozzi, Raf e Giancarlo Bigazzi. La canzone ha raggiunto anche il primo posto in Hit Parade e resta uno dei successi più popolari della storia del Festival.

Da quando il Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston?

Il Festival di Sanremo si svolge al Teatro Ariston dal 1977, quando il Salone delle feste del Casinò, sede storica della gara, era chiuso per lavori. Fu anche la prima edizione trasmessa a colori dalla Rai e la vinsero gli Homo Sapiens. L'unica eccezione è il 1990, quando la gara si tenne nel nuovo Mercato dei Fiori della Valle Armea.

Chi ha vinto Sanremo 1997?

Sanremo 1997 lo hanno vinto i Jalisse, il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, con «Fiumi di parole». Hanno preceduto Anna Oxa e Syria. Il Premio della Critica è andato a Patty Pravo con un brano scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. All'Eurovision 1997 i Jalisse si sono classificati quarti.