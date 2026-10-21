Le prime indiscrezioni concrete sul Samsung Galaxy S27 Ultra iniziano finalmente a delineare un quadro più chiaro del prossimo flagship coreano, atteso sul mercato nei primi mesi del 2027; contrariamente alle aspettative di una rivoluzione totale, i render e i dati trapelati finora suggeriscono che Samsung… si evolverà pochino rispetto la generazione precedente, concentrando gli sforzi su due specifici ambiti e lasciando da parte quasi tutto il resto.

A vedere i miglioramenti più netti sarà infatti il comparto fotografico, tra una diversa gestione dei colori, un miglior controllo delle alte luci e un carnet di sensori molto esaltante, con tre diversi obiettivi per un totale di 300 megapixel di risoluzione diviso tra sensore principale, sensore ultra grandangolare e sensore con teleobiettivo, con ben 5x di zoom ottico.

Ci sono cambiamenti che sono visibili agli occhi…

Il cambiamento più evidente dal punto di vista estetico riguarda la disposizione delle fotocamere posteriori: Samsung abbandona lo storico layout verticale a favore di un’ampia barra orizzontale che ospita tre sensori, un cambiamento di design che si allontana visibilmente dall’identità visiva mantenuta per diverse generazioni consecutive. Così facendo Il modulo fotografico manterrebbe comunque un ampio plateau posteriore con due ritagli circolari e uno di forma allungata, quest’ultimo probabilmente destinato a ospitare il teleobiettivo insieme a microfono, sensori aggiuntivi e flash LED integrato.

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Non è tutto: secondo le indiscrezione il retro del telefono avrà anche un anello magnetico integrato nella scocca, così da garantire compatibilità nativa con i sistemi di ricarica wireless Qi2 e con tutto l’ecosistema di accessori magnetici presenti in commercio, estremamente diffusi all’interno dell’universo Apple.

Di certo la componentistica in seno all’S27 fa sì che lo smartphone sia ideale per chi cerca un’esperienza multimediale di alto livello, magari dedicandosi a un titolo particolarmente scenografico come Fortnite o a una più semplice slot machine tematica come Starburst slot; in questi casi a dover venir chiacchierato è lo schermo, che sarà un 6,9 pollici di ottima fattura con un bel gamut di colori.

E altri invece che non si vedono (ma si sentono)

Da cosa viene alimentato lo schermo da 6.9 pollici? Per cominciare è accompagnato da 12 GB di memoria RAM e 256GB di memoria ROM, il tutto per la versione entry level della gamma. Il motore sarà invece rappresentato dal nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 6, un chip realizzato su misura da una joint venture tra Qualcomm e Samsung, che porterà Android 17 e i successivi al massimo delle potenzialità possibili.

Con questi presupposti è effettivamente difficile parlare di vero e proprio salto generazionale all’interno delle pure specifiche hardware: per molti critici degli smartphone le scelte fatte sono state particolarmente conservative all’interno del contesto dei top di gamma assoluti. Chi ha già un S26 Ultra o un S25 Ultra non ha motivazioni reali per cambiare smartphone e passare al nuovo e il nuovo non promette gap prestazionali importanti sulle applicazioni normali per uno smartphone, come quelle che permettono di giocare alle slot più divertenti in circolazione.

Questa evoluzione contenuta invita a riflettere sulle logiche di un mercato che deve rinnovare continuamente il desiderio d’acquisto, proponendo ogni anno nuovi modelli anche quando i vantaggi quotidiani sono marginali; design rivisti e specifiche aggiornate possono così alimentare il consumismo, facendo apparire vecchi dispositivi ancora adeguati. Per chi acquista, distinguere il progresso utile dalla semplice novità diventa essenziale, valutando la sostituzione sulla base di necessità concrete e della durata del prodotto, anziché seguire automaticamente il calendario dei lanci delle aziende.