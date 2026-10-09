Il Salone di Parigi 2026 si tiene dal 12 al 18 ottobre a Paris Expo Porte de Versailles. Lunedì 12 è riservato alla stampa, il pubblico entra da martedì 13. Stellantis porta otto marchi e nove concept sullo stand più grande della fiera, i costruttori cinesi superano la dozzina, mentre BMW, Mini e altri dieci marchi non ci saranno.

La 91ª edizione del Mondial de l'Auto apre lunedì 12 ottobre con la giornata stampa e resta aperta al pubblico da martedì 13 a domenica 18 ottobre. L'organizzazione è affidata a Hopscotch Groupe insieme alla Plateforme automobile (PFA), l'associazione della filiera francese.

Giorno Orario Lunedì 12 ottobre Solo stampa Da martedì 13 a giovedì 15 9.30-20 Venerdì 16 9.30-22 Sabato 17 fino alle 22 Domenica 18 fino alle 18.30

Online il biglietto intero costa 20 euro nei giorni feriali e 22 euro nel weekend. Per gli ingressi serali di venerdì e sabato si scende a 17 euro, mentre ragazzi dai 7 ai 17 anni, studenti e persone con disabilità pagano 13 euro. Alla cassa i prezzi salgono a 22 euro in settimana e 24 nel weekend. I biglietti si comprano sul sito ufficiale mondial.paris.

Stellantis: otto marchi e nove concept

Stellantis occupa 5.340 metri quadrati nel padiglione 4, lo stand più grande del salone, con oltre 60 vetture e nove concept. I marchi presenti sono Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot.

Lancia porta la nuova Gamma, crossover con carrozzeria fastback prodotto a Melfi, alla prima uscita su un grande salone. Fiat espone le Grizzly e Grizzly Fastback, due SUV per le famiglie. DS presenta al pubblico internazionale la nuova N°7, ibrida ed elettrica.

Alfa Romeo schiera Junior, Tonale, Giulia, Stelvio e 33 Stradale, insieme alla Spider "Duetto" prestata dal Museo di Arese per i 60 anni del modello. Peugeot svela il concept Polygon con la tecnologia Hypersquare e affianca la nuova E-208 GTi alla 9X8 da endurance.

Opel porta in prima mondiale lo STX Concept, che anticipa le future station wagon elettriche del marchio, con la Corsa GSE da 280 CV e la monoposto di Formula E GSE 27FE. Citroën espone due concept inediti, uno dei quali reinterpreta lo spirito della 2CV in chiave moderna. Leapmotor porta in Europa la compatta elettrica B03 e il grande SUV D19.

Le novità degli altri marchi europei

Renault gioca in casa con la Mégane E-Tech rinnovata e due show car che guardano al passato: E-Space Concept, rilettura dell'Espace del 1984, e Renault 8 Gordini Concept. Dacia mostra al pubblico la seconda generazione della Spring e la Striker.

Il gruppo Volkswagen arriva con ID. Cross, ID. Polo e ID. Tiguan per Volkswagen, la coppia di SUV elettrici Epiq e Peaq per Škoda e la Raval per Cupra. Audi espone, tra le altre, la A2 e-tron e la nuova Q7.

Mercedes-Benz punta sulla nuova Classe C elettrica e sul van elettrico VLE. Smart porta la #2 in prima mondiale. Volvo espone il SUV elettrico EX60.

Asia: Hyundai, Kia, Honda e l'ondata cinese

Hyundai punta sulla Ioniq 3, la sua novità principale, con il debutto mondiale della nuova Bayon e la prima europea della quinta generazione di Tucson. Kia porta il SUV Seltos e il van elettrico PV5. Honda torna a Parigi per la prima volta dal 2018 con la nuova Prelude.

I marchi cinesi sono più di una dozzina. Tra gli altri ci sono BYD con il debutto francese di Denza, Chery, Omoda & Jaecoo, Changan, GAC, Geely, Lynk & Co, Xpeng, Zeekr, Li Auto e Aito. Fa notizia anche il debutto al salone dell'americana Lucid con le elettriche Air e Gravity.

Chi non ci sarà

Secondo il quotidiano specializzato Auto Infos, gli assenti di peso sono dodici: BMW, Mini, Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, MG, Jaguar, Land Rover e Maserati. BMW e Mini avevano confermato la partecipazione a inizio anno e si sono ritirate in estate. Auto Infos collega la scelta alla politica di contenimento dei costi del gruppo tedesco.

Oltre le auto: prove, gaming e serate

Il programma ufficiale prevede un centro prove con percorso dedicato, su prenotazione, e per la prima volta nella storia del salone un'area gaming con simulatori di guida, entrambi al padiglione 7.1. Lo spazio (Un)limited raccoglie 700 metri quadrati di vetture d'eccezione. La Fabrique de l'Innovation della PFA ospita start-up e tecnologie, mentre la terrazza del padiglione 6 accende le serate con DJ set e laser show.

Domande frequenti

Quando si svolge il Salone di Parigi 2026?

Il Mondial de l'Auto 2026 si svolge dal 12 al 18 ottobre a Paris Expo Porte de Versailles, a Parigi. Lunedì 12 ottobre è riservato ai giornalisti, mentre il pubblico può entrare da martedì 13 a domenica 18 ottobre, con aperture serali fino alle 22 venerdì 16 e sabato 17.

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Quanto costa il biglietto per il Salone di Parigi 2026?

Acquistato online, il biglietto intero costa 20 euro nei giorni feriali e 22 euro nel weekend. L'ingresso serale di venerdì e sabato costa 17 euro, il ridotto per ragazzi dai 7 ai 17 anni, studenti e persone con disabilità 13 euro. Alla cassa si pagano 22 euro in settimana e 24 nel weekend.

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Quali marchi italiani ci sono al Salone di Parigi 2026?

Alfa Romeo, Fiat e Lancia sono presenti nello stand Stellantis al padiglione 4. Lancia porta la nuova Gamma prodotta a Melfi, Fiat le Grizzly e Grizzly Fastback, Alfa Romeo la sua gamma con la 33 Stradale e la Spider "Duetto" per i 60 anni. Maserati invece non partecipa al salone.

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Quali marchi mancano al Salone di Parigi 2026?

Secondo Auto Infos mancano dodici marchi: BMW, Mini, Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, MG, Jaguar, Land Rover e Maserati. BMW e Mini avevano annunciato la loro presenza a inizio 2026, salvo poi ritirarsi durante l'estate nell'ambito del contenimento delle spese del gruppo tedesco.