Casi in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia legati a un lotto di pomodorini da Caltanissetta. Sospeso il consumo crudo nella ristorazione collettiva. Cosa sapere e come comportarsi a casa.

Un lotto di pomodorini contaminato da salmonella ha fatto scattare l'allerta in quattro regioni. Nelle ultime settimane in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia si sono registrati numerosi focolai di salmonellosi, e le indagini epidemiologiche li hanno ricondotti al consumo di pomodori freschi crudi. Le analisi hanno trovato la salmonella in un lotto di pomodorini proveniente dalla provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Le Regioni coinvolte hanno chiesto di sospendere i pomodori crudi nelle mense di scuole, ospedali e strutture per anziani.

Cosa è successo

A settembre i casi di salmonellosi sono aumentati in modo evidente in diverse regioni. Il ceppo individuato è la Salmonella Strathcona ST2559. Il 30 settembre una task force nazionale si è riunita per fare il punto sui focolai, collegati ai pomodori freschi e in particolare ai pomodorini consumati crudi.

Lo stop nelle mense

Dopo Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, anche la Regione Puglia ha disposto lo stop. Il dipartimento regionale della Prevenzione ha chiesto a Comuni e gestori pubblici e privati della ristorazione scolastica, sociosanitaria, ospedaliera e delle case di cura di sostituire i pomodori freschi crudi con altre verdure cotte. La misura vale anche per la ristorazione collettiva rivolta alle persone più fragili.

Dove Cosa prevede Mense scolastiche e asili Niente pomodori freschi crudi Ospedali Niente pomodori freschi crudi Rsa e strutture socio-sanitarie Niente pomodori freschi crudi Ristorazione collettiva per fragili Niente pomodori freschi crudi Alternativa indicata Verdure cotte

La sospensione è temporanea e resterà in vigore fino a revoca.

Cos'è la salmonellosi e quali sono i sintomi

La salmonellosi è un'infezione intestinale causata da batteri del genere Salmonella, che si trasmettono di solito con cibi o acqua contaminati. I sintomi compaiono in genere tra le 6 e le 72 ore dopo aver mangiato l'alimento contaminato e durano di solito dai 4 ai 7 giorni. Vanno da semplici disturbi gastrointestinali, come diarrea, crampi addominali, febbre, nausea e vomito, fino a forme più gravi.

I più esposti alle complicazioni sono i bambini piccoli, gli anziani, le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario indebolito. Proprio per questo le misure si concentrano sulle mense di scuole, ospedali e strutture per anziani.

Cosa fare a casa

Il divieto riguarda la ristorazione collettiva, non i consumatori. Per chi mangia pomodori crudi in casa valgono le regole generali di igiene in cucina:

lavare bene frutta e verdura sotto l'acqua corrente prima di consumarle;

lavarsi le mani prima e dopo aver maneggiato gli alimenti;

tenere separati i cibi crudi da quelli cotti e usare taglieri e utensili puliti;

conservare in frigorifero le verdure tagliate e consumarle in tempi brevi;

in caso di diarrea, febbre o vomito persistenti, soprattutto in bambini, anziani o persone fragili, rivolgersi al medico.

La cottura elimina la salmonella: è il motivo per cui nelle mense i pomodori crudi vengono sostituiti da verdure cotte.

Domande frequenti

Perché sono stati vietati i pomodori freschi nelle mense?

I pomodori freschi crudi sono stati sospesi nelle mense di scuole, ospedali e Rsa di Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia per focolai di salmonellosi legati al loro consumo. Le analisi hanno trovato la salmonella in un lotto di pomodorini provenienti dalla provincia di Caltanissetta.

Quali sono i sintomi della salmonella?

I sintomi della salmonellosi compaiono in genere tra 6 e 72 ore dopo aver mangiato cibo contaminato e durano dai 4 ai 7 giorni. I più comuni sono diarrea, crampi addominali, febbre, nausea e vomito. Bambini, anziani e persone fragili rischiano forme più gravi.

Si possono mangiare i pomodori crudi a casa?

Lo stop riguarda la ristorazione collettiva, cioè mense scolastiche, ospedali e strutture per fragili, non i consumatori. A casa è importante lavare bene i pomodori sotto l'acqua corrente e rispettare l'igiene in cucina. La cottura elimina la salmonella.