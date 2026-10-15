Alphadjo Cisse segna tre gol tra il 15' e il 49', Gonçalo Ramos chiude i conti al 72': il Milan riscatta il ko con il Benfica e sale a tre punti, con l'unica macchia del rosso a Terracciano nel finale.

Il Milan batte 4-0 il Salisburgo, giovedì 15 ottobre 2026 alla Red Bull Arena, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Alphadjo Cisse firma una tripletta al 15', al 32' e al 49', Gonçalo Ramos segna il quarto gol al 72'. La squadra di Rúben Amorim conquista i primi tre punti dopo la sconfitta all'esordio con il Benfica.

Le scelte di Amorim

Amorim conferma il 3-4-2-1 con Maignan in porta, Tomori, De Winter e Pavlovic in difesa. Sulle fasce giocano Hutchinson e Bartesaghi, in mezzo Jashari e Rabiot. Loftus-Cheek e Cisse agiscono alle spalle di Camarda. Per Tomori è la prima presenza stagionale.

Il Salisburgo di Röhl risponde con il 4-2-3-1 e Tabakovic unica punta.

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La doppietta di Cisse nel primo tempo

Il Milan sblocca la partita al 15'. Hutchinson crossa dalla destra e Cisse di testa batte Zawieschitzky.

Al 23' il Salisburgo trova la rete con Tabakovic, ma l'arbitro romeno Feșnic la annulla perché il pallone era uscito prima del cross. Due minuti dopo Mazurek calcia di poco a lato: è la sola vera occasione austriaca della prima frazione.

Al 32' arriva il raddoppio. Rabiot lancia Bartesaghi sulla sinistra dell'area, l'esterno rimette al volo in mezzo e Cisse appoggia in rete il 2-0. Il Milan sfiora più volte il tris: Boma salva sulla linea un tiro di Hutchinson e Loftus-Cheek va vicino al gol prima dell'intervallo.

Tripletta e poker

Nella ripresa servono quattro minuti per il 3-0. Al 49' Rabiot sale sulla sinistra e mette un pallone basso per Cisse, che completa la tripletta. Il VAR controlla un possibile fuorigioco e convalida.

Al 52' Maignan esce in scivolata su Baidoo lanciato verso la porta. Al 60' Amorim cambia tre uomini: escono Rabiot, Cisse e Camarda, entrano Modric, Pulisic e Gonçalo Ramos.

Al 72' il portoghese chiude la partita. Jashari ruba palla a Mazurek al limite dell'area e la serve a Ramos, che di sinistro batte Zawieschitzky nell'angolo basso.

Il rosso a Terracciano e l'esordio di Diawara

All'81' Amorim fa debuttare Sankhoun Diawara, classe 2006, al posto di Pavlovic. Due minuti dopo Terracciano, entrato al 67' per Tomori, ferma Schmid lanciato a rete fuori dall'area e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso diretto. Il punteggio non cambia più.

Milan a tre punti, ora il Bournemouth

Con questa vittoria il Milan sale a tre punti dopo due giornate, con una differenza reti di +2. Giovedì 22 ottobre i rossoneri giocano in Inghilterra contro il Bournemouth, con calcio d'inizio alle 21.

Domande frequenti

Come è finita Salisburgo-Milan in Europa League?

Salisburgo-Milan è finita 0-4, giovedì 15 ottobre 2026 alla Red Bull Arena, nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Per il Milan hanno segnato Alphadjo Cisse con una tripletta al 15', al 32' e al 49' e Gonçalo Ramos al 72'. Sono i primi tre punti europei della squadra di Amorim.

Chi ha segnato in Salisburgo-Milan?

In Salisburgo-Milan 0-4 hanno segnato Alphadjo Cisse, autore di una tripletta al 15' su cross di Hutchinson, al 32' su assist di Bartesaghi e al 49' su servizio di Rabiot, e Gonçalo Ramos. Il portoghese, entrato al 60' al posto di Camarda, ha chiuso il punteggio al 72' dopo un pallone recuperato da Jashari.

Perché è stato espulso Terracciano in Salisburgo-Milan?

Terracciano ha ricevuto il cartellino rosso diretto all'83' di Salisburgo-Milan. Il difensore rossonero, entrato al 67' al posto di Tomori, ha atterrato Dominik Schmid fuori dall'area interrompendo una chiara occasione da gol. Il Milan ha giocato gli ultimi minuti in dieci senza subire reti, chiudendo la partita sul 4-0.

Quando gioca il Milan la prossima partita di Europa League?

Il Milan torna in campo in Europa League giovedì 22 ottobre 2026 alle 21 in Inghilterra contro il Bournemouth, nella terza giornata della fase campionato. I rossoneri arrivano alla sfida con tre punti, frutto della sconfitta per 0-2 con il Benfica a San Siro e della vittoria per 4-0 a Salisburgo.