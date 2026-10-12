Rossella Vitolo una giovanissima ragazza spazia tra il mondo culturale,quello sportivo e l'impegno sociale. Laureata in giurisprudenza e conduttrice di un programma di calcio non dimentica l'impegno per le donne vittime di violenza e ed è in prima linea in progetti di valore

Rossella Vitolo ha co-condotto Alta Classifica su TeleRoma 56 e oggi coltiva il giornalismo sportivo con Cittàceleste. Laureata in Giurisprudenza a Roma, insegna Diritto ed Economia. In questa intervista parla della sua formazione, della lotta al femminicidio, del rapporto riservato con Guglielmo Stendardo e del sogno di un talk show tutto suo.

Rossella Vitolo, come nasce la tua esperienza all’interno del mondo della comunicazione e della conduzione?

Il mio percorso nel mondo della comunicazione è nato in maniera spontanea, quasi naturale, dall’incontro tra una passione che avevo da sempre e alcune opportunità che ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio cammino. Durante gli anni universitari, mentre studiavo Giurisprudenza a Roma, ho iniziato ad avvicinarmi al mondo degli eventi, della moda e della comunicazione digitale, collaborando con agenzie e brand e partecipando a iniziative che mi hanno permesso di conoscere da vicino questo ambiente.

Queste prime esperienze mi hanno fatto capire quanto mi piacesse comunicare, entrare in relazione con le persone e raccontare ciò che accadeva intorno a me. Successivamente è arrivata la televisione, con la co-conduzione di Alta Classifica su TeleRoma 56, un’esperienza particolarmente formativa perché mi ha permesso di confrontarmi con professionisti del giornalismo e dello sport dai quali ho imparato molto.

Nel tempo, il mio percorso si è arricchito attraverso le interviste, gli eventi cinematografici e le esperienze legate alla Mostra del Cinema di Venezia e al Festival di Cannes. Oggi, attraverso la collaborazione con Città Celeste, continuo a coltivare anche la mia passione per il giornalismo sportivo.

Se dovessi individuare l’aspetto che amo maggiormente di questo lavoro, direi senza dubbio l’intervista. Mi piace andare oltre il personaggio pubblico, cercare la persona che si nasconde dietro il ruolo e provare a raccontarne le esperienze, le emozioni e le sfumature meno conosciute. Credo che la comunicazione non significhi soltanto parlare, ma soprattutto saper ascoltare e fare le domande giuste.

Guardando al mio percorso, penso che la mia caratteristica sia proprio la capacità di muovermi tra mondi diversi, mantenendo sempre la curiosità e la voglia di imparare. Non mi piace sentirmi arrivata: considero ogni esperienza un’occasione per crescere e acquisire nuovi strumenti. Il mio sogno è riuscire a mettere insieme tutte queste passioni in un format televisivo mio, uno spazio nel quale raccontare persone, storie e temi di attualità con uno sguardo personale, capace di unire informazione, cultura, sport e intrattenimento.

Hai da sempre affiancato a questa professione lo studio, laureandoti in Giurisprudenza. Che traguardo è stato?

La laurea in Giurisprudenza, conseguita a Roma a soli 23 anni, è stata uno dei traguardi più importanti della mia vita, non soltanto dal punto di vista accademico, ma soprattutto umano. È stata il risultato di anni di impegno, sacrifici e disciplina, durante i quali ho imparato quanto sia importante credere nei propri obiettivi e lavorare con costanza per raggiungerli.

Ho sempre considerato il diritto una parte fondamentale della mia identità, anche mentre iniziavo a costruire il mio percorso nel mondo della comunicazione e della televisione. Sono due ambiti apparentemente molto diversi, ma per me hanno un punto d’incontro importante: entrambi richiedono capacità di analisi, attenzione alle parole, senso di responsabilità e una buona comprensione delle persone e della realtà che ci circonda.

La formazione giuridica mi ha insegnato a ragionare, ad approfondire e a non fermarmi alle apparenze. Sono competenze che porto con me anche quando preparo un’intervista, conduco un programma o affronto un tema di attualità. Inoltre, credo che conoscere il diritto sia fondamentale per essere cittadini più consapevoli, conoscere i propri diritti e doveri e sapersi tutelare nelle scelte quotidiane, anche in un settore come quello dello spettacolo e della comunicazione, dove contratti, accordi e responsabilità professionali hanno un peso importante.

Oggi, come docente di Diritto ed Economia, ho anche la possibilità di trasmettere questa conoscenza ai ragazzi, ed è un aspetto del mio lavoro al quale tengo molto. Mi piacerebbe, in futuro, valorizzare sempre di più questo legame tra diritto e comunicazione, portando anche in televisione temi giuridici e sociali in modo accessibile e comprensibile. Penso, per esempio, alla tutela delle donne, alla prevenzione della violenza di genere e all’importanza di conoscere gli strumenti che la legge mette a disposizione.

Per me, quindi, la laurea non rappresenta soltanto un titolo da inserire nel curriculum, ma una conquista che continua ad accompagnarmi e a influenzare il mio modo di lavorare e di affrontare la vita. Mi ha insegnato che non siamo obbligati a scegliere una sola strada e che le nostre competenze possono dialogare tra loro, arricchendosi reciprocamente. Credo molto nella possibilità di costruire un percorso professionale personale, senza rinunciare a nessuna delle proprie passioni, purché ci siano impegno, preparazione e la volontà di mettersi continuamente in gioco.

Qual è il problema che, a tuo parere, mette oggi al centro la donna vittima di femminicidio?

Credo che il problema principale sia innanzitutto culturale ed educativo. È un tema sul quale sento di avere una posizione molto precisa, sia per la mia formazione giuridica sia per il mio lavoro nell’insegnamento. Penso che il femminicidio rappresenti spesso la manifestazione più estrema di una cultura nella quale si fatica ancora ad accettare pienamente la libertà della donna, soprattutto quando sceglie di allontanarsi da una relazione o di prendere una strada diversa da quella che qualcun altro vorrebbe per lei.

A volte si confonde l’amore con il possesso, la gelosia con l’interesse e il controllo con la protezione. Ma una persona non ci appartiene. Il diritto di scegliere, di essere libera e anche di dire basta deve essere sempre rispettato. La fine di una relazione non può mai diventare una giustificazione per la violenza.

Personalmente, credo che la prevenzione debba iniziare molto prima che si verifichi una tragedia, attraverso l’educazione, i modelli culturali e i valori che, come società, trasmettiamo alle nuove generazioni. La famiglia ha un ruolo fondamentale nella crescita di una persona, insieme alla scuola e al contesto sociale in cui vive. Non significa attribuire alle famiglie la responsabilità diretta di determinati comportamenti, perché ogni storia è diversa e un fenomeno così complesso non può essere ricondotto a un’unica causa. Significa, però, riconoscere quanto sia importante educare fin da piccoli al rispetto, all’autonomia, alla libertà e alla capacità di accettare un rifiuto.

Da docente di Diritto ed Economia, credo molto nel valore della conoscenza. Conoscere il diritto significa sapere quali sono i propri diritti e doveri, comprendere quando questi vengono violati e sapere a quali strumenti di tutela è possibile ricorrere. Per questo ritengo fondamentale che le persone, soprattutto i più giovani, possano acquisire maggiore consapevolezza anche rispetto ai segnali di una relazione che diventa pericolosa: le intimidazioni, l’isolamento, le minacce e il controllo non devono essere confusi con manifestazioni d’amore.

Naturalmente, le leggi sono indispensabili. Da persona con una formazione giuridica, guardo con attenzione all’evoluzione degli strumenti normativi e credo che il nostro ordinamento debba continuare a garantire risposte efficaci, prevenzione e protezione. Ma penso anche che nessuna legge, da sola, possa risolvere un problema così radicato. La legge può punire, intervenire e offrire strumenti di tutela; la cultura e l’educazione possono contribuire a costruire una società nella quale la violenza e la prevaricazione non vengano mai considerate normali.

C’è poi un aspetto sul quale credo sia importante riflettere: troppo spesso ci si domanda perché una donna non abbia lasciato prima il proprio partner o non abbia denunciato. Ma dall’esterno non sempre conosciamo le sue paure, le sue difficoltà economiche, le pressioni psicologiche o il timore delle conseguenze. Per questo penso che sia fondamentale ascoltare le donne, non giudicarle e garantire loro sostegno concreto e protezione. Una donna che chiede aiuto deve poter trovare istituzioni preparate e persone capaci di prendere sul serio la sua situazione.

Credo inoltre che anche chi lavora nella comunicazione abbia una responsabilità importante. Raccontare il femminicidio significa parlare di una tragedia senza trasformare il dolore in spettacolo, senza cercare giustificazioni per chi commette violenza e senza ridurre una donna al caso di cronaca che la riguarda. Dietro ogni numero c’è una persona, una famiglia, una storia e un futuro che è stato spezzato. Penso che il nostro compito sia anche quello di contribuire a creare consapevolezza, portando questi temi all’attenzione del pubblico non soltanto quando accade qualcosa di terribile, ma anche prima, attraverso un’informazione responsabile.

Il mio pensiero, in definitiva, è che il contrasto al femminicidio debba essere una responsabilità collettiva. Dobbiamo lavorare sulle leggi, sulla prevenzione, sull’educazione e sulla cultura, coinvolgendo le famiglie, le scuole, le istituzioni e i mezzi di comunicazione.

Perché credo che il vero cambiamento inizi quando insegniamo alle nuove generazioni che amare non significa possedere, che un rifiuto non è un’offesa e che la libertà di una donna non può mai essere percepita come una minaccia. Il rispetto non deve essere soltanto un principio riconosciuto dalla legge, ma un valore da vivere ogni giorno. Nessuna donna dovrebbe avere paura di scegliere la propria vita, di lasciare una relazione o semplicemente di essere libera.

Sappiamo che sei felicemente fidanzata con Guglielmo Stendardo, ex calciatore di Serie A, oggi allenatore, avvocato e docente di diritto alla LUISS. Raccontaci di più.





Sì, sono felicemente fidanzata e sono molto serena in questa parte della mia vita. Ci siamo conosciuti nel 2021, in occasione di una trasmissione televisiva alla quale io lavoravo e in cui lui era ospite per poi ritrovarci a distanza di qualche giorno sullo stesso treno. A volte le persone entrano nella nostra vita nei momenti più inaspettati e, con il tempo, alcuni incontri si trasformano in qualcosa di importante.

Nonostante entrambi apparteniamo, per ragioni diverse, a un mondo in cui l’esposizione pubblica fa parte della quotidianità, abbiamo scelto fin dall’inizio di vivere la nostra relazione con grande riservatezza. È una scelta in cui credo profondamente e che considero importante: penso che non tutto ciò che è bello debba necessariamente essere raccontato o condiviso con gli altri per avere valore.

Nel mio lavoro amo comunicare, raccontare le persone e mettermi in gioco davanti al pubblico, ma credo che esista una distinzione fondamentale tra la dimensione professionale e quella privata. Ci sono aspetti della vita che appartengono soltanto a noi e che, proprio per questo, meritano di essere custoditi. La riservatezza non significa nascondere qualcosa, ma scegliere liberamente cosa condividere e cosa proteggere.

Sono felice del mio percorso personale e credo molto nell’importanza di costruire un rapporto lontano dalle pressioni esterne, preservando una dimensione autentica, fatta di quotidianità e complicità. La nostra vita si divide principalmente tra Roma e Agropoli, un luogo al quale sono molto legata e che rappresenta per me una parte importante delle mie radici.

Preferisco, però, non entrare troppo nei dettagli della nostra relazione, proprio perché tengo molto a preservarla. Posso dire che sono una persona che crede nei sentimenti, nella condivisione e nella possibilità di costruire qualcosa di importante nel tempo. Per me la felicità non si misura in ciò che si mostra agli altri, ma nella serenità che si vive lontano dai riflettori.

C'è un sogno che vorresti realizzare e in quale settore?

Sì, c’è un sogno professionale che porto con me da tempo: realizzare un programma tutto mio, un talk show che mi permetta di mettere insieme le diverse anime del mio percorso, dalla comunicazione al giornalismo, dalla conduzione allo sport, passando per l’attualità, il cinema e il mondo del diritto.

Mi piacerebbe creare uno spazio in cui le persone possano raccontarsi davvero, andando oltre il personaggio pubblico e lasciando emergere la propria storia, le proprie esperienze e anche le proprie fragilità. Amo intervistare, ascoltare e scoprire ciò che spesso non si vede in superficie. Credo che una buona intervista non debba limitarsi a fare domande, ma debba saper creare una connessione con chi si ha di fronte e offrire al pubblico nuovi spunti di riflessione.

Vorrei che fosse un programma dinamico, contemporaneo, capace di unire intrattenimento e approfondimento, con uno sguardo curioso e mai superficiale sulla realtà. Non vorrei necessariamente rinchiudermi in un solo settore, perché credo che la mia forza sia proprio la trasversalità delle esperienze che ho maturato finora.

Naturalmente, accanto alle ambizioni professionali, c’è anche un sogno personale altrettanto importante: costruire una famiglia e trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita privata. Per me il successo non è soltanto raggiungere un traguardo professionale, ma riuscire a realizzarmi senza perdere di vista ciò che conta davvero. Credo che i sogni più belli siano quelli che ci permettono di crescere professionalmente, continuando però a sentirci completi anche nella vita personale.