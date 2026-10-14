De Roon e Malen portano la squadra di Gasperini sul 3-1, ma negli ultimi otto minuti Espí, Endrick e Rüdiger ribaltano tutto: Roma ferma a un punto dopo due giornate, Real Madrid a punteggio pieno.

La Roma perde 4-3 contro il Real Madrid, mercoledì 14 ottobre 2026 all'Olimpico, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. I giallorossi di Gian Piero Gasperini erano avanti 3-1 al 58' con i gol di de Roon e la doppietta di Malen. Nel finale Espí, Endrick e Rüdiger completano la rimonta del Real di José Mourinho.

L'accoglienza per Mourinho

La serata si apre con l'omaggio dell'Olimpico all'ex allenatore giallorosso. I tifosi della Roma espongono striscioni e intonano cori per José Mourinho, che risponde baciando la Curva Sud.

De Roon e Mbappé nel primo tempo

La Roma parte forte e al 4' Courtois deve già opporsi a un tiro di Hermoso. Al 16' Gasperini perde Koné per un problema muscolare, sostituito da Pisilli.

Al 20' i giallorossi passano. Dybala ruba palla a Tchouaméni, Soulé serve de Roon al limite dell'area e il tiro di prima dell'olandese batte Courtois.

Il vantaggio dura cinque minuti. Al 25' Hermoso sbaglia un intervento, Mbappé avanza e calcia dal limite: la deviazione di Mancini spiazza Gollini per l'1-1. Al 31' Cucurella colpisce l'esterno del palo.

La doppietta di Malen

All'intervallo la Roma perde anche Dybala, fermato da un problema muscolare: al suo posto entra Rodrigo Mora. Proprio Mora, al 51', serve Malen, che segna il 2-1 con un tiro deviato da un difensore del Real.

Al 57' Malen raddoppia: Soulé lo lancia in profondità e l'attaccante olandese batte Courtois. Il gol, segnalato in fuorigioco, viene convalidato dopo il controllo del VAR. Al 68' anche Mbappé si vede annullare una rete per fuorigioco.

Il crollo negli ultimi minuti

A sette minuti dalla fine la partita cambia. All'83' il Real accorcia con Espí, che su un'azione da calcio d'angolo ribadisce in rete una respinta di Gollini: anche qui la bandierina si alza, ma il VAR convalida.

All'85' Endrick trova il 3-3, approfittando di una difesa giallorossa in affanno. Al 90' Rüdiger firma il 3-4 che completa la rimonta dei blancos.

I numeri della partita

Il Real Madrid ha chiuso con il 54% di possesso palla, 16 tiri e 7 nello specchio. La Roma ha tirato 14 volte, con 8 conclusioni in porta.

Roma a un punto, Real a punteggio pieno

Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Fenerbahçe all'esordio, la Roma resta a un punto dopo due giornate. Il Real Madrid, che aveva battuto 2-1 l'Inter nella prima giornata, vince anche all'Olimpico e sale a sei punti.

Domande frequenti

Come è finita Roma-Real Madrid in Champions League?

Roma-Real Madrid è finita 3-4, mercoledì 14 ottobre 2026 all'Olimpico, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. La Roma era avanti 3-1 con de Roon e una doppietta di Malen, poi il Real di Mourinho ha rimontato con Mbappé, Espí, Endrick e Rüdiger, autore del gol decisivo al 90'.

Chi ha segnato in Roma-Real Madrid?

In Roma-Real Madrid 3-4 per la Roma hanno segnato Marten de Roon al 20' e Donyell Malen al 51' e al 57'. Per il Real Madrid sono andati a segno Kylian Mbappé al 25', Espí all'83', Endrick all'85' e Antonio Rüdiger al 90', che ha completato la rimonta dei blancos.

Quanti punti ha la Roma in Champions League?

Dopo due giornate della fase campionato di Champions League 2026-2027 la Roma ha un punto. La squadra di Gasperini ha pareggiato 1-1 sul campo del Fenerbahçe all'esordio e ha perso 3-4 in casa contro il Real Madrid il 14 ottobre 2026. Il Real Madrid è a punteggio pieno con sei punti.