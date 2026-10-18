La Roma batte 2-0 il Genoa sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Olimpico, nella settima giornata di Serie A. Santiago Castro sblocca al 50' con un pallonetto, Emanuele Lulli raddoppia al 68' con il suo primo gol in Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini sale a 17 punti, a due lunghezze dall'Inter capolista.

Un primo tempo bloccato e due traverse

Il Genoa di Daniele De Rossi si presenta all'Olimpico con due linee strette e compatte, e per tutto il primo tempo la Roma fatica a trovare spazi. Le uniche vere emozioni sono due traverse. La prima è della Roma: Leonardo Balerdi colpisce di testa su un calcio d'angolo. Il Genoa risponde con Stephan El Shaarawy, che centra la traversa con una conclusione da fuori. Si va all'intervallo sullo 0-0.

Castro sblocca con un pallonetto

La partita si apre a inizio ripresa. Al 50', su un calcio d'angolo battuto da Niccolò Pisilli, il pallone resta in area e Castro lo scavalca sopra il portiere Justin Bijlow con un pallonetto delicato, per l'1-0.

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Lulli firma il raddoppio

Il Genoa prova a reagire, ma al 68' la Roma chiude il conto. Matías Soulé accende l'azione sulla destra, la palla arriva in area e Lulli, da pochi passi, segna il 2-0. Per il giovane esterno giallorosso è il primo gol in Serie A.

I numeri della partita

La Roma ha tenuto il pallone per il 64% del tempo e ha tirato 15 volte, cinque nello specchio, contro le nove conclusioni del Genoa, due delle quali in porta. Cinque gli ammoniti, due per la Roma e tre per il Genoa, nessun espulso.

Classifica: la Roma tiene il passo dell'Inter

Con la quinta vittoria in sette giornate, e nessuna sconfitta, la Roma sale a 17 punti e resta a due lunghezze dall'Inter, che nel pomeriggio aveva vinto a Bologna. Il Genoa resta a 4 punti, nella parte bassa della classifica.

Nel prossimo turno la Roma è attesa dalla trasferta di Napoli, sabato 24 ottobre.

Domande frequenti

Come è finita Roma-Genoa?

Roma-Genoa è finita 2-0, sabato 17 ottobre 2026 allo stadio Olimpico, nella settima giornata di Serie A. Ha aperto le marcature Santiago Castro al 50' con un pallonetto su azione da calcio d'angolo, poi Emanuele Lulli ha raddoppiato al 68', firmando il suo primo gol in Serie A.

Chi è Emanuele Lulli?

Emanuele Lulli è un giovane esterno della Roma. Sabato 17 ottobre 2026, contro il Genoa all'Olimpico, ha segnato il suo primo gol in Serie A, quello del 2-0 al 68', al termine di un'azione nata da una giocata di Matías Soulé sulla destra. Era in campo dal primo minuto.

Quanti punti ha la Roma in classifica?

Dopo il 2-0 al Genoa del 17 ottobre 2026 la Roma di Gian Piero Gasperini ha 17 punti in sette giornate di Serie A, con cinque vittorie e due pareggi. È a due punti dall'Inter capolista. Nel prossimo turno i giallorossi giocano a Napoli, sabato 24 ottobre.