All'Olimpico la squadra di Gasperini va sotto, rimonta nel primo tempo e si fa riprendere a nove minuti dalla fine. Decidono i cambi: due gol in due minuti e Roma a 21 punti, terza. Terza sconfitta di fila per il Cagliari di Pisacane.

La Roma batte 4-2 il Cagliari all'Olimpico nella nona giornata di Serie A, martedì 27 ottobre 2026. Il Cagliari passa su rigore con Nzola, la Roma ribalta con Lulli e Pisilli, Maldini firma il 2-2 all'81'. Poi i subentrati Mora e Malen segnano all'85' e all'87'. La squadra di Gasperini sale a 21 punti.

Il primo tempo: rigore di Nzola, la Roma ribalta in sei minuti

Il Cagliari passa al 10': dopo un controllo al VAR l'arbitro assegna un rigore per un tocco di mano di Pisilli in area e Nzola trasforma lo 0-1.

La Roma reagisce subito. Al 15' Emanuele Lulli pareggia di testa e al 21' Niccolò Pisilli si fa perdonare il rigore causato firmando il 2-1.

La ripresa: Maldini riapre, i cambi di Gasperini chiudono

Nella ripresa il Cagliari resta in partita e all'81' trova il 2-2 con Daniel Maldini.

A quel punto sono i cambi a decidere. Gasperini manda in campo Rodrigo Mora e Donyell Malen al posto di De Roon e Castro, e i due cambiano il finale: all'85' Mora firma il 3-2, due minuti dopo Malen chiude i conti con il 4-2.

I numeri della partita

Statistica Roma Cagliari Possesso palla 60% 40% Tiri totali 20 18 Tiri in porta 8 9 Calci d'angolo 7 8

Partita aperta e ricca di occasioni: il Cagliari ha tirato nello specchio più della Roma, ma i giallorossi sono stati più concreti nel finale.

Il tabellino

Roma-Cagliari 4-2

Marcatori: 10' rig. Nzola (C), 15' Lulli (R), 21' Pisilli (R), 81' Maldini (C), 85' Mora (R), 87' Malen (R)

Roma (all. Gasperini): Gollini, Mancini, Ndicka, Koulierakis, Lulli, Cristante, De Roon, Pisilli, Molina, Soulé, Castro.

Cagliari (all. Pisacane): Caprile, Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Sugawara, Alessandro Romano, Deiola, Adopo, Obert, Fadera, Nzola.

Stadio: Olimpico, Roma.

La classifica

Con questa vittoria la Roma sale a 21 punti ed è terza, a una lunghezza dall'Inter, attesa dalla trasferta di Venezia, e a quattro dalla Lazio capolista. Il Cagliari resta a 13 punti e incassa la terza sconfitta consecutiva.

Domande frequenti

Come è finita Roma-Cagliari?

Roma-Cagliari è finita 4-2, martedì 27 ottobre 2026 all'Olimpico nella nona giornata di Serie A. Per la Roma hanno segnato Lulli, Pisilli, Mora e Malen, per il Cagliari Nzola su rigore e Maldini. I giallorossi di Gasperini salgono a 21 punti, terzi in classifica.

Chi ha deciso Roma-Cagliari?

Roma-Cagliari è stata decisa dai cambi di Gasperini. Sul 2-2, dopo il gol di Maldini all'81', sono entrati Rodrigo Mora e Donyell Malen: Mora ha segnato il 3-2 all'85', Malen il 4-2 all'87'. Prima avevano segnato Nzola su rigore per il Cagliari, Lulli e Pisilli per la Roma.