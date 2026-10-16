Ospite di Caterina Balivo su Rai 1, la conduttrice ha parlato di sentimenti e favole: ci crede solo quando le racconta ai suoi figli, perché devono continuare a credere nell'amore.

Roberta Morise si è raccontata a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1. Nella puntata di venerdì 16 ottobre 2026, alla domanda sulle favole, la conduttrice ha ammesso di credere poco nell'amore di coppia in questa fase della sua vita. Le fiabe però continua a raccontarle ai suoi figli.

«Alle favole ci credi ancora?»

La domanda di Caterina Balivo è stata diretta: «Alle favole ci credi ancora?». La risposta di Roberta Morise è partita dai suoi bambini: «Credo nelle fiabe che racconto ai miei figli, attualmente».

Poi la conduttrice è passata alla sua vita sentimentale: «Credo poco nell'amore di coppia in questo momento della mia vita. Anche le favole che sembrano favole, a volte non si dimostrano tali».

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L'amore da raccontare ai figli

Il disincanto non cambia quello che Roberta Morise vuole trasmettere ai figli. «Voglio continuare a raccontarle ai miei figli perché devono credere nell'amore», ha spiegato. E ha chiuso con una frase netta: «Perché l'amore bello e sano esiste».

Dove vedere La Volta Buona

La Volta Buona va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.05 su Rai 1, condotto da Caterina Balivo. Le puntate e le clip delle interviste si possono rivedere in streaming su RaiPlay.

Domande frequenti

Cosa ha detto Roberta Morise a La Volta Buona?

A La Volta Buona del 16 ottobre 2026 Roberta Morise ha detto di credere poco nell'amore di coppia in questo momento della sua vita. Ha aggiunto che a volte le favole si rivelano diverse da come sembrano, e che continuerà a raccontarle ai figli perché l'amore bello e sano esiste.

Roberta Morise crede ancora nelle favole?

Roberta Morise ha spiegato a Caterina Balivo che oggi crede nelle fiabe che racconta ai suoi figli. Sull'amore di coppia è più disillusa, ma vuole che i suoi bambini continuino a credere nell'amore. Lo ha detto nella puntata di La Volta Buona di venerdì 16 ottobre 2026 su Rai 1.

A che ora va in onda La Volta Buona?

La Volta Buona va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 14.05, condotto da Caterina Balivo. Il programma ospita ogni giorno personaggi dello spettacolo e storie di attualità. Le puntate e le singole interviste si possono rivedere in streaming e on demand su RaiPlay.