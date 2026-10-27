Sono sempre di più gli italiani che, dopo una rinoplastica, si guardano allo specchio e non si riconoscono nel risultato. Una piccola gobba residua, una punta irregolare, un'asimmetria rimasta. Per molti di loro la prospettiva di un secondo intervento chirurgico è un ostacolo difficile da superare: nuova anestesia, nuovo recupero e, soprattutto, l'incertezza di un risultato che sui tessuti già operati è meno prevedibile.

È qui che entra in gioco il rinofiller, la correzione del profilo del naso senza bisturi con acido ialuronico. Una procedura ambulatoriale e reversibile che, su un naso già operato, cambia però livello di difficoltà.

Il naso operato non è un naso qualsiasi

Dopo una rinoplastica l'anatomia cambia: i tessuti sono più sottili, possono esserci cicatrici interne e la vascolarizzazione non è più quella originaria. Per questo il rinofiller secondario richiede una conoscenza profonda dell'anatomia nasale, una tecnica estremamente precisa e la capacità di valutare con attenzione quando il trattamento è indicato e quando no. Non è un trattamento da affidare a chi lo esegue occasionalmente.

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RINOCRAFT™: il rinofiller portato al massimo perfezionamento

Su questa consapevolezza IALU CLINIC, clinica di Medicina Estetica e Chirurgia Plastica di Ancona, ha costruito RINOCRAFT™, il protocollo di rinofiller sviluppato secondo il metodo IALU. Dietro il nome c'è l'esperienza decennale del fondatore, il dr. Luca Grassetti, specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, conosciuto dai suoi pazienti e sui social come il "Wizard of Rinofiller".

Il nome non è casuale: craft, in inglese, è il mestiere dell'artigiano, la cura del dettaglio portata all'eccellenza. RINOCRAFT™ nasce da anni di pratica dedicata al rinofiller: un percorso che parte da una valutazione medica accurata, prosegue con un progetto disegnato sul singolo volto e si conclude con un controllo nel tempo.

Ogni trattamento, il suo specialista

RINOCRAFT™ è la sintesi più chiara della filosofia di IALU CLINIC: "Ogni trattamento, il suo specialista". In un settore dove spesso lo stesso medico propone tutto a tutti, la clinica anconetana ha scelto la strada opposta, quella della specializzazione: ogni area è affidata a un professionista dedicato, che la pratica ogni giorno.

Il rinofiller è l'area in cui questa scelta ha preso forma per prima. Oggi IALU CLINIC è tra le realtà italiane con la più lunga esperienza dedicata a questa procedura, ed è la clinica più recensita delle Marche: un patrimonio di fiducia costruito paziente dopo paziente.

Le storie dei pazienti

Molti di quelli che arrivano a RINOCRAFT™ hanno già alle spalle una rinoplastica che non li ha soddisfatti. Nelle loro recensioni raccontano lo stesso percorso: il timore di un secondo intervento, la ricerca di un'alternativa meno invasiva, la scelta di affidarsi a chi il rinofiller lo fa ogni giorno. E la soddisfazione di ritrovare, dopo il trattamento, un profilo più armonioso.

Come per ogni atto medico, il risultato dipende dalle caratteristiche di ciascun paziente e non può essere promesso a priori. Proprio per questo l'esperienza dello specialista è il primo criterio di scelta: è ciò che permette di valutare con onestà se il rinofiller è la soluzione giusta e di eseguirlo con la massima precisione possibile.



