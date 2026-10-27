La Renault Clio è l'Auto Europa 2027. L'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive l'ha scelta il 27 ottobre 2026 come l'auto che meglio rappresenta l'eccellenza della produzione europea, davanti a sei finaliste. Un premio che arriva mentre la Clio è la seconda auto più acquistata dai clienti privati in Italia.

Un'icona da oltre trent'anni

Da più di trent'anni la Clio è una presenza fissa sulle strade italiane: la prima auto di tanti neopatentati, la seconda auto di famiglia, la compagna di città di chi cerca una vettura compatta ma completa. Un riferimento del segmento delle utilitarie che, generazione dopo generazione, ha saputo cambiare restando riconoscibile.

La nuova Clio rinnova questa storia con uno stile più deciso, interni curati e i sistemi di assistenza alla guida più recenti.

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Le rivali battute

Per conquistare il titolo la Clio ha superato sei finaliste, tutte costruite in Europa: Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60. Una sfida tra elettriche, SUV e modelli di fascia alta, vinta dalla più popolare del gruppo.

Benzina, GPL o ibrida: quale Clio scegliere

La gamma della nuova Clio offre tre strade:

benzina , per chi cerca semplicità e un prezzo d'accesso contenuto;

, per chi cerca semplicità e un prezzo d'accesso contenuto; GPL , per chi macina chilometri e vuole risparmiare sul pieno;

, per chi macina chilometri e vuole risparmiare sul pieno; full hybrid E-Tech, per chi si muove molto in città e punta su consumi ridotti senza bisogno di ricaricare.

Le parole di Renault Italia

«Ricevere il premio Auto Europa 2027 rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, che ha ringraziato l'UIGA e ricordato i valori che da sempre accompagnano la Clio: «innovazione, efficienza, accessibilità e piacere di guida».

Domande frequenti

Quale auto ha vinto il premio Auto Europa 2027?

Il premio Auto Europa 2027 è andato alla Renault Clio, scelta dall'UIGA, l'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, il 27 ottobre 2026. La Clio ha battuto Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60, tutte finaliste costruite in Europa.

La Renault Clio è disponibile ibrida e a GPL?

Sì. La nuova Renault Clio, eletta Auto Europa 2027, si può scegliere a benzina, a GPL oppure full hybrid E-Tech, che non richiede ricarica alla spina. In Italia la Clio è oggi la seconda auto più acquistata dai clienti privati ed è da oltre trent'anni un riferimento tra le utilitarie.