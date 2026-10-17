Raffaele Sollecito è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 18 ottobre 2026 dalle 15.45 su Canale 5. A quasi vent'anni dal delitto di Perugia racconta le difficoltà che vive ancora oggi, parla del caso Garlasco e di Alberto Stasi, commenta lo spettacolo Cartwheel di Amanda Knox e spiega perché non vuole costruire una famiglia in Italia.

«Prigioniero di uno stigma»

Il punto di partenza dell'intervista è il peso che Sollecito si porta dietro dall'omicidio di Meredith Kercher. «Mi sento ancora prigioniero di uno stigma che mi perseguita e che, di fatto, ha condizionato tante cose nella mia vita», racconta.

Sollecito e Amanda Knox sono stati assolti in via definitiva dalla Cassazione nel 2015.

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La lettera ad Alberto Stasi

Sollecito ha inviato una lettera di vicinanza ad Alberto Stasi, al centro del caso Garlasco. A Verissimo spiega il senso di quel gesto: «Non mi paragono alla sua vicenda, ma all'ingiustizia che c'è dietro. Per me è assolutamente innocente, perché non c'è mai stata una prova contro di lui».

Cartwheel, lo spettacolo di Amanda Knox

Silvia Toffanin gli chiede un'opinione su Cartwheel, lo spettacolo di stand-up comedy portato in scena da Amanda Knox. Il titolo richiama la "ruota" che Knox fece in questura, e a Sollecito non è piaciuto.

«Quel titolo mi arriva un po' come una provocazione. Mi ha un po' colpito lo stomaco sapere che lo ha intitolato così, richiamando la "ruota" fatta in questura», dice. «Quella era stata una ragazzata che in quel contesto si poteva risparmiare, come io portarmi un coltellino a serramanico. Ecco, io non la porterei come una bandiera». E aggiunge: «Mi sono chiesto: prova a metterti dalla parte della famiglia di Meredith».

Il viaggio a Gubbio e il «fermo immagine»

Sollecito torna anche su un episodio che Amanda Knox aveva raccontato proprio a Verissimo. Qualche anno fa, durante un viaggio a Gubbio fatto insieme, un artista di strada lo vide spingere il passeggino della figlia di Amanda e lo scambiò per il padre.

«Quando ho risposto che la bambina non era mia ho avuto un sussulto. C'è stato come un fermo immagine, per più di un minuto nessuno ha fiatato», confida.

Poi immagina come sarebbe potuta andare la loro vita senza quella tragedia: «Ci volevamo molto bene e ci trovavamo bene insieme. Cosa sarebbe successo nel concreto senza questa tragedia? È un punto interrogativo che forse non avrà mai risposta».

«Non voglio creare una famiglia qui»

Sulla possibilità di diventare padre, Sollecito risponde con amarezza: «Non ho nessuna stima dell'Italia, delle sue istituzioni. Non voglio creare una famiglia qui».

Dove vedere l'intervista

L'intervista a Raffaele Sollecito va in onda a Verissimo domenica 18 ottobre 2026 dalle 15.45 su Canale 5. La puntata si può seguire in diretta streaming e rivedere on demand su Mediaset Infinity.

Domande frequenti

Cosa ha detto Raffaele Sollecito a Verissimo?

A Verissimo Raffaele Sollecito ha detto di sentirsi ancora prigioniero di uno stigma che ha condizionato la sua vita, a quasi vent'anni dal delitto di Perugia. Ha parlato di Alberto Stasi, dello spettacolo Cartwheel di Amanda Knox, del viaggio a Gubbio con lei e del suo rifiuto di costruire una famiglia in Italia.

Cosa pensa Sollecito dello spettacolo Cartwheel di Amanda Knox?

Raffaele Sollecito ha definito il titolo dello spettacolo di stand-up comedy Cartwheel di Amanda Knox «un po' come una provocazione», perché richiama la ruota che Knox fece in questura. Ha parlato di una ragazzata che lui non porterebbe come una bandiera e ha invitato a mettersi dalla parte della famiglia di Meredith.

Cosa ha detto Sollecito su Alberto Stasi?

Raffaele Sollecito, che ha inviato una lettera di vicinanza ad Alberto Stasi, ha spiegato a Verissimo che il suo paragone riguarda l'ingiustizia che c'è dietro, più che la vicenda in sé. Secondo Sollecito, Stasi è innocente perché, a suo dire, contro di lui non c'è mai stata una prova.

Quando va in onda l'intervista a Raffaele Sollecito a Verissimo?

L'intervista di Silvia Toffanin a Raffaele Sollecito va in onda a Verissimo domenica 18 ottobre 2026 dalle 15.45 su Canale 5. La puntata si può seguire anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove resta disponibile on demand insieme alle singole interviste dopo la messa in onda.