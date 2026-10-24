Tutto è partito il 17 ottobre con una manifestazione contro il caro vita convocata sui social, finita in scontri e saccheggi a Milano. Una settimana dopo l'Italia torna in piazza tra città blindate, militari e perquisizioni. Le richieste, i protagonisti, la risposta del governo.

Da due settimane l'Italia è attraversata da un'ondata di proteste. Tutto è iniziato sabato 17 ottobre 2026 con una manifestazione contro il carovita convocata sui social, degenerata in scontri a Milano, Torino e Bologna. Sabato 24 ottobre i cortei sono tornati in decine di città, con tensioni a Torino, Bologna, Firenze e Milano e un gruppo di manifestanti entrato al Colosseo.

Come è cominciato: il 17 ottobre a Milano

La scintilla è una manifestazione contro il carovita convocata per sabato 17 ottobre da Italia in Piazza, un movimento nato sui social e promosso attraverso TikTok, Instagram e Telegram. In piazza sono scese migliaia di persone per protestare contro i prezzi, il costo dei carburanti, i salari bassi, la pressione fiscale e lo stato di scuola e sanità pubbliche.

A Milano il corteo è degenerato. Gruppi di giovanissimi vestiti di nero hanno affrontato la polizia con petardi, bottiglie e transenne fino a piazza Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele. Nel fine settimana sono seguiti saccheggi di negozi nel centro. Scontri si sono registrati anche a Torino e Bologna.

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Il bilancio del weekend milanese parla di 271 persone portate in questura, in grande maggioranza minorenni.

Chi sono i ragazzi in piazza

Il profilo che emerge dalle cronache è quello di ragazzi molto giovani, spesso minorenni, arrivati dalle periferie di Milano, dall'hinterland e da altre province. Molti di loro hanno raggiunto il centro in piccoli gruppi, senza un'organizzazione strutturata, dopo aver visto gli appelli circolare sui social.

I video degli scontri, girati dagli stessi partecipanti, sono diventati virali e hanno alimentato la mobilitazione dei giorni successivi.

Perché protestano: le richieste

Le ragioni messe in fila dai movimenti e dai manifestanti sono molte e si sommano:

il carovita , con bollette, spesa e carburanti sempre più cari;

, con bollette, spesa e carburanti sempre più cari; salari e precarietà , con stipendi fermi e un futuro incerto per chi entra nel mondo del lavoro;

, con stipendi fermi e un futuro incerto per chi entra nel mondo del lavoro; affitti e casa , in città sempre più care;

, in città sempre più care; scuola e sanità , considerate sottofinanziate e meno accessibili;

, considerate sottofinanziate e meno accessibili; il riarmo e la guerra , con cortei contro l'aumento delle spese militari e per la neutralità dell'Italia;

, con cortei contro l'aumento delle spese militari e per la neutralità dell'Italia; la Palestina, con presidi di solidarietà.

Nei racconti dei ragazzi delle periferie tornano anche la sensazione di essere esclusi e ignorati, il timore di non avere prospettive, le accuse di discriminazione e la rabbia verso le cariche della polizia.

La risposta del governo

Dopo il 17 ottobre la premier Giorgia Meloni ha scritto: «Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è», chiedendo alle opposizioni di non essere ambigue nella condanna delle violenze.

Il governo ha varato misure straordinarie per la sicurezza. A Milano sono arrivati circa 500 militari, in coordinamento con le forze dell'ordine, e le questure hanno rafforzato i controlli nelle zone centrali e nelle stazioni.

Sul fronte delle indagini, la Digos ha perquisito circa cento persone in 18 città, di cui 51 minorenni, identificate durante le proteste del 17 ottobre. Alla vigilia dei cortei del 24 ottobre sono scattate oltre 150 perquisizioni, soprattutto in Lombardia, dopo il ritrovamento di una chat con messaggi contro le forze dell'ordine. Un ricercatore di 30 anni, ritenuto l'ideatore della pagina «Movimento 17 ottobre», è indagato per istigazione a delinquere aggravata.

La voce del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha definito comprensibili le ragioni della protesta e ingiustificabili le violenze contro la polizia e i danni alla città. Sala ha anche escluso che Milano sia «militarizzata».

Sabato 24 ottobre: le piazze città per città

Una settimana dopo, l'Italia è tornata in piazza in un clima di forte tensione, con città blindate e negozi chiusi in diversi centri.

Milano: migliaia di manifestanti, in gran parte studenti, hanno sfilato in centro. In corso Venezia ci sono stati contatti con la polizia.

migliaia di manifestanti, in gran parte studenti, hanno sfilato in centro. In corso Venezia ci sono stati contatti con la polizia. Roma: un corteo antimilitarista è partito da piazza della Repubblica. Nei pressi del Colosseo è salita la tensione e un gruppo di manifestanti è entrato nell'anfiteatro.

un corteo antimilitarista è partito da piazza della Repubblica. Nei pressi del Colosseo è salita la tensione e un gruppo di manifestanti è entrato nell'anfiteatro. Torino: in piazza Castello la polizia ha fermato con una carica i manifestanti diretti verso il centro. Il corteo protestava contro il riarmo e il caro carburanti.

in piazza Castello la polizia ha fermato con una carica i manifestanti diretti verso il centro. Il corteo protestava contro il riarmo e il caro carburanti. Bologna: lanci di bottiglie e petardi contro la polizia, che ha risposto con cariche e idranti.

lanci di bottiglie e petardi contro la polizia, che ha risposto con cariche e idranti. Firenze: il corteo è stato bloccato e ci sono stati momenti di tensione.

il corteo è stato bloccato e ci sono stati momenti di tensione. Napoli: un corteo contro il carovita ha attraversato la città.

Manifestazioni si sono svolte anche a Bari, Genova, Padova e in altri centri.

Cosa succede adesso

La mobilitazione non sembra destinata a fermarsi. I movimenti nati sui social annunciano nuove iniziative, mentre il governo punta su controlli e prevenzione. Al centro resta la domanda sollevata in questi giorni da più parti: come rispondere al disagio di una generazione che chiede di essere ascoltata, senza che la protesta si trasformi in violenza.

Domande frequenti

Perché si protesta in Italia a ottobre 2026?

Le proteste di ottobre 2026 in Italia sono nate contro il carovita, i prezzi dei carburanti, i salari bassi e la precarietà, con richieste anche su scuola, sanità e affitti. Nei cortei si protesta inoltre contro il riarmo e la guerra e in solidarietà con la Palestina. Molti manifestanti sono giovanissimi delle periferie.

Cosa è successo a Milano il 17 ottobre 2026?

Il 17 ottobre 2026 a Milano una manifestazione contro il carovita convocata sui social da Italia in Piazza è degenerata in scontri con la polizia fino a piazza Duomo. Nel fine settimana sono seguiti saccheggi di negozi. Il bilancio è di 271 persone portate in questura, in grande maggioranza minorenni.

Cosa è successo alle manifestazioni del 24 ottobre 2026?

Sabato 24 ottobre 2026 si sono svolti cortei in decine di città italiane. Ci sono state tensioni e cariche a Torino, Bologna, Firenze e Milano, mentre a Roma un gruppo di manifestanti è entrato al Colosseo. Alla vigilia la polizia aveva eseguito oltre 150 perquisizioni, soprattutto in Lombardia.