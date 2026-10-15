Dal 16 al 19 ottobre 2026 dieci partite tra DAZN e Sky: Juventus-Lazio e Milan-Atalanta i big match, l'Inter capolista a Bologna senza il suo capitano, Davide Nicola debutta sulla panchina del Venezia contro il Napoli.

La 7ª giornata di Serie A 2026-27 si gioca da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. Tutte le partite sono su DAZN, tre anche su Sky. I big match sono Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, domenica alle 18 e alle 20:45. L'Inter capolista va a Bologna sabato alle 18 senza Lautaro Martinez, fermo almeno un mese per un problema muscolare.

Calendario della 7ª giornata di Serie A: orari e dove vederla in tv

Data Ora Partita Tv Venerdì 16 ottobre 20:45 Frosinone-Sassuolo DAZN Sabato 17 ottobre 15:00 Venezia-Napoli DAZN Sabato 17 ottobre 18:00 Bologna-Inter DAZN Sabato 17 ottobre 20:45 Roma-Genoa DAZN, Sky, NOW Domenica 18 ottobre 12:30 Udinese-Lecce DAZN Domenica 18 ottobre 15:00 Fiorentina-Como DAZN Domenica 18 ottobre 18:00 Milan-Atalanta DAZN, Sky, NOW Domenica 18 ottobre 20:45 Juventus-Lazio DAZN Lunedì 19 ottobre 18:30 Monza-Cagliari DAZN Lunedì 19 ottobre 20:45 Parma-Torino DAZN, Sky, NOW

Le tre partite in co-esclusiva sono visibili anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Roma-Genoa e Milan-Atalanta vanno anche su Sky Sport Uno.

La classifica di Serie A prima della 7ª giornata

In testa ci sono Inter e Lazio a quota 16, entrambe con cinque vittorie e un pareggio. Seguono Roma (14), Cagliari (13), Milan (12), Juventus e Como (11), Napoli e Frosinone (10). In coda il Venezia è ancora fermo a zero punti dopo sei sconfitte, mentre Udinese, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina sono appaiate a 4.

Frosinone-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla

Venerdì 16 ottobre alle 20:45 su DAZN, arbitro Marchetti. Apre il turno la sfida tra il Frosinone, nono a 10 punti, e il Sassuolo, undicesimo a 8.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.

Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini. Sassuolo (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.

Venezia-Napoli: probabili formazioni e dove vederla

Sabato 17 ottobre alle 15 su DAZN, arbitro Sacchi. È la prima partita di Davide Nicola sulla panchina del Venezia, chiamato al posto dell'esonerato Giovanni Stroppa dopo sei sconfitte in sei gare. Il Napoli di Allegri arriva dal ko di Villarreal in Champions.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.

Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola. Napoli (3-4-2-1): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Hojlund. All. Allegri.

Bologna-Inter: probabili formazioni, dove vederla e lo stop di Lautaro

Sabato 17 ottobre alle 18 su DAZN, arbitro Doveri. L'Inter capolista fa visita al Bologna, quattordicesimo con 5 punti, quattro giorni dopo il 3-4 subito in Champions League dal Club Brugge.

Bologna (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino.

Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino. Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

Lautaro, cosa ha e quando torna

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Xinhua/ABACA/ipa-agency.net





Lautaro Martinez si è fermato proprio nella partita con il Brugge. Gli esami svolti giovedì 15 ottobre alla clinica Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Lo stop previsto è di almeno un mese: il rientro è atteso dopo la sosta per le nazionali di novembre, con Atalanta-Inter del 22 novembre come primo obiettivo.

Il capitano nerazzurro salterà sette partite:

Bologna-Inter, Serie A, sabato 17 ottobre

Inter-Shakhtar, Champions League, mercoledì 21 ottobre

Inter-Fiorentina, Serie A, domenica 25 ottobre

Venezia-Inter, Serie A, mercoledì 28 ottobre

Milan-Inter, Serie A, sabato 31 ottobre

Feyenoord-Inter, Champions League, martedì 3 novembre

Inter-Como, Serie A, domenica 8 novembre

Al suo posto Chivu punta su Pio Esposito accanto a Thuram, con Bonny come alternativa.

Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vederla

Sabato 17 ottobre alle 20:45 su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, arbitro Abisso. La Roma, terza e imbattuta, torna all'Olimpico dopo la rimonta subita dal Real Madrid ma senza Malen, squalificato. Mancano anche Koné e Dybala. Il Genoa di De Rossi è diciassettesimo con 4 punti.

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Castro. All. Gasperini.

Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Castro. All. Gasperini. Genoa (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Traoré, Frendrup; Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.

Udinese-Lecce: probabili formazioni e dove vederla

Domenica 18 ottobre alle 12:30 su DAZN, arbitro Guida. Sfida salvezza tra l'Udinese, a 4 punti, e il Lecce, a 6.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.

Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic. Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Fiorentina-Como: probabili formazioni e dove vederla

Domenica 18 ottobre alle 15 su DAZN, arbitro Di Bello. Due mondi opposti: la Fiorentina di Vanoli è diciannovesima con 4 punti, il Como di Fàbregas settimo a 11. I lariani devono fare a meno di Diao, infortunato a Rotterdam.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli.

De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli. Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fàbregas.

Milan-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla

Domenica 18 ottobre alle 18 su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, arbitro Chiffi. Il Milan di Amorim, quinto e imbattuto, ospita l'Atalanta di Sarri, decima a 9 punti. Entrambe arrivano dalle coppe di giovedì: il Milan a Salisburgo in Europa League, l'Atalanta contro il Pafos in Conference. Nell'Atalanta mancano lo squalificato Elmas e gli infortunati Kessié e Scalvini.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.

Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim. Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.

Juventus-Lazio: probabili formazioni e dove vederla

Domenica 18 ottobre alle 20:45 in esclusiva su DAZN, arbitro Massa. Il posticipo della domenica mette di fronte la Lazio di Gattuso, co-capolista e ancora imbattuta, e la Juventus di Spalletti, sesta a 11 punti e reduce dalla trasferta di Europa League a Vigo.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti.

Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Conceição, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti. Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.

Monza-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla

Lunedì 19 ottobre alle 18:30 su DAZN, arbitro Calzavara. Il Cagliari di Pisacane, sorpresa del campionato e quarto con 13 punti, gioca sul campo del Monza, fermo a 4 e privo dello squalificato Lucchesi.

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. All. Juric.

Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Zeballos; Varela. All. Juric. Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane.

Parma-Torino: probabili formazioni e dove vederla

Lunedì 19 ottobre alle 20:45 su DAZN, Sky Sport Calcio e NOW, arbitro Ayroldi. Chiude il turno la sfida tra il Parma, a 4 punti, e il Torino di Abate, dodicesimo a 7.

Parma (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino.

Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino. Torino (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate.

Squalificati e indisponibili della 7ª giornata

Il Giudice sportivo ha fermato per un turno Malen della Roma, Elmas dell'Atalanta e Lucchesi del Monza. Tra gli infortunati, oltre a Lautaro, mancano Koné e Dybala nella Roma, Kessié e Scalvini nell'Atalanta e Diao nel Como.

Curiosità e statistiche della 7ª giornata

Quattro imbattute. In campionato non hanno ancora perso Inter, Lazio, Roma (quattro vittorie e due pareggi) e Milan (tre vittorie e tre pareggi).

In campionato non hanno ancora perso Inter, Lazio, Roma (quattro vittorie e due pareggi) e Milan (tre vittorie e tre pareggi). Due capolista in trasferta. Inter e Lazio giocano entrambe fuori casa, a Bologna e a Torino: la vetta può cambiare volto.

Inter e Lazio giocano entrambe fuori casa, a Bologna e a Torino: la vetta può cambiare volto. Dopo la Champions. Inter, Napoli, Roma e Como tornano in Serie A dopo aver perso tutte nella seconda giornata della fase campionato.

Inter, Napoli, Roma e Como tornano in Serie A dopo aver perso tutte nella seconda giornata della fase campionato. Venezia ancora a zero. È l'unica squadra senza punti dopo sei giornate e cambia allenatore per provare a sbloccarsi.

Domande frequenti

Quando si gioca la 7ª giornata di Serie A 2026-27?

La 7ª giornata di Serie A si gioca da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre 2026. Apre Frosinone-Sassuolo venerdì alle 20:45, chiude Parma-Torino lunedì alle 20:45. I big match sono Milan-Atalanta domenica alle 18 e Juventus-Lazio domenica alle 20:45. Tutte le partite sono su DAZN, tre anche su Sky.

Dove vedere Juventus-Lazio e Milan-Atalanta in tv?

Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre alle 20:45, è in esclusiva su DAZN. Milan-Atalanta, domenica alle 18, è su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW. Su Sky vanno anche Roma-Genoa sabato alle 20:45 e Parma-Torino lunedì alle 20:45.

Quante partite salta Lautaro Martinez?

Lautaro Martinez salta sette partite per un risentimento ai flessori della coscia sinistra rimediato contro il Club Brugge: Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, il derby con il Milan del 31 ottobre, Feyenoord e Como. Lo stop è di almeno un mese e il rientro è previsto per Atalanta-Inter del 22 novembre.

Chi gioca al posto di Lautaro in Bologna-Inter?

In Bologna-Inter, sabato 17 ottobre alle 18 su DAZN, al posto di Lautaro Martinez dovrebbe giocare Pio Esposito, in coppia con Marcus Thuram nel 3-5-2 di Chivu. L'alternativa è Bonny. Lautaro è fermo per almeno un mese per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra, rimediato in Champions League contro il Club Brugge.