48 ore di sconti Amazon riservati agli iscritti Prime, da martedì a mercoledì. Cosa è già scontato, quali categorie seguire e i trucchi per non cadere nei falsi affari.

Torna il Prime Day d'autunno. In Italia si chiama Festa delle Offerte Prime e dura 48 ore: parte un minuto dopo la mezzanotte di martedì 6 ottobre e si chiude alla fine di mercoledì 7 ottobre. Gli sconti sono riservati agli iscritti ad Amazon Prime, ma una parte delle offerte è già attiva da fine settembre. Ecco cosa sapere per arrivare preparati e capire quali affari valgono davvero.

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Inizio Martedì 6 ottobre 2026, 00.01 Fine Mercoledì 7 ottobre 2026, 23.59 Durata 48 ore Chi può partecipare Iscritti Amazon Prime, compresi i giovani 18-24 anni con Prime Student

Le offerte già attive

Amazon ha anticipato una parte degli sconti nei giorni precedenti l'evento:

Dispositivi Amazon: dal 29 settembre sono in offerta Echo, Fire TV Stick, Kindle e Ring.

dal 29 settembre sono in offerta Echo, Fire TV Stick, Kindle e Ring. Prodotti a marchio Amazon: dal 22 settembre sconti fino al 30%.

dal 22 settembre sconti fino al 30%. eBook Kindle: centinaia di titoli a partire da 1,99 euro.

centinaia di titoli a partire da 1,99 euro. Amazon Haul: fino al 5 ottobre uno sconto extra del 15% sul primo ordine.

fino al 5 ottobre uno sconto extra del 15% sul primo ordine. Abbonamenti digitali: Music Unlimited gratis per quattro mesi e Kindle Unlimited gratis per tre mesi per i nuovi iscritti.

Le categorie da seguire

Durante le 48 ore Amazon promette centinaia di migliaia di offerte. Le categorie principali sono tecnologia ed elettronica, casa e cucina, bellezza, salute e cura della persona, moda e giocattoli. Tra i marchi coinvolti ci sono Lego, Philips, Braun, L'Oréal Paris, ghd, Electrolux, Foppapedretti e Amazon Basics. È prevista anche una vetrina dedicata ai prodotti Made in Italy.

Nelle edizioni passate i ribassi più interessanti si sono visti su i dispositivi Amazon, i piccoli elettrodomestici come friggitrici ad aria e robot aspirapolvere, gli spazzolini elettrici e gli strumenti per capelli, le cuffie e gli accessori tecnologici, i giocattoli in vista di Natale.

Cosa conviene comprare e cosa no

Non tutte le categorie offrono lo stesso margine di risparmio. I dispositivi a marchio Amazon, come Echo, Fire TV Stick e Kindle, tendono a toccare durante questi eventi i prezzi più bassi dell'anno, perché è Amazon stessa a decidere lo sconto. Anche i piccoli elettrodomestici da cucina, i prodotti per la cura della persona e i giocattoli sono spesso protagonisti, e ottobre è il momento giusto per anticipare i regali di Natale.

Più prudenza, invece, con smartphone e computer di fascia alta: gli sconti ci sono, ma a volte riguardano modelli che stanno per essere sostituiti. Prima di comprare conviene verificare se è già uscita o sta per uscire la nuova versione. Lo stesso vale per i televisori, dove le offerte migliori si concentrano spesso nel periodo del Black Friday, a fine novembre.

Le offerte per categoria: cosa aspettarsi

Tecnologia ed elettronica. Cuffie, smartwatch, accessori per smartphone, chiavette e hard disk sono tra i prodotti più scontati. Per gli accessori di marche poco note conviene leggere bene le recensioni.

Casa e cucina. Friggitrici ad aria, macchine del caffè, robot aspirapolvere e piccoli elettrodomestici sono le categorie più cercate. Tra i marchi coinvolti nell'evento ci sono Electrolux, Philips e Braun.

Bellezza e cura della persona. Piastre e asciugacapelli, spazzolini elettrici e prodotti per la cura della pelle, con marchi come ghd e L'Oréal Paris.

Giocattoli. Lego e i grandi marchi del giocattolo sono tra i protagonisti: un'occasione per chi vuole anticipare gli acquisti di Natale.

Prodotti per l'infanzia e per la casa. Foppapedretti per l'infanzia, Fairy e i prodotti di uso quotidiano per chi vuole fare scorta.

Come riconoscere un vero affare

Uno sconto alto non è sempre un buon prezzo. Prima di comprare conviene fare qualche controllo:

Guarda lo storico del prezzo. Servizi gratuiti come Keepa o CamelCamelCamel mostrano l'andamento del prezzo nei mesi precedenti: se il prodotto costava già così due settimane fa, lo sconto è solo apparente. Confronta con altri negozi. Lo stesso prodotto può costare meno da un altro rivenditore, anche senza evento speciale. Controlla il venditore. Meglio preferire i prodotti venduti e spediti da Amazon o da venditori con molte recensioni positive. Attenzione alle offerte lampo. Durano poche ore e hanno quantità limitate: se un prodotto ti interessa, salvalo nella lista dei desideri e attiva le notifiche nell'app. Leggi le recensioni recenti, non solo il punteggio medio.

Come prepararsi

Nell'app Amazon si possono attivare notifiche sugli articoli e sulle categorie che interessano, così da essere avvisati quando scatta lo sconto. Amazon propone anche guide alle offerte personalizzate in base agli acquisti precedenti. Conviene preparare prima una lista dei desideri con i prodotti che si vogliono comprare e un budget massimo, per evitare acquisti d'impulso.

Consegne e pagamenti

Gli iscritti Prime possono scegliere tra diverse opzioni di consegna: in giornata o il giorno dopo su milioni di prodotti, il ritiro nei punti Amazon Locker e Counter, oppure un giorno fisso della settimana con "Il mio giorno Amazon", che raggruppa gli ordini in un'unica consegna. Tra i metodi di pagamento sono disponibili anche formule a rate.

Un click per la scuola

Durante l'evento resta attiva l'iniziativa "Un click per la scuola": fino al 31 dicembre 2026 Amazon dona alle scuole indicate dai clienti, o a Save the Children, una percentuale pari all'1% degli acquisti effettuati.

Il Prime Day d'autunno

Il Prime Day nasce come evento estivo, a luglio. Da alcuni anni Amazon ha aggiunto un secondo appuntamento in autunno, a ottobre, pensato anche come anticipo dello shopping natalizio. È uno dei momenti più attesi dell'anno per gli acquisti online, insieme al Black Friday e al Cyber Monday di fine novembre.

Attenzione alle truffe

Nei giorni del Prime Day aumentano i messaggi falsi che imitano Amazon: email, sms o chiamate che parlano di pacchi bloccati, problemi con l'account o premi da riscuotere. Amazon non chiede mai password o dati della carta via email, sms o telefono. Le offerte vanno cercate solo sul sito o nell'app ufficiale, senza cliccare sui link ricevuti per messaggio.

Prime Student: le condizioni per i giovani

I ragazzi tra 18 e 24 anni possono provare Prime gratis per tre mesi invece di uno, e poi abbonarsi a metà prezzo: 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno. Durante l'evento è previsto anche un cashback del 5% sugli acquisti idonei.

Domande frequenti

Quando è il Prime Day di ottobre 2026?

Il Prime Day di ottobre 2026, in Italia Festa delle Offerte Prime, si svolge martedì 6 e mercoledì 7 ottobre. Dura 48 ore: inizia un minuto dopo la mezzanotte del 6 ottobre e finisce alla fine del 7. Le offerte sono riservate agli iscritti Amazon Prime.

Bisogna essere iscritti a Prime per le offerte del 6 e 7 ottobre?

Sì, le offerte della Festa delle Offerte Prime del 6 e 7 ottobre 2026 sono riservate agli iscritti Amazon Prime, compresi i giovani 18-24 anni con Prime Student, che possono provare il servizio gratis per tre mesi. Alcuni sconti anticipati sono attivi già da fine settembre.

Come capire se un'offerta Amazon è davvero conveniente?

Per capire se un'offerta Amazon è conveniente bisogna controllare lo storico del prezzo con servizi come Keepa o CamelCamelCamel, confrontarlo con altri negozi e verificare il venditore. Se il prezzo scontato è uguale a quello di qualche settimana prima, lo sconto è solo apparente.