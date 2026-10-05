La Festa delle Offerte Prime torna il 6 e 7 ottobre. Due giorni per portarti avanti con casa, beauty e regali prima di Natale: ecco cosa conviene monitorare, categoria per categoria.

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Amazon ha fissato la Festa delle Offerte Prime, cioè il Prime Day d'autunno, per lunedì 6 e martedì 7 ottobre 2026. Sono 48 ore di sconti riservati a chi ha l'abbonamento Prime. Non ce l'hai? Attivi la prova gratuita di 30 giorni, compri nei due giorni dell'evento e poi decidi se tenere l'abbonamento o disdirlo prima del rinnovo. Chi è già abbonato non deve fare nulla: le offerte compaiono in automatico.

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I prezzi si muovono in tempo reale, quindi qui non ne trovi: ogni prodotto che ti segnalo rimanda alla pagina Amazon, dove vedi lo sconto del momento. Prima di cliccare "compra", un controllo veloce ti salva da falsi affari. Guarda lo storico del prezzo: un modello che costava quella cifra anche due settimane fa non è in offerta, ha solo il cartellino rosso. E ricorda che hai tempo per il reso, quindi se un prodotto arriva e non ti convince lo rimandi indietro senza penali.

Un suggerimento che fa la differenza: aggiungi alla lista desideri già adesso i modelli che ti interessano. Quando l'offerta parte, Amazon ti avvisa e compri in pochi secondi, prima che le scorte dei prodotti più richiesti finiscano. I best seller spariscono nelle prime ore.

Casa

La casa è la categoria dove gli sconti pesano di più, perché parliamo di prodotti dal prezzo alto. Gli aspirapolvere senza filo e i robot lavapavimenti sono i soliti protagonisti: vale la pena puntarci se stai rimandando l'acquisto da mesi. Sul cordless controlla due numeri, l'autonomia della batteria e la capacità del contenitore, perché sono quelli che pesano nell'uso di ogni giorno. Sul robot, i modelli che mappano le stanze e si svuotano da soli costano di più ma ti tolgono un lavoro dalla testa. Chi ha animali in casa sa già di cosa parlo.

L'illuminazione smart è l'acquisto piccolo che cambia l'atmosfera di una stanza senza lavori. Parti dal kit base con il ponte, poi aggiungi le lampadine singole quando vuoi.

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Consigliato Philips Hue (kit lampadine smart) Luci regolabili da app e voce, il kit base è spesso in offerta Vedi su Amazon →

Cucina

Qui conviene concentrarsi su ciò che usi ogni giorno. Un set di padelle di qualità dura anni, quindi è una spesa che si ammortizza: controlla solo che sia adatto al piano a induzione se hai quello, altrimenti non scalda bene. I set con manico staccabile ti fanno guadagnare spazio nei cassetti e passano dal fornello al forno senza cambiare pentola.

Il gasatore d'acqua ti ripaga in pochi mesi se in casa bevete frizzante, e ti toglie il peso delle bottiglie da portare su per le scale. L'unico costo ricorrente sono le ricariche di CO2, che trovi ovunque. Scegli il pezzo che sostituisce qualcosa di vecchio, non l'ultimo gadget di moda.

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Beauty

Il beauty è la categoria che svuota il carrello d'impulso, quindi fissa un budget prima di guardare. Gli strumenti per capelli di marca sono quelli che scontano di più e che durante l'anno difficilmente trovi in offerta: se li aspettavi, questi due giorni sono il momento giusto. Sul phon-styler controlla quali accessori sono inclusi nella confezione, perché i vari diffusori e spazzole rotanti cambiano parecchio tra una versione e l'altra.

Una piastra professionale scalda in modo uniforme e rovina meno il capello di una economica, e dura anni. La spazzola viso in silicone, invece, ha senso se vuoi una pulizia più profonda la sera: scegli la versione pensata per il tuo tipo di pelle.

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Cura della persona

Spazzolini elettrici, epilatori e rasoi sono acquisti pratici: li compri una volta e li usi per anni, e al Prime Day scendono parecchio. Sullo spazzolino tieni conto del costo delle testine di ricambio, che pesa più del manico nel tempo: le confezioni doppie, o quelle con testine incluse, sono le più convenienti. Se dovevi rinnovare lo spazzolino di tutta la famiglia, aspetta questi due giorni e prendi il pacco grande.

L'epilatore a casa costa all'inizio ma ti fa risparmiare sulla ceretta per anni, e i modelli che usi anche sotto la doccia sono i più comodi. Il rasoio modulare con lama unica rifinisce, modella e rade: l'importante è cambiare la lama ogni paio di mesi.

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Piccoli elettrodomestici

La friggitrice ad aria resta la regina di questa categoria, e ormai la trovi in mille formati. Scegli la capienza in base a quante persone siete a tavola: sotto i quattro litri vai bene in due, per una famiglia servono i modelli più grandi o quelli a doppio cestello, che cuociono due cose insieme e le fanno finire in contemporanea. È l'elettrodomestico che una volta entrato in casa non esce più.

Chi beve molto caffè guarda alle macchine automatiche con macinacaffè integrato: a prezzo pieno pesano, in offerta diventano ragionevoli, e macinano il chicco al momento. L'unica attenzione è la pulizia periodica, altrimenti il gusto cala. L'impastatrice planetaria, infine, è per chi fa pane, pizza e dolci in casa: più alti sono i watt, meglio lavora gli impasti duri.

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Consigliato De'Longhi (macchina caffè automatica) Chicchi macinati al momento, si ammortizza se bevi espresso ogni giorno Vedi su Amazon →

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Idee regalo

Se Natale ti prende sempre alla sprovvista, usa questi due giorni per portarti avanti e chiudere mezza lista regali con calma. I dispositivi Amazon, da Kindle a Echo fino al Fire TV, sono tra i più scontati in assoluto durante il Prime Day: l'azienda spinge i suoi prodotti e i prezzi scendono come in nessun altro periodo. Il Kindle Paperwhite, con la luce regolabile e lo schermo grande, è il regalo sicuro per chi legge, e l'Echo Dot finisce spesso a cifre da pensierino.

Se vuoi fare colpo, le cuffie di fascia alta a metà prezzo diventano un regalo serio. La cancellazione del rumore cambia i viaggi e le giornate in ufficio, e un paio buono dura anni.

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Una regola che vale per tutto: un prezzo barrato non è un affare se non ti serviva. Compra ciò che avevi già in lista, confronta con lo storico quando puoi e lascia perdere il resto. I due giorni passano in fretta, ma le occasioni vere tornano a ogni evento: non c'è motivo di svuotare il conto all'ultimo minuto.