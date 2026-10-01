L'inflazione sale al 4,2%, il livello più alto da tre anni. Ora i prezzi alla pompa scendono grazie al tetto di Eni, Q8, Ip e Tamoil: ecco quanto costa fare il pieno e dove conviene.

Fare il pieno costa molto più di un anno fa. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre 2026 il gasolio per le auto costa il 34,9% in più rispetto a settembre 2025 e la benzina il 21,8% in più. Solo nell'ultimo mese il diesel è salito del 6% e la benzina del 4,8%. Sono questi rincari, insieme a quelli di luce e gas, a portare l'inflazione italiana al 4,2%, il livello più alto dal settembre 2023.

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Da qualche giorno, però, alla pompa i prezzi hanno cominciato a scendere. Il motivo è il price cap deciso da diverse compagnie petrolifere su richiesta del governo, valido fino al 31 ottobre.

Quanto costa fare il pieno oggi

Secondo i dati dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi 1° ottobre la media nazionale in modalità self è di:

Carburante Prezzo medio self Ieri In autostrada Benzina 2,084 €/l 2,111 €/l 2,122 €/l Gasolio 2,285 €/l 2,316 €/l 2,328 €/l

Con un pieno da 50 litri si spendono oggi in media circa 104 euro di benzina e 114 euro di gasolio. Il diesel, per anni il carburante più economico, costa ormai 20 centesimi al litro più della benzina.

Il price cap: cos'è e chi lo applica

Il price cap è un tetto al prezzo alla pompa che le principali compagnie hanno accettato di applicare volontariamente dopo l'appello del governo. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha rivendicato la scelta delle compagnie di ridurre spontaneamente i prezzi. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre 2026.

Compagnia Distributori aderenti Tetto benzina Tetto gasolio Eni circa 3.900 1,999 €/l 2,199 €/l Q8 circa 2.900 1,994 €/l 2,194 €/l Tamoil 1.587 n.d. n.d. IP 850 n.d. n.d. Staroil (solo Veneto) n.d. 1,979 €/l 2,179 €/l

In tutto aderiscono circa 9.300 distributori su quasi 22.000, oltre il 40% della rete. L'effetto si vede già: tra il 28 settembre e il 1° ottobre la benzina è scesa in media di 7,5 centesimi al litro e il gasolio di 9,2 centesimi.

Come risparmiare sul pieno

Scegli un distributore con il price cap : su un pieno da 50 litri la differenza rispetto alla media nazionale può superare i 4 euro sulla benzina e i 4,5 euro sul gasolio.

: su un pieno da 50 litri la differenza rispetto alla media nazionale può superare i 4 euro sulla benzina e i 4,5 euro sul gasolio. Usa il self : i prezzi medi qui riportati sono quelli self, al servito si paga di più.

: i prezzi medi qui riportati sono quelli self, al servito si paga di più. Evita l'autostrada quando puoi : in media la benzina costa quasi 4 centesimi in più al litro, il gasolio oltre 4.

: in media la benzina costa quasi 4 centesimi in più al litro, il gasolio oltre 4. Controlla i prezzi prima di partire: l'Osservatorio prezzi carburanti del ministero pubblica online i prezzi di ogni distributore, aggiornati ogni giorno.

Inflazione al 4,2%: non solo carburanti

Il caro pieno è solo una parte del problema. A settembre l'Istat registra rincari forti su tutta l'energia: i beni energetici regolamentati crescono del 25,9% in un anno, quelli non regolamentati del 22,2%.

Voce Settembre 2026 su settembre 2025 Agosto 2026 su agosto 2025 Gasolio per auto +34,9% +26,7% Benzina +21,8% +16,3% Gasolio per riscaldamento +38,5% +31,8% Elettricità (mercato libero) +21,5% +18,6% Gas (mercato libero) +16,7% +11,3% Alimentari non lavorati +5,5% +3,8% Inflazione generale +4,2% +3,3%

Il carrello della spesa, cioè alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona, sale dell'1,7% su base annua. Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, l'aumento dei prezzi costa in media a ogni famiglia oltre 1.100 euro l'anno.

Famiglie meno fiduciose, ma le auto si vendono

I rincari pesano sull'umore degli italiani. A settembre l'indice Istat di fiducia dei consumatori scende da 94,5 a 91,2, e il giudizio sull'opportunità di acquistare beni durevoli, come un'auto, crolla da -79,1 a -92,3.

Eppure il mercato dell'auto tiene. A settembre in Italia sono state immatricolate 139.356 auto nuove, il 9,9% in più rispetto a un anno fa. Con il pieno così caro cambia però quello che si compra: il diesel scende al 4,9% del mercato, l'ibrido vale ormai metà delle auto vendute e le elettriche arrivano al 7,6%.

Domande frequenti

Quanto costa la benzina oggi?

Oggi, 1° ottobre 2026, la benzina self costa in media 2,084 euro al litro e il gasolio 2,285 euro, secondo i dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy. In autostrada la benzina è a 2,122 euro e il gasolio a 2,328. I prezzi sono in calo da alcuni giorni.

Cos'è il price cap sui carburanti?

Il price cap è un tetto al prezzo alla pompa applicato volontariamente da Eni, Q8, Ip, Tamoil e altre compagnie dopo l'appello del governo. Eni fissa la benzina a 1,999 euro e il gasolio a 2,199 euro al litro. Aderiscono circa 9.300 distributori e la misura vale fino al 31 ottobre 2026.

Quanto è aumentato il gasolio nel 2026?

Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre 2026 il gasolio per auto costa il 34,9% in più rispetto a settembre 2025, e il 6% in più rispetto ad agosto. La benzina è cresciuta del 21,8% in un anno e del 4,8% in un mese. L'inflazione generale è al 4,2%.