Il docufilm diretto da Carlo Fumo e prodotto dall'Accademia dei Caccuriani racconta la XV edizione del Premio Letterario Caccuri, vinta da Cecilia Sala, e arriva sul canale 550.

"Premio Caccuri tra storia e cultura" è il documentario dedicato alla XV edizione del Premio Letterario Caccuri, in onda su San Marino RTV, canale 550. Lo conducono Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, con la regia di Carlo Fumo. Lo produce l'Accademia dei Caccuriani, presieduta da Adolfo Barone e Olimpio Talarico.

Chi firma il documentario

Cataldo Calabretta e Vittoriana Abate hanno scritto il docufilm insieme alla giornalista e autrice televisiva Antonella Silvestri. Il racconto ripercorre la storia e l'identità di una manifestazione nata in un piccolo borgo della Sila crotonese. Negli anni il Premio è diventato un appuntamento di rilievo nazionale, dove si incontrano letteratura, giornalismo, cultura, istituzioni, magistratura, medicina e spettacolo.

La XV edizione: vince Cecilia Sala

Il documentario ripercorre i momenti più significativi della XV edizione. Cecilia Sala ha vinto con "I figli dell'odio" (Mondadori) e ha ricevuto la Torre d'Argento realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Al secondo posto ex aequo si sono classificati Tommaso Cerno con "Le ragioni di Giuda" (Rizzoli), Pietro Grasso con "U Maxi" (Feltrinelli) e Luca Sommi con "Solo amore" (Paper First).

Gianluigi Nuzzi e Laura Freddi hanno condotto le serate della XV edizione. Nuzzi, giornalista, autore e conduttore televisivo, è legato da anni al Premio e alla comunità di Caccuri, che gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

I protagonisti: da Elisabetta Belloni a Nicola Gratteri

Nel docufilm compaiono i protagonisti dell'edizione. Elisabetta Belloni ha ricevuto il Premio Caccuri per l'alto servizio istituzionale. Accanto a lei il procuratore Nicola Gratteri, Carlo Cottarelli e Claudia Eccher, componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il racconto dedica ampio spazio all'informazione. Tra i presenti Domenico Maduli, editore del network LaC, la giornalista Ilenia Petracalvina, la direttrice dell'Avanti della Domenica Giada Fazzalari, Ugo Floro, Paolo Di Giannantonio, Raffaele Genah e Daniela Tagliafico.

Per la letteratura spiccano Andrea Di Consoli, protagonista dell'omaggio a Grazia Deledda, e Anna Mallamo, vincitrice della sezione Narrativa.

La serata crime, la medicina e lo spettacolo

Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta hanno condotto anche la serata crime, dedicata al rapporto tra cronaca, informazione e giustizia. Sono intervenute Claudia Eccher, l'avvocata penalista Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, e la giornalista Rai Ilenia Petracalvina.

Un capitolo riguarda la cultura scientifica e la medicina. Massimo Massetti, protagonista della cardiochirurgia internazionale, e Alfonso Agnino hanno affrontato il rapporto tra intelligenza artificiale e medicina.

Per lo spettacolo sono saliti sul palco Gabriele Cirilli, Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano. Tra gli ospiti della XV edizione anche il conduttore Rai Savino Zaba e il regista Mimmo Calopresti.

Le parole degli autori

«Raccontare Caccuri», sottolineano Cataldo Calabretta e Vittoriana Abate, «significa raccontare una storia di cultura che nasce dalla Calabria e che è riuscita a parlare a un pubblico sempre più ampio. Il Premio ha dimostrato che anche un piccolo borgo può diventare un grande laboratorio di idee, capace di mettere intorno allo stesso tavolo personalità diverse e di affrontare i temi più importanti del nostro tempo».

Antonella Silvestri, coautrice del documentario, aggiunge: «Il valore di questo progetto sta nella capacità di trasformare una manifestazione culturale in un racconto televisivo. Non soltanto i premi e i grandi nomi, ma anche i luoghi, le persone, le storie e l'identità di Caccuri diventano parte di una narrazione che restituisce allo spettatore l'anima del Premio».

Carlo Fumo costruisce il racconto con immagini, testimonianze e momenti della manifestazione, alternando approfondimento, cultura e spettacolo.

Il documentario nella nuova stagione di San Marino RTV

San Marino RTV è l'emittente pubblica della Repubblica di San Marino, partecipata al 50% da Rai e al 50% dall'ERAS, l'Ente di Stato per la radiodiffusione sammarinese. Il direttore generale Roberto Sergio ha presentato pochi giorni fa la stagione 2026-2027, con più produzioni originali e volti come Myrta Merlino, Simona Ventura, Morgan, Red Ronnie, Roberto Giacobbo, Monica Giandotti, Luciano Onder, Dario Fabbri, Giovanni Terzi e Fabrizio Maffei. "Premio Caccuri tra storia e cultura" entra in questo palinsesto.

Domande frequenti

Dove va in onda il documentario Premio Caccuri tra storia e cultura?

Il documentario "Premio Caccuri tra storia e cultura" va in onda su San Marino RTV, l'emittente pubblica sammarinese visibile sul canale 550 del digitale terrestre. Il docufilm, diretto da Carlo Fumo e condotto da Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, racconta la XV edizione del Premio Letterario Caccuri.

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Chi ha vinto la XV edizione del Premio Caccuri?

La XV edizione del Premio Letterario Caccuri è andata a Cecilia Sala con "I figli dell'odio" (Mondadori), premiata con la Torre d'Argento del maestro orafo Michele Affidato. Secondi ex aequo Tommaso Cerno, Pietro Grasso e Luca Sommi. Anna Mallamo ha vinto la sezione Narrativa.

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Chi ha realizzato il documentario sul Premio Caccuri?

Il documentario è prodotto dall'Accademia dei Caccuriani, presieduta da Adolfo Barone e Olimpio Talarico. Carlo Fumo firma la regia, mentre la scrittura è di Cataldo Calabretta, Vittoriana Abate e della giornalista e autrice televisiva Antonella Silvestri. Abate e Calabretta sono anche i conduttori.

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Chi ha condotto la XV edizione del Premio Caccuri?

Gianluigi Nuzzi e Laura Freddi hanno condotto le serate della XV edizione del Premio Letterario Caccuri. Nuzzi è legato da anni alla manifestazione e ha ricevuto la cittadinanza onoraria del borgo calabrese. La serata crime era invece affidata a Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta.