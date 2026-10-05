Ospiti di Mara Venier per i 60 anni di carriera, i Pooh ripercorrono i momenti più difficili: l'addio di Riccardo Fogli nel 1973 e la scomparsa di Valerio Negrini e Stefano D'Orazio, gli autori dei loro testi.

I Pooh hanno raccontato a "Domenica In" i momenti più duri dei loro 60 anni di storia. Ospiti di Mara Venier nella seconda puntata della stagione, andata in onda domenica 4 ottobre su Rai 1, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno ricordato l'uscita di Fogli dal gruppo e la perdita dei due parolieri, Valerio Negrini e Stefano D'Orazio. «Quando è andato via anche Stefano abbiamo capito che non c'erano più parole».

Il primo momento difficile: l'addio di Riccardo

Alla domanda di Mara Venier sui momenti più complicati della loro lunga carriera, i Pooh sono partiti da una fotografia mostrata poco prima in studio. «Se c'è stato in questi 60 anni un momento difficile nel gruppo? Sono stati diversi, il primo dei quali riguarda la fotografia che abbiamo visto prima quando Riccardo decise di lasciare il gruppo. Non è stata una cosa facile per noi».

Riccardo Fogli lasciò i Pooh nel 1973 per intraprendere la carriera solista. Negli anni successivi è tornato più volte a collaborare con il gruppo, fino a far parte della formazione che oggi festeggia i 60 anni.

Valerio Negrini, il fondatore che scriveva le parole

Poi il racconto si è spostato sulle due perdite che hanno segnato più a fondo la band. «Ci sono stati altri due momenti molto difficili da affrontare, da superare, da portare avanti», hanno proseguito i Pooh. «Quando se ne sono andati i nostri due amici parolieri, uno dei quali è Valerio Negrini, che è quello che ha scritto "Dio delle città e dell'immensità", che ha scritto "Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò"».

Valerio Negrini, nato a Bologna nel 1946, è stato il fondatore del gruppo. Fino al 1971 ne è stato batterista e cantante, poi ha lasciato le bacchette a Stefano D'Orazio per dedicarsi solo ai testi, scritti per decenni in coppia con Roby Facchinetti. È morto il 3 gennaio 2013 a Trento, colpito da un infarto.

Il ricordo dei Pooh va oltre le canzoni. «Una persona così ti manca perché, al di là della bellezza delle parole, è una persona così piena di umanità, di cultura, di proiezione del futuro... E quello è stato un dolore veramente quasi insormontabile».

Stefano D'Orazio e la fine dei dischi

Il secondo lutto è quello di Stefano D'Orazio, entrato nei Pooh come batterista dopo l'uscita di Negrini dalla formazione e diventato col tempo anche autore dei testi. Dalla metà degli anni Settanta i due hanno condiviso il lavoro sulle parole, e dalla fine degli anni Novanta il contributo di D'Orazio è cresciuto. È morto il 6 novembre 2020 per complicazioni legate al Covid-19.

Per i Pooh la sua scomparsa ha chiuso un capitolo. «Noi non abbiamo più fatto dischi quando, oltre a Valerio è andato via anche Stefano, purtroppo, che aveva sostituito Valerio nella scrittura dei testi. Quando è andato via anche Stefano abbiamo capito che non c'erano più parole».

La foto di Valerio e la musica in studio

Il ricordo di Negrini è tornato anche in un altro passaggio della puntata. Come riportato da Adnkronos, mentre Mara Venier mostrava le foto d'archivio della band, Riccardo Fogli ha chiesto di una fotografia con Valerio che non era stata mostrata. Dodi Battaglia ha sdrammatizzato con una battuta e la conduttrice ha deciso di andare avanti: «Lasciamo stare le foto».

In studio i Pooh hanno cantato tre dei loro classici, "Uomini soli", "Pensiero" e "Chi fermerà la musica", e hanno presentato "Banda nel vento", il libro fotografico che prende il titolo da una loro canzone del 1981 e raccoglie immagini in gran parte inedite di sessant'anni di storia del gruppo.

I 60 anni dei Pooh

La band è nata a Bologna nel 1966. Dopo lo scioglimento del 2016, al termine del tour per i cinquant'anni, i Pooh si sono ritrovati nel 2023 al Festival di Sanremo per un tributo a Stefano D'Orazio. Nel 2026 sono tornati sul palco dell'Ariston come ospiti della serata finale e hanno avviato il tour "Pooh 60", partito il 25 settembre dalla ChorusLife Arena di Bergamo.

Domande frequenti

Cosa hanno detto i Pooh a Domenica In sui momenti difficili?

A "Domenica In" del 4 ottobre 2026 i Pooh hanno indicato tra i momenti più difficili dei loro 60 anni l'uscita di Riccardo Fogli dal gruppo e la morte dei parolieri Valerio Negrini e Stefano D'Orazio. Dopo la scomparsa di D'Orazio, hanno spiegato, non hanno più fatto dischi.

Chi erano i parolieri dei Pooh?

I testi dei Pooh sono stati scritti per decenni da Valerio Negrini, fondatore e primo batterista del gruppo, morto il 3 gennaio 2013. Dalla metà degli anni Settanta li ha affiancati Stefano D'Orazio, batterista e poi autore, morto il 6 novembre 2020. Molte canzoni sono nate dalla coppia Negrini-Facchinetti.

Quali canzoni hanno cantato i Pooh a Domenica In?

Domenica 4 ottobre 2026 a "Domenica In", su Rai 1, i Pooh hanno cantato "Uomini soli", "Pensiero" e "Chi fermerà la musica". In studio con Mara Venier hanno presentato anche il libro fotografico "Banda nel vento", dedicato ai sessant'anni di storia del gruppo.