Accanto a Federica Gentile e Gabriele Vagnato arriva Lorella Boccia, e in studio ci sono anche Fred De Palma, Sal Da Vinci e Aurora Ramazzotti.

Playlist torna sabato 17 ottobre alle 14 su Rai 2 con una veste rinnovata e più musica. Federica Gentile e Gabriele Vagnato accolgono una nuova conduttrice, Lorella Boccia. La prima ospite della stagione è Paola Turci con il nuovo progetto Amore a dismisura. In studio anche Fred De Palma, eroCaddeo e Salvetti, Sal Da Vinci e Aurora Ramazzotti.

Tre conduttori e una formula più ricca

Il programma racconta la musica a 360 gradi e segue l'attualità discografica. Quest'anno aggiunge spettacolo, storie e curiosità dal mondo della musica. Lorella Boccia entra nella squadra di Federica Gentile e Gabriele Vagnato e porta una nuova sfumatura al racconto. I tre conduttori cercano un equilibrio tra musica, cultura, novità discografiche e la leggerezza dell'intrattenimento del sabato pomeriggio.

Il pubblico trova esibizioni dal vivo, interviste a personaggi della cultura e dello spettacolo, curiosità e incursioni ironiche. Playlist attraversa generi e generazioni, dai grandi nomi della scena italiana ai talenti emergenti.

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Paola Turci, Fred De Palma e Sal Da Vinci

Paola Turci apre la stagione e presenta il suo nuovo progetto discografico, Amore a dismisura. Fred De Palma arriva in studio dopo il successo estivo di "La testa gira".

eroCaddeo e Salvetti, due giovani artisti molto apprezzati dal pubblico, si incontrano per la loro prima collaborazione. Sal Da Vinci racconta il momento d'oro della sua carriera, tra musica, emozioni e l'energia dei suoi concerti sold out.

La playlist della vita di Aurora Ramazzotti

Con Federica Gentile c'è Aurora Ramazzotti, content creator, influencer e concorrente della nuova stagione di Ballando con le stelle. Nella loro conversazione Aurora svela la playlist della sua vita, un percorso tra canzoni, ricordi e nuovi progetti.

Domande frequenti

Quando torna Playlist su Rai 2?

Playlist torna sabato 17 ottobre 2026 alle 14 su Rai 2. Il programma musicale riparte con una veste rinnovata e con tre conduttori: ai confermati Federica Gentile e Gabriele Vagnato si aggiunge Lorella Boccia. La prima puntata ospita Paola Turci, Fred De Palma, Sal Da Vinci e Aurora Ramazzotti.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Playlist?

La prima ospite è Paola Turci con il nuovo progetto discografico Amore a dismisura. In studio arrivano anche Fred De Palma, il duo formato per la prima volta da eroCaddeo e Salvetti e Sal Da Vinci. Aurora Ramazzotti racconta a Federica Gentile la playlist della sua vita.

Chi conduce Playlist nella nuova stagione?

Nella nuova stagione Playlist ha tre conduttori. Federica Gentile e Gabriele Vagnato restano alla guida del programma e accolgono Lorella Boccia, nuova arrivata nella squadra. Insieme propongono esibizioni dal vivo, interviste, novità discografiche e curiosità ogni sabato alle 14 su Rai 2.