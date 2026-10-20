I due marchi del gruppo guidato da Gabriel Ernesto Rapisarda debuttano da metà novembre 2026, puntando su ristorazione, hotellerie di lusso e locali di fascia alta. Nel piano anche nuovi brand, boutique dedicate e un franchising internazionale.

Platinum Tequila e Talisman Tequila sbarcano in Italia. I due marchi di Gabriel & Spirits Group arriveranno sul mercato italiano da metà novembre 2026, dopo aver venduto 620.000 bottiglie negli Stati Uniti per oltre 20 milioni di dollari di fatturato. L'Italia è il primo passo di un'espansione europea, con l'obiettivo di 60 milioni di fatturato entro fine 2026.

I numeri del successo americano

Il debutto italiano nasce dai risultati ottenuti oltreoceano. Secondo quanto comunicato dall'azienda, i due brand hanno venduto in tutto 620.000 bottiglie negli Stati Uniti, con un fatturato superiore ai 20 milioni di dollari. Numeri che hanno convinto il gruppo a investire in nuovi mercati, partendo proprio dall'Italia.

Perché l'Italia

A guidare l'operazione è Gabriel Ernesto Rapisarda, presidente e proprietario di Gabriel & Spirits Group, che ha costruito negli Stati Uniti la prima fase di crescita dei due marchi. La scelta dell'Italia è legata al peso del Paese nel mondo dell'ospitalità e della ristorazione, due settori considerati strategici per i distillati premium.

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Per questo la distribuzione punterà soprattutto su ristoranti, hotellerie di lusso e locali di fascia alta.

«L'arrivo di Platinum Tequila e Talisman Tequila in Italia rappresenta un passaggio fondamentale nella nostra strategia di crescita», dichiara Gabriel Ernesto Rapisarda. «Abbiamo ottenuto risultati estremamente importanti negli Stati Uniti e siamo convinti che il mercato europeo possa offrirci opportunità altrettanto significative».

L'obiettivo: 60 milioni entro il 2026

L'arrivo dei due tequila è solo una parte del piano. Rapisarda lavora a un programma di sviluppo che prevede nuovi brand, accordi con distributori internazionali e investimenti in attività commerciali. L'obiettivo dichiarato è arrivare a 60 milioni di fatturato entro la fine del 2026, allargando il portafoglio e aprendo nuovi canali di vendita.

Boutique dedicate e franchising

Tra i progetti in preparazione c'è quello di boutique esclusive dedicate ai marchi del gruppo: spazi in cui presentare le diverse etichette e costruire un rapporto diretto con i consumatori. Ai punti vendita gestiti in prima persona si affiancherebbe un sistema di franchising internazionale, aperto a imprenditori e partner interessati a investire nel settore.

Il progetto è ancora in fase di definizione e rientra nella volontà di diversificare le attività del gruppo tra distribuzione tradizionale, retail, ospitalità ed eventi, per far crescere le vendite e la riconoscibilità dei marchi sui mercati internazionali.

I prossimi passi

Per ora l'attenzione è tutta sul debutto italiano. Il gruppo sta avviando contatti con distributori, operatori del settore Ho.Re.Ca. e realtà commerciali interessate a partecipare allo sviluppo dei due brand. Nei prossimi mesi sono attese novità su ulteriori prodotti e possibili collaborazioni.

Il passaggio dal mercato americano a quello europeo sarà un banco di prova per misurare le possibilità di espansione del gruppo e la capacità dei suoi prodotti di affermarsi anche fuori dagli Stati Uniti.

Domande frequenti

Quando arrivano in Italia Platinum Tequila e Talisman Tequila?

Platinum Tequila e Talisman Tequila, i due marchi di Gabriel & Spirits Group, arrivano sul mercato italiano a partire da metà novembre 2026. La distribuzione punterà soprattutto su ristoranti, hotellerie di lusso e locali di fascia alta. L'Italia è il primo passo di un progetto di espansione che guarda anche agli altri Paesi europei.

Quante bottiglie hanno venduto Platinum Tequila e Talisman Tequila negli Usa?

Secondo quanto comunicato da Gabriel & Spirits Group, Platinum Tequila e Talisman Tequila hanno venduto in tutto 620.000 bottiglie negli Stati Uniti, con un fatturato superiore ai 20 milioni di dollari. Sono i risultati che hanno spinto il gruppo a investire in Europa, partendo dall'Italia da metà novembre 2026.

Chi è Gabriel Ernesto Rapisarda?

Gabriel Ernesto Rapisarda è il presidente e proprietario di Gabriel & Spirits Group, il gruppo a cui fanno capo Platinum Tequila e Talisman Tequila. Ha guidato negli Stati Uniti la prima fase di crescita dei due marchi e ora ne cura l'arrivo in Italia, con l'obiettivo di 60 milioni di fatturato entro fine 2026.