5 piatti con la zucca in 30 minuti: ricette veloci per l'autunno 2026
Pasta con salsiccia, frittata filante, curry con i ceci, crostini con stracciatella e un'insalata tiepida con feta e noci: cinque idee per portare la zucca in tavola anche nelle sere di fretta, tutte pronte in mezz'ora o meno.
Poco tempo e voglia di autunno nel piatto? La zucca si cucina più in fretta di quanto si pensi, soprattutto se tagliata a cubetti piccoli e cotta in padella. Ecco cinque ricette pronte in 30 minuti al massimo, tra primi, piatti unici e antipasti, con ingredienti semplici e pochi passaggi.
Il trucco per fare in fretta
Il segreto per cucinare la zucca in poco tempo sta nella preparazione:
- taglia la zucca a cubetti di un centimetro: cuociono in padella in 10-12 minuti;
- scegli la butternut o la delica, più facili da sbucciare e dalla polpa compatta;
- compra la zucca già pulita e tagliata, che si trova al banco frutta di molti supermercati;
- tieni una scorta in freezer: cubetti crudi congelati, pronti da buttare in padella.
1. Pasta con zucca e salsiccia
Tempo: 25 minuti.
Ingredienti per 4 persone: 320 g di pasta corta, 400 g di zucca a cubetti, 250 g di salsiccia, 1 spicchio d'aglio, rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, Parmigiano.
Preparazione: metti a bollire l'acqua per la pasta. Intanto rosola l'aglio in padella con un filo d'olio, aggiungi la salsiccia sbriciolata e falla dorare. Unisci la zucca e il rosmarino, copri e cuoci per 12 minuti, aggiungendo un mestolo di acqua della pasta. Schiaccia parte della zucca con una forchetta per fare una crema. Scola la pasta al dente, saltala nel condimento e completa con Parmigiano e pepe.
2. Frittata di zucca e scamorza
Tempo: 20 minuti.
Ingredienti per 4 persone: 300 g di zucca a cubetti piccoli, 6 uova, 100 g di scamorza affumicata, 40 g di Parmigiano, mezza cipolla, salvia, olio, sale e pepe.
Preparazione: cuoci la zucca in padella con la cipolla affettata e un filo d'olio per circa 10 minuti, finché è morbida. Sbatti le uova con Parmigiano, sale, pepe e qualche foglia di salvia tritata. Versa le uova sulla zucca, aggiungi la scamorza a cubetti e cuoci a fuoco basso con il coperchio per 6-8 minuti. Gira la frittata aiutandoti con un piatto e completa la cottura per un paio di minuti.
3. Curry veloce di zucca e ceci
Tempo: 25 minuti.
Ingredienti per 4 persone: 500 g di zucca a cubetti, 1 barattolo di ceci lessati, 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaio di curry, 200 ml di latte di cocco, olio, sale, coriandolo o prezzemolo. Per servire: riso basmati.
Preparazione: metti a cuocere il riso. Intanto rosola cipolla e aglio tritati con un filo d'olio, aggiungi il curry e lascia tostare per un minuto. Unisci la zucca, mescola e aggiungi il latte di cocco. Cuoci per 12-15 minuti, poi aggiungi i ceci scolati e lascia insaporire per altri 5 minuti. Regola di sale e servi con il riso e un po' di coriandolo o prezzemolo.
Il consiglio: è un piatto unico vegano, buono anche il giorno dopo.
4. Crostini con crema di zucca e stracciatella
Tempo: 20 minuti.
Ingredienti per 4 persone: 8 fette di pane casereccio, 300 g di zucca a cubetti, 200 g di stracciatella, 1 spicchio d'aglio, timo, olio, sale, pepe, semi di zucca.
Preparazione: cuoci la zucca in padella con l'aglio, un filo d'olio e un mestolino d'acqua per 10-12 minuti, poi frullala fino a ottenere una crema e regola di sale e pepe. Tosta le fette di pane in padella o in forno. Spalma la crema di zucca sui crostini, completa con un cucchiaio di stracciatella, qualche fogliolina di timo, i semi di zucca e un filo d'olio a crudo.
Perfetti per: un aperitivo o un antipasto della domenica.
5. Insalata tiepida di zucca, feta e noci
Tempo: 20 minuti.
Ingredienti per 4 persone: 500 g di zucca a cubetti, 150 g di feta, 60 g di gherigli di noce, 100 g di rucola o songino, olio, aceto balsamico, miele, sale e pepe.
Preparazione: cuoci la zucca in padella con un filo d'olio a fuoco vivace per 10-12 minuti, girandola spesso, finché è dorata fuori e morbida dentro. Tosta le noci per un paio di minuti in una padella asciutta. Disponi rucola o songino nei piatti, aggiungi la zucca tiepida, la feta sbriciolata e le noci. Condisci con olio, un filo di aceto balsamico e un cucchiaino di miele.
Domande frequenti
Come si cuoce la zucca velocemente?
Il modo più veloce per cuocere la zucca è tagliarla a cubetti di circa un centimetro e cuocerla in padella con un filo d'olio: in 10-12 minuti è morbida. Aiuta scegliere varietà facili da sbucciare come la butternut o la delica, oppure usare zucca già pulita o cubetti congelati.
Quali ricette con la zucca si fanno in 30 minuti?
In 30 minuti si possono preparare la pasta con zucca e salsiccia, la frittata di zucca e scamorza, il curry di zucca e ceci con riso basmati, i crostini con crema di zucca e stracciatella e l'insalata tiepida di zucca, feta e noci. Il segreto è cuocere la zucca a cubetti piccoli in padella.