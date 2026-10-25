Pasta con salsiccia, frittata filante, curry con i ceci, crostini con stracciatella e un'insalata tiepida con feta e noci: cinque idee per portare la zucca in tavola anche nelle sere di fretta, tutte pronte in mezz'ora o meno.

Poco tempo e voglia di autunno nel piatto? La zucca si cucina più in fretta di quanto si pensi, soprattutto se tagliata a cubetti piccoli e cotta in padella. Ecco cinque ricette pronte in 30 minuti al massimo, tra primi, piatti unici e antipasti, con ingredienti semplici e pochi passaggi.

Il trucco per fare in fretta

Il segreto per cucinare la zucca in poco tempo sta nella preparazione:

taglia la zucca a cubetti di un centimetro : cuociono in padella in 10-12 minuti;

: cuociono in padella in 10-12 minuti; scegli la butternut o la delica , più facili da sbucciare e dalla polpa compatta;

, più facili da sbucciare e dalla polpa compatta; compra la zucca già pulita e tagliata, che si trova al banco frutta di molti supermercati;

e tagliata, che si trova al banco frutta di molti supermercati; tieni una scorta in freezer: cubetti crudi congelati, pronti da buttare in padella.

1. Pasta con zucca e salsiccia

Tempo: 25 minuti.

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Ingredienti per 4 persone: 320 g di pasta corta, 400 g di zucca a cubetti, 250 g di salsiccia, 1 spicchio d'aglio, rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, Parmigiano.

Preparazione: metti a bollire l'acqua per la pasta. Intanto rosola l'aglio in padella con un filo d'olio, aggiungi la salsiccia sbriciolata e falla dorare. Unisci la zucca e il rosmarino, copri e cuoci per 12 minuti, aggiungendo un mestolo di acqua della pasta. Schiaccia parte della zucca con una forchetta per fare una crema. Scola la pasta al dente, saltala nel condimento e completa con Parmigiano e pepe.

2. Frittata di zucca e scamorza

Tempo: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 300 g di zucca a cubetti piccoli, 6 uova, 100 g di scamorza affumicata, 40 g di Parmigiano, mezza cipolla, salvia, olio, sale e pepe.

Preparazione: cuoci la zucca in padella con la cipolla affettata e un filo d'olio per circa 10 minuti, finché è morbida. Sbatti le uova con Parmigiano, sale, pepe e qualche foglia di salvia tritata. Versa le uova sulla zucca, aggiungi la scamorza a cubetti e cuoci a fuoco basso con il coperchio per 6-8 minuti. Gira la frittata aiutandoti con un piatto e completa la cottura per un paio di minuti.

3. Curry veloce di zucca e ceci

Tempo: 25 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 500 g di zucca a cubetti, 1 barattolo di ceci lessati, 1 cipolla, 1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaio di curry, 200 ml di latte di cocco, olio, sale, coriandolo o prezzemolo. Per servire: riso basmati.

Preparazione: metti a cuocere il riso. Intanto rosola cipolla e aglio tritati con un filo d'olio, aggiungi il curry e lascia tostare per un minuto. Unisci la zucca, mescola e aggiungi il latte di cocco. Cuoci per 12-15 minuti, poi aggiungi i ceci scolati e lascia insaporire per altri 5 minuti. Regola di sale e servi con il riso e un po' di coriandolo o prezzemolo.

Il consiglio: è un piatto unico vegano, buono anche il giorno dopo.

4. Crostini con crema di zucca e stracciatella

Tempo: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 8 fette di pane casereccio, 300 g di zucca a cubetti, 200 g di stracciatella, 1 spicchio d'aglio, timo, olio, sale, pepe, semi di zucca.

Preparazione: cuoci la zucca in padella con l'aglio, un filo d'olio e un mestolino d'acqua per 10-12 minuti, poi frullala fino a ottenere una crema e regola di sale e pepe. Tosta le fette di pane in padella o in forno. Spalma la crema di zucca sui crostini, completa con un cucchiaio di stracciatella, qualche fogliolina di timo, i semi di zucca e un filo d'olio a crudo.

Perfetti per: un aperitivo o un antipasto della domenica.

5. Insalata tiepida di zucca, feta e noci

Tempo: 20 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 500 g di zucca a cubetti, 150 g di feta, 60 g di gherigli di noce, 100 g di rucola o songino, olio, aceto balsamico, miele, sale e pepe.

Preparazione: cuoci la zucca in padella con un filo d'olio a fuoco vivace per 10-12 minuti, girandola spesso, finché è dorata fuori e morbida dentro. Tosta le noci per un paio di minuti in una padella asciutta. Disponi rucola o songino nei piatti, aggiungi la zucca tiepida, la feta sbriciolata e le noci. Condisci con olio, un filo di aceto balsamico e un cucchiaino di miele.

Domande frequenti

Come si cuoce la zucca velocemente?

Il modo più veloce per cuocere la zucca è tagliarla a cubetti di circa un centimetro e cuocerla in padella con un filo d'olio: in 10-12 minuti è morbida. Aiuta scegliere varietà facili da sbucciare come la butternut o la delica, oppure usare zucca già pulita o cubetti congelati.

Quali ricette con la zucca si fanno in 30 minuti?

In 30 minuti si possono preparare la pasta con zucca e salsiccia, la frittata di zucca e scamorza, il curry di zucca e ceci con riso basmati, i crostini con crema di zucca e stracciatella e l'insalata tiepida di zucca, feta e noci. Il segreto è cuocere la zucca a cubetti piccoli in padella.