Con Quota 103 chiusa ai nuovi ingressi, chi vuole lasciare il lavoro prima dei 67 anni ha a disposizione meno canali. Ecco i requisiti in vigore quest'anno e cosa cambia dal 1° gennaio 2027.

Nel 2026 si va in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a ogni età. Restano la contributiva a 64 anni, Quota 41 per i precoci e l'Ape sociale. Quota 103 e Opzione donna valgono solo per chi aveva i requisiti entro il 2025.

Pensione anticipata ordinaria

È la strada principale e non richiede un'età minima. Nel 2026 servono:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;

di contributi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Dalla maturazione dei requisiti alla decorrenza dell'assegno passano tre mesi, la cosiddetta finestra mobile.

Pensione anticipata contributiva a 64 anni

È riservata a chi ha iniziato a versare dopo il 1° gennaio 1996 e ha quindi l'assegno calcolato solo con il sistema contributivo. I requisiti sono:

64 anni di età;

di età; 20 anni di contributi effettivi;

di contributi effettivi; un assegno pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale.

Per le lavoratrici madri la soglia si abbassa: 2,8 volte l'assegno sociale con un figlio, 2,6 volte con due o più figli.

Quota 41 per i lavoratori precoci

Permette di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. È riservata a chi ha almeno 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni e rientra in una di queste condizioni:

disoccupazione involontaria;

invalidità civile pari o superiore al 74%;

assistenza a un familiare convivente con disabilità grave;

svolgimento di lavori usuranti o gravosi.

Ape sociale

L'Ape sociale è un'indennità ponte che accompagna fino alla pensione di vecchiaia. È stata confermata per tutto il 2026 alle stesse condizioni del 2025:

63 anni e 5 mesi di età;

di età; 30 anni di contributi per disoccupati, caregiver e invalidi almeno al 74%;

di contributi per disoccupati, caregiver e invalidi almeno al 74%; 36 anni di contributi per chi svolge mansioni gravose.

Le donne hanno uno sconto contributivo di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due. L'indennità non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente. Senza una nuova proroga, la misura scade il 31 dicembre 2026.

Lavori usuranti e notturni

Chi svolge attività usuranti o lavoro notturno può uscire con requisiti più bassi: almeno 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e il raggiungimento di quota 97,6. Serve aver svolto queste attività per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro o per metà della vita lavorativa. Questi lavoratori sono esclusi dall'aumento dei requisiti previsto dal 2027.

Quota 103 e Opzione donna, solo per chi ha già i requisiti

Quota 103 non è stata prorogata. Chi ha maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 62 anni di età e 41 di contributi può comunque presentare domanda anche in seguito.

Lo stesso vale per Opzione donna, accessibile solo alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2025 avevano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età, ridotti a 60 con un figlio e a 59 con due o più figli. Bisognava inoltre rientrare tra caregiver, invalide almeno al 74%, licenziate o dipendenti di aziende in crisi. L'assegno è calcolato tutto con il sistema contributivo e la finestra è di 12 mesi per le dipendenti e 18 per le autonome.

Cosa cambia dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 scatta l'adeguamento alla speranza di vita, con un mese in più per tutti i requisiti principali:

pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 11 mesi per gli uomini, 41 anni e 11 mesi per le donne;

per gli uomini, per le donne; pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese ;

; pensione anticipata contributiva: 64 anni e 1 mese.

Dal 2028 l'aumento salirà a tre mesi complessivi. Sulla manovra 2027, il cui disegno di legge deve arrivare in Parlamento entro il 20 ottobre, circolano diverse ipotesi, dallo stop all'aumento dell'età a nuove forme di uscita a 64 anni. Nessuna è ancora legge.

Domande frequenti

Quanti anni di contributi servono per la pensione anticipata nel 2026?

Nel 2026 per la pensione anticipata ordinaria servono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a qualsiasi età, con una finestra mobile di tre mesi. Dal 1° gennaio 2027 i requisiti salgono di un mese, a 42 anni e 11 mesi e 41 anni e 11 mesi.

Si può andare in pensione a 64 anni nel 2026?

Sì, con la pensione anticipata contributiva, riservata a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995. Servono 64 anni di età, 20 anni di contributi effettivi e un assegno di almeno 3 volte l'assegno sociale, soglia ridotta a 2,8 volte per le madri con un figlio e a 2,6 volte con due o più figli.

Quota 103 e Opzione donna valgono ancora nel 2026?

Quota 103 e Opzione donna non sono state prorogate per il 2026. Possono ancora usarle solo i lavoratori e le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025: per Quota 103 62 anni e 41 di contributi, per Opzione donna 35 anni di contributi e 61 anni di età, ridotti con i figli.