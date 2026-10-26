Il parabrezza di un'auto ferma in media il 96% dei raggi UV-A, il finestrino del guidatore il 71%, e su alcuni modelli quel valore scende al 44%. Lo ha misurato uno studio pubblicato su JAMA Ophthalmology nel 2016, su 29 auto di 15 marchi provate in concessionarie di Los Angeles. Ai lati la protezione dagli UV è più bassa e cambia molto da un modello all'altro.

Con un filtro UV, le pellicole oscuranti in auto alzano proprio quella protezione laterale, e oltre agli UV ci sono il calore e gli sguardi da fuori. Trattengono una parte della radiazione infrarossa: d'estate è lei a trasformare l'abitacolo parcheggiato al sole in un forno. Schermano anche quello che sta sui sedili posteriori: una borsa, un seggiolino, i bagagli di un viaggio, il computer da lavoro lasciato sul sedile durante una sosta breve in autogrill.

Poi c'è l'estetica, che per molti è il motivo vero, e una fiancata con i vetri dietro scuri ha in effetti un'altra linea. Su tutti e quattro i fronti, però, il risultato delle pellicole oscuranti in auto lo decidono due scelte da fare prima della posa: quali vetri la legge lascia coprire e quanto scurirli.

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Normativa sulle pellicole oscuranti in auto: quali vetri si possono coprire e cosa si controlla in revisione

In Italia una legge dedicata alle pellicole non esiste. Le guide sulle pellicole oscuranti in auto rimandano ancora a una circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la 1680/M360 dell'8 maggio 2002. Era nata per rispondere ai dubbi degli uffici della Motorizzazione, in un momento in cui lo Stato aveva scelto di non fissare regole nazionali e di aspettare quelle europee. In nome della libera circolazione delle merci, la circolare accetta le pellicole approvate in altri Paesi dello Spazio economico europeo, purché restino rispettati i campi di visibilità.

Sui vetri ammessi il testo è stretto: laterali posteriori e lunotto, nient'altro. Parabrezza e finestrini anteriori restano esclusi, con un richiamo alle direttive europee sui vetri di sicurezza, sugli specchi retrovisori e sul campo di visibilità anteriore. Il lunotto, poi, si può coprire solo se l'auto ha gli specchietti esterni su entrambi i lati.

E il finestrino del guidatore, quello che lo studio sugli UV-A aveva misurato? È proprio uno dei vetri su cui la pellicola non va. Il filtro in più va quindi ai passeggeri dietro, il posto dove serve di più su un'auto con dei bambini a bordo.

Proprio perché il permesso cambia da un vetro all'altro, il lavoro comincia prima di tagliare. Un centro specializzato in cristalli come Glass Brea Service, a Lavis in provincia di Trento, prima di applicare pellicole oscuranti per vetri auto verifica sul modello dell'auto quali vetri si possono coprire. La pellicola viene poi tagliata sulla forma di ogni vetro e termoformata sulla sua curvatura, per farla aderire senza bolle né grinze. A fine lavoro il cliente riceve il certificato di conformità da tenere in auto.

Per la revisione, davanti a un'auto con le pellicole, la circolare chiede all'ispettore di verificare due cose. Sulla pellicola ci dev'essere il marchio del suo costruttore, e la pellicola deve risultare omologata per il vetro su cui è stata applicata. Per dimostrarlo serve un certificato di omologazione che leghi quella pellicola a quel tipo di vetro. L'installatore, a sua volta, deve certificare che il vetro abbia lo spessore previsto in sede di approvazione della pellicola. La carta di circolazione invece non va aggiornata, e il testo lo scrive in chiaro.

Chi si sente dire che le pellicole oscuranti in auto si possono mettere ovunque, anche davanti, ha un modo rapido per controllare. Il testo della circolare 1680/M360, riportato per intero dal portale dell'ASAPS, è breve, e il divieto su parabrezza e vetri anteriori sta in un solo periodo. Si legge in meno tempo di una telefonata al rivenditore.

Su strada, una pellicola sui vetri anteriori o non omologata espone a una sanzione prevista dal Codice della strada. L'articolo applicato, e con lui l'importo, cambia a seconda di come viene inquadrata l'irregolarità. Per questo il certificato va tenuto sempre a bordo. Una pellicola già presente su un vetro anteriore conviene toglierla subito: su quei vetri la circolare non la ammette, certificato o no.

Il certificato conta anche quando l'auto cambia proprietario. Nel solo mese di settembre i passaggi di proprietà sono stati 500.289, secondo i dati riportati nell'identikit delle auto che comprano gli italiani. In un mercato dell'usato così grande capita di comprare un'auto con i vetri posteriori già scuriti da chi la guidava prima. Senza il certificato, alla prima revisione, nessuno può dimostrare che quella pellicola sia omologata per quel vetro. Chi compra deve farsi consegnare il certificato delle pellicole insieme ai documenti dell'auto.

Gradazione delle pellicole oscuranti in auto: quanto scurire i vetri posteriori e con quale materiale

Una percentuale minima di luce per i vetri posteriori, nella circolare, non compare, e la scelta della tonalità resta a chi guida. La gradazione si esprime come percentuale di luce visibile che attraversa vetro e pellicola insieme. Più il numero scende, più il vetro si fa scuro.

Con le pellicole oscuranti in auto la privacy segue una regola di fisica spicciola: un vetro scuro nasconde l'interno finché fuori c'è più luce che dentro. Di sera, con la plafoniera accesa, da fuori si torna a vedere il sedile posteriore anche dietro la tinta più scura. Per nascondere di giorno una borsa o un seggiolino basta una gradazione media, sufficiente a togliere i dettagli a chi passa sul marciapiede.

Il colore, poi, dice poco sul calore. Quanta radiazione infrarossa resta fuori dipende soprattutto dal materiale, e chi posa pellicole oscuranti in auto le divide in quattro famiglie. La più economica è anche quella che invecchia peggio. Nelle pellicole tinte i coloranti organici si degradano al sole, e dopo qualche anno il vetro può virare al violaceo o diventare disomogeneo. Su una fiancata è l'esito estetico peggiore, e si nota da lontano.

Le pellicole ceramiche usano nanoparticelle che non conducono elettricità, e per questo isolano dal calore senza disturbare l'elettronica di bordo. Le metallizzate riflettono bene il calore, ma con radio, GPS e telefono possono interferire. Le ceramiche costano di più e durano di più. Su un'auto piena di sensori e connessioni la ceramica resta la scelta più sensata. Le ibride, che combinano metallo e ceramica, sono il compromesso per chi vuole spendere meno.

Resta la sera, il momento in cui un lunotto molto scuro si fa sentire. In una retromarcia notturna, con poca luce dietro e un vetro che ne lascia passare ancora meno, l'immagine nello specchietto interno si incupisce e il riferimento diventano gli specchietti esterni. Chi guida spesso dopo il tramonto ha un buon motivo per fermarsi a una gradazione intermedia sul lunotto, anche scegliendo una tinta più scura sui laterali posteriori.

Prima di decidere, la prova più utile si fa da passeggero, una sera qualsiasi. Si sale dietro su un'auto con i vetri posteriori già scuri, si guarda la strada attraverso il lunotto e poi si ripete su un'auto con una gradazione più chiara. Dopo quella prova la gradazione da chiedere all'installatore è già decisa, e va detta prima del taglio della pellicola.