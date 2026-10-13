Nessuno penserebbe di mettersi in forma con un solo allenamento. Eppure con la pelle facciamo spesso proprio così: un trattamento prima di un evento, poi più nulla fino alla volta successiva. La pelle, però, è un organo, il più esteso del corpo, e cambia ogni giorno.

Perché la pelle chiede costanza

Raggi UV, inquinamento, stress ambientale e naturale processo di invecchiamento agiscono in modo continuo. Una singola seduta può dare un risultato temporaneo; la differenza, nel tempo, la fa un percorso costante, personalizzato e seguito da un medico. È un cambio di abitudine che somiglia a quello già avvenuto per l'alimentazione e lo sport: meno gesti isolati, più cura quotidiana e prevenzione.

Dalla palestra alla pelle: la logica è la stessa

In palestra nessuno giudica i progressi dopo un'ora di allenamento: si pianifica, si controlla, si corregge il tiro. Applicato alla pelle, lo stesso approccio sposta l'attenzione dalla singola prestazione alla continuità: osservare come cambia con le stagioni, con lo stress, con gli anni, e intervenire quando serve.

Nasce IALU SKIN CLUB

Da questa idea IALU CLINIC di Ancona, la clinica più recensita delle Marche, ha creato IALU SKIN CLUB: "un medico al tuo fianco per un anno". Non un pacchetto di trattamenti, ma una presa in carico: il percorso dura 12 mesi e segue quattro tappe, valutazione, personalizzazione, trattamento e monitoraggio.

Come funziona

Valutazione : skin check periodici uniscono analisi strumentale e visita medica per seguire i cambiamenti della pelle nel tempo.

: skin check periodici uniscono analisi strumentale e visita medica per seguire i cambiamenti della pelle nel tempo. Percorso su misura : il medico sceglie e adatta, di volta in volta, la soluzione più indicata per la pelle in quel momento.

: il medico sceglie e adatta, di volta in volta, la soluzione più indicata per la pelle in quel momento. Cura anche a casa: una consulenza di nutriestetica con la dottoressa Zenobia aiuta a sostenere con l'alimentazione i risultati ottenuti in clinica.

Cosa succede in uno skin check

Il punto di partenza è guardare la pelle con occhi medici e con strumenti adeguati. Lo skin check unisce analisi strumentale e valutazione del medico, e si ripete nel tempo proprio per fare confronti. Così il percorso si adatta all'evoluzione della pelle.

Le soluzioni a disposizione del medico

Dopo la valutazione, il medico può orientarsi tra biostimolazione con PDRN, esosomi, microneedling (skin pen) e peeling chimici, che agiscono su qualità, rigenerazione, texture e uniformità dell'incarnato. Nessuna scelta è standard: dipende dalla pelle di ciascuno e da come evolve.

Perché il medico fa la differenza

Intervenire con regolarità permette approcci mirati e graduali, invece di rincorrere i segni del tempo quando sono già evidenti. Il valore sta nella continuità: un medico che conosce la storia della tua pelle, ne osserva l'evoluzione e decide con te cosa serve, e quando. È la filosofia di IALU CLINIC, ogni trattamento, il suo specialista, applicata alla cura nel tempo.

Domande frequenti

Cos'è IALU SKIN CLUB?

Una membership annuale di cura medica continuativa della pelle, ideata da IALU CLINIC ad Ancona.

Quali soluzioni può proporre il medico?

Tra quelle a disposizione: biostimolazione con PDRN, esosomi, microneedling (skin pen) e peeling chimici, scelte dopo la valutazione.

Che ruolo ha l'alimentazione?

La nutriestetica aiuta a mantenere a casa i progressi ottenuti in clinica.

Quanto dura il percorso?

Dodici mesi, con un medico di riferimento che segue la pelle nel tempo.

Serve avere già un problema della pelle?

No: è il medico a valutare la pelle e a impostare il percorso in base alle esigenze, anche in chiave preventiva.