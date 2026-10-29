Pechino Express torna nel 2027 su Sky e NOW con "La rotta dei due Oceani", un viaggio tra Cile, Argentina e Brasile: Costantino della Gherardesca guida dieci coppie, tra cui Rocco Siffredi con la moglie, Elisabetta Gregoraci con la sorella e Benji e Fede.

Pechino Express 2027 ha il suo cast. Dieci coppie attraverseranno il Sud America dal Pacifico all'Atlantico, lungo "La rotta dei due Oceani": Cile, Argentina e Brasile. Al via Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi, Elisabetta e Marzia Gregoraci, Benji e Fede. Conduce Costantino della Gherardesca, la messa in onda è prevista nel 2027 su Sky e NOW.

Le 10 coppie di Pechino Express 2027

Ecco chi parte per la nuova edizione dell'adventure show di Sky.

Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, marito e moglie. Lei è stata Miss Ungheria nel 1990. Elisabetta e Marzia Gregoraci, sorelle. Elisabetta è showgirl e conduttrice televisiva. Benji e Fede, al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi, il duo pop di Modena. Andrew Howe e Tommaso Marino, la coppia sportiva. Howe è un campione del salto in lungo, Marino ha giocato a basket da professionista e oggi fa il commentatore. Alessia Lanza e Andrea Fratino, creator di contenuti per il web. Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste. Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, componenti della rock band Le Bambole di Pezza. Angela "Bella Fisica" Lin e Alessandro Zhu, madre e figlio. Angela è diventata popolare sui social con il soprannome Bella Fisica. Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, la coppia dei podcaster. Riccardo De Marco e Maria Bosco, conosciuti come DeNa e MeriBì, volti della divulgazione scientifica di Geopop. Lui è chimico, lei ha una formazione in matematica.

I nomi di coppia con cui il programma battezza ogni squadra, come i "Raccomandati" o gli "Spassusi" dell'ultima stagione, non sono ancora stati annunciati.

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Chi sono i concorrenti più attesi

Il nome che fa più rumore è quello di Rocco Siffredi, che si mette in gioco insieme alla moglie Rózsa Tassi. Per la coppia è una prova di resistenza e di convivenza, con zaino in spalla e niente comodità. Elisabetta Gregoraci porta con sé la sorella Marzia, che lavora lontano dal mondo dello spettacolo.

Sul fronte musicale ci sono Benji e Fede, tra i duo pop più seguiti dalla generazione cresciuta con i loro singoli, e due anime delle Bambole di Pezza. Lo sport ha il volto di Andrew Howe, campione europeo e vicecampione del mondo nel salto in lungo, in coppia con l'ex cestista Tommaso Marino.

Il cast pesca anche dal web. Ci sono Alessia Lanza e Andrea Fratino, i divulgatori di Geopop e la coppia madre e figlio formata da Angela Lin e Alessandro Zhu, l'unica squadra con un legame generazionale.

La rotta dei due Oceani: Cile, Argentina e Brasile

Dopo diverse stagioni in Asia, Pechino Express torna in Sud America. Le coppie partiranno dal Pacifico e punteranno verso l'Atlantico, attraversando tre Paesi. Il percorso tocca i deserti cileni e le Ande, poi le pianure argentine e le cascate di Iguazù. In Brasile le coppie affronteranno il Pantanal e le vie delle miniere d'oro, con Rio de Janeiro tra le mete del viaggio.

Le regole restano quelle di sempre. Ogni concorrente ha a disposizione un euro al giorno, niente telefono e uno zaino con il minimo indispensabile. Per spostarsi servono passaggi chiesti agli sconosciuti, per dormire bisogna trovare qualcuno disposto a offrire ospitalità.

Conduzione, produzione e messa in onda

Alla guida della spedizione resta Costantino della Gherardesca. Nell'ultima edizione era affiancato da tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Per la nuova stagione gli inviati non sono ancora stati annunciati.

Pechino Express è uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia. La nuova edizione andrà in onda nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La data di partenza non è ancora stata comunicata.

L'ultima edizione: vincono i Raccomandati

La stagione 2026, "L'Estremo Oriente", ha portato dieci coppie tra Indonesia, Cina e Giappone. A Kyoto hanno vinto i Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, davanti alle Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, indicate da molti come favorite.

Domande frequenti

Chi sono i concorrenti di Pechino Express 2027?

Le dieci coppie di Pechino Express 2027 sono Rocco Siffredi e Rózsa Tassi, Elisabetta e Marzia Gregoraci, Benji e Fede, Andrew Howe e Tommaso Marino, Alessia Lanza e Andrea Fratino, Franceska Nuredini e Ginevra Festa, Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, Angela Lin e Alessandro Zhu, Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, DeNa e MeriBì.

Dove si svolge Pechino Express 2027?

Pechino Express 2027 si svolge in Sud America lungo "La rotta dei due Oceani", da ovest a est, dal Pacifico all'Atlantico. Le coppie attraversano Cile, Argentina e Brasile, tra deserti cileni, Ande, pianure argentine, cascate di Iguazù, Pantanal e Rio de Janeiro.

Quando va in onda Pechino Express 2027?

Pechino Express 2027 andrà in onda nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La data della prima puntata non è ancora stata annunciata. Lo show è un Sky Original prodotto da Banijay Italia e condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi conduce Pechino Express 2027?

Pechino Express 2027 è condotto da Costantino della Gherardesca, che resta alla guida della spedizione. Nell'edizione 2026 era affiancato da tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Per la nuova stagione i nomi degli inviati non sono ancora stati comunicati.

Chi ha vinto l'ultima edizione di Pechino Express?

L'edizione 2026 di Pechino Express, "L'Estremo Oriente", è stata vinta dai Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino. La finale si è chiusa a Kyoto, in Giappone, con la coppia davanti alle Dj Jo Squillo e Michelle Masullo, considerate tra le favorite della vigilia.