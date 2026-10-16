Passaggio a Nord Ovest torna sabato 17 ottobre alle 15.10 su Rai 1 con Alberto Angela, che ha ideato il programma di Rai Cultura e lo conduce. La puntata parte dai Monti Altai, in Mongolia, poi entra nella Basilica di San Francesco ad Assisi, ripercorre la storia di Pompei e visita ad Arezzo una mostra sull'iconografia francescana.

Aibota e le aquile reali dei Monti Altai

Il viaggio comincia in Mongolia, sui Monti Altai. Qui vive Aibota, una ragazza di quindici anni che sogna di cacciare con le aquile reali. Nei secoli i popoli nomadi hanno usato le aquile per procurarsi il cibo, e questa tradizione millenaria resta ancora riservata agli uomini. Aibota si allena ogni giorno con il padre e con la loro aquila e sfida la resistenza al cambiamento della sua comunità.

La Basilica di San Francesco ad Assisi

Alberto Angela accompagna poi il telespettatore nella Basilica di Assisi, dedicata a San Francesco, il Santo poverello che predicava umiltà e obbedienza e diede vita a un Ordine importante. Pochi anni dopo la sua morte il Papato capì che il Santo e i Francescani potevano diventare alleati per rinsaldare il legame con la gente comune. Le due Basiliche sovrapposte custodiscono opere d'arte sorprendenti. La telecamera entra anche nella Porziuncola, che Francesco usava come base per sé e per i suoi fratelli quando non viaggiava a predicare il Vangelo.

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Pompei prima di Roma

La terza tappa è Pompei, la città sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Prima di diventare romana a tutti gli effetti, Pompei passò sotto Greci, Etruschi e Sanniti. Ognuno di questi popoli portò il proprio stile di vita e la propria idea di architettura. Il racconto va dal primo insediamento fino alla città ricca e fiorente spazzata via dal vulcano.

Ad Arezzo la mostra su San Francesco

Per la rubrica Passaggio alla Mostra il programma va ad Arezzo. Nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la città celebra il suo legame con il Patrono d'Italia con la mostra iconografica "L'immagine di Francesco. Dal Medioevo al Novecento". I visitatori trovano quadri, miniature, statue e vetrate che documentano la diffusione dell'iconografia francescana in Toscana, insieme ad altri esempi italiani.

Passaggio a Nord Ovest è disponibile anche su RaiPlay.

Domande frequenti

Quando torna Passaggio a Nord Ovest su Rai 1?

Passaggio a Nord Ovest torna sabato 17 ottobre 2026 alle 15.10 su Rai 1. Il programma di Rai Cultura è ideato e condotto da Alberto Angela. La prima puntata della nuova stagione tocca Mongolia, Assisi, Pompei e Arezzo, ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Dove va Alberto Angela nella puntata del 17 ottobre di Passaggio a Nord Ovest?

Alberto Angela parte dai Monti Altai, in Mongolia, con la storia della quindicenne Aibota e delle aquile reali. Poi visita la Basilica di San Francesco ad Assisi e la Porziuncola, racconta Pompei prima dell'eruzione del 79 d.C. e chiude ad Arezzo con una mostra sull'iconografia francescana.

Quale mostra presenta Passaggio a Nord Ovest il 17 ottobre?

La rubrica Passaggio alla Mostra presenta ad Arezzo "L'immagine di Francesco. Dal Medioevo al Novecento", allestita per l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Raccoglie quadri, miniature, statue e vetrate che documentano la diffusione dell'iconografia francescana in Toscana e in altre zone d'Italia.