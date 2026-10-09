Alberto Angela parte dai reportage di un fotografo naturalista tedesco e arriva in India seguendo l'anello di un ritratto di Ingres.

Passaggio a Nord Ovest va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 15.00 su Rai 1. Alberto Angela segue il fotografo naturalista Carsten Peter tra i vulcani, visita il Castello di Fénis in Valle d'Aosta e ricostruisce la storia dell'anello di diamanti nel ritratto di Madame Duvaucey dipinto da Ingres, fino all'India.

Quando va in onda Passaggio a Nord Ovest

La puntata va in onda sabato 10 ottobre alle 15.00 su Rai 1. Il programma di Rai Cultura è ideato e condotto da Alberto Angela ed è disponibile anche su RaiPlay.

I vulcani nei reportage di Carsten Peter

Il viaggio inizia seguendo il tedesco Carsten Peter, fotografo naturalista di fama internazionale. I vulcani sono tra i soggetti preferiti dei suoi reportage.

Alcuni eruttano a intervalli regolari, altri di tanto in tanto. Si trovano in luoghi disabitati, ma possono anche dominare il panorama di grandi città, come l'Etna e il Vesuvio.

Il Castello di Fénis in Valle d'Aosta

Tra le tappe c'è il Castello di Fénis, uno dei più suggestivi della Valle d'Aosta, con torri e mura merlate. Sorge su un piccolo promontorio e unisce una fortificazione a una residenza signorile.

Per diverse generazioni è appartenuto alla famiglia Challant, che governava il feudo per conto dei Savoia. All'interno custodisce cicli pittorici in stile gotico tra i più famosi del Nord Italia.

Il ritratto di Madame Duvaucey e i diamanti dell'India

La puntata racconta la storia del ritratto di Madame Duvaucey, dipinto da Jean-Auguste-Dominique Ingres. Il quadro nasconde un dettaglio che intreccia arte e storia: l'anello di diamanti indossato dalla donna.

Quando Napoleone diventa imperatore i gioielli diventano simboli di potere e di relazioni. Per capire da dove arrivano quei preziosi bisogna spingersi fino in India, punto di partenza dei principali scambi commerciali con l'Europa.

Domande frequenti

Di cosa parla Passaggio a Nord Ovest sabato 10 ottobre 2026?

Nella puntata del 10 ottobre 2026 Alberto Angela segue il fotografo Carsten Peter tra i vulcani, visita il Castello di Fénis in Valle d'Aosta e racconta l'anello di diamanti del ritratto di Madame Duvaucey dipinto da Ingres, risalendo fino ai commerci con l'India.

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A che ora va in onda Passaggio a Nord Ovest?

Passaggio a Nord Ovest va in onda sabato 10 ottobre 2026 alle 15.00 su Rai 1. Il programma di Rai Cultura, ideato e condotto da Alberto Angela, è disponibile anche online su RaiPlay, dove si possono rivedere le puntate on demand dopo la messa in onda.

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Chi è Carsten Peter, il fotografo di Passaggio a Nord Ovest?

Carsten Peter è un fotografo naturalista tedesco di fama internazionale. I vulcani sono tra i soggetti preferiti dei suoi reportage, e la puntata di Passaggio a Nord Ovest del 10 ottobre 2026 parte proprio dal suo lavoro per raccontare questi fenomeni naturali.