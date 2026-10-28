Parma e Udinese hanno pareggiato 0-0 al Tardini mercoledì 28 ottobre 2026, nella 9ª giornata di Serie A. Al 69' Okoye ha parato il rigore di Bernabé. L'Udinese di Runjaic interrompe una serie di sei sconfitte consecutive e resta a quota 5 punti insieme al Parma di Gilardino.

Il rigore parato da Okoye

L'episodio che decide la serata arriva al 69'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Troilo calcia, Abankwah tocca il pallone con la mano e l'arbitro Massa indica il dischetto. Bernabé si presenta dagli undici metri e Okoye gli respinge il tiro.

Le altre occasioni

L'Udinese tira di più, sei conclusioni contro una, ma trova sulla sua strada la difesa di casa. Troilo salva sulla linea un tiro ravvicinato di Ekkelenkamp e Daffara para un colpo di testa di Unai Gomez. Nel primo tempo il portiere del Parma aveva già respinto una conclusione da fuori di Bertola, mentre Zaniolo e Karlstrom hanno mandato a lato.

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La classifica e il prossimo turno

Parma e Udinese restano appaiate a 5 punti nella zona bassa della classifica, sopra la Fiorentina e il Venezia. Sabato 31 ottobre alle 18 l'Udinese ospita la Roma.

Domande frequenti

Come è finita Parma-Udinese del 28 ottobre 2026?

Parma-Udinese è finita 0-0 al Tardini, nella 9ª giornata di Serie A. Il Parma ha avuto l'occasione migliore al 69' con un rigore concesso per un fallo di mano di Abankwah, ma Okoye ha parato il tiro di Bernabé. Le due squadre restano a 5 punti in classifica.

Chi ha sbagliato il rigore in Parma-Udinese?

Il rigore è stato calciato da Adrian Bernabé del Parma al 69' e parato da Maduka Okoye, portiere dell'Udinese. Il penalty era stato assegnato dall'arbitro Massa per un tocco di mano di Abankwah su un tiro di Troilo, arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Quante sconfitte di fila aveva l'Udinese?

L'Udinese arrivava a Parma con sei sconfitte consecutive in campionato. Lo 0-0 del Tardini interrompe la serie negativa e porta i friulani di Runjaic a 5 punti in nove giornate, con una vittoria, due pareggi e sei sconfitte. Sabato 31 ottobre la squadra ospita la Roma.