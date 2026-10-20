Il Torino batte 3-0 il Parma lunedì 19 ottobre 2026 allo stadio Tardini, nel posticipo della settima giornata di Serie A. Giovanni Simeone apre al 4', Che Adams raddoppia al 24' e ancora Simeone chiude al 69'. La squadra di Ignazio Abate sale a 10 punti. Il Parma di Alberto Gilardino tira 24 volte, ma resta a quota 4.

Simeone sblocca subito

Il Torino parte forte e trova il vantaggio dopo appena quattro minuti. Rafik Belghali sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone che Simeone, di prima, spinge alle spalle di Edoardo Corvi per lo 0-1.

Adams raddoppia, Perri dice no al Parma

I granata continuano a spingere e al 24' trovano il secondo gol: in area la palla arriva ad Adams, che non perdona e firma lo 0-2.

Pubblicità

Il Parma prova a reagire nel finale di primo tempo e va vicino al gol con David Romero e Diego Carlos, ma in entrambe le occasioni trova la risposta di Lucas Perri. Si va all'intervallo sullo 0-2.

La reazione emiliana e il tris di Simeone

Nella ripresa Gilardino cambia subito due uomini e il Parma alza il ritmo, costringendo il Torino a difendersi. I padroni di casa tengono il pallone e tirano con insistenza, ma la difesa granata e Perri reggono l'urto.

Al 69' il Torino chiude i conti: Simeone firma la doppietta personale e il 3-0 che spegne le speranze del Tardini.

I numeri della partita

I numeri raccontano una partita più equilibrata del risultato. Il Parma ha avuto il 51% di possesso palla e ha calciato 24 volte, nove nello specchio, con sei calci d'angolo. Il Torino ha tirato appena nove volte, tre in porta, e ha segnato con tutte e tre. Cinque gli ammoniti: tre per il Parma, due per il Torino.

Classifica e prossimo turno

Con la terza vittoria in campionato il Torino sale a 10 punti, a metà classifica. Il Parma resta a 4 punti, penultimo a pari merito con Udinese, Genoa e Fiorentina, davanti soltanto al Venezia.

Nel prossimo turno il Torino ospita il Monza venerdì 23 ottobre, mentre il Parma è atteso sabato 24 ottobre dalla trasferta sul campo della capolista Lazio.

Domande frequenti

Come è finita Parma-Torino?

Parma-Torino è finita 0-3, lunedì 19 ottobre 2026 allo stadio Tardini, nel posticipo della settima giornata di Serie A. Per il Torino hanno segnato Giovanni Simeone al 4' su assist di Belghali, Che Adams al 24' e ancora Simeone al 69'. Il Parma ha tirato 24 volte senza segnare.

Chi allena Parma e Torino?

Il Parma è allenato da Alberto Gilardino, il Torino da Ignazio Abate. Le due squadre si sono affrontate lunedì 19 ottobre 2026 al Tardini nella settima giornata di Serie A: ha vinto il Torino per 3-0 con la doppietta di Simeone e il gol di Adams, salendo a 10 punti.

In che posizione è il Parma in classifica?

Dopo lo 0-3 contro il Torino del 19 ottobre 2026 il Parma ha 4 punti in sette giornate di Serie A ed è penultimo, a pari merito con Udinese, Genoa e Fiorentina. Davanti soltanto al Venezia, ultimo con 3 punti. Nel prossimo turno gli emiliani giocano sul campo della Lazio, sabato 24 ottobre.