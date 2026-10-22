Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2026 Marta rivela a Enrico di aspettare un bambino, Marcello rischia di vendere la Caffetteria e Villa Guarnieri saluta Adelaide e Marta in partenza per Roma.

Nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 26 al 30 ottobre 2026 Marta dice a Enrico che aspetta un bambino e si riconcilia con Adelaide. Marcello teme di dover vendere la Caffetteria per un contratto con una compagnia di navi da crociera, finché Riccardo lo aiuta. Carla scopre che Adelaide partirà per Roma e prepara nuove mosse.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 26 ottobre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10, salvo variazioni di palinsesto. La settimana comprende cinque puntate, dalla 36 alla 40 dell'undicesima stagione. Le puntate restano disponibili su RaiPlay, dove si possono rivedere gratis dopo la messa in onda con un account.

Lunedì 26 ottobre: la decisione drastica di Marcello

Umberto prova a rimediare all'errore di Riccardo, che però vuole tirarsi fuori dall'affare dei fast food concluso con Carla. Marcello teme che la mancanza di soldi del Paradiso dipenda dal contratto che ha firmato con la compagnia delle navi da crociera e prende una decisione drastica.

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In casa Puglisi il ritorno di Ciro da Firenze porta solo tensioni. Concetta resta sola ad affrontare il problema con Agata. Lia si apre con Matteo sul rapporto con il padre. Marta ha paura della nuova vita che la aspetta e trova Adelaide pronta ad accoglierla tra le braccia.

Martedì 27 ottobre: Marta lo dice a Enrico

Iacopo pensa a un progetto artistico per onorare il lavoro del padre scomparso e cerca una modella speciale. Riccardo vuole impedire a Marcello di vendere la Caffetteria per ripianare il debito con il Paradiso.

Johnny e Barbara si entusiasmano per le proteste degli studenti nelle università, mentre Irene si sente esclusa dalle loro conversazioni. Marta, intanto, trova il coraggio di dire a Enrico che aspetta un bambino.

Mercoledì 28 ottobre: un purosangue per salvare la Caffetteria

L'indagine di Borghi su Riccardo viene scoperta e Carla deve pensare a un'altra mossa. Per Marcello si apre una possibile via d'uscita: un cavallo purosangue potrebbe evitargli la vendita della Caffetteria.

Irene osserva Johnny e Barbara mentre scrivono insieme una canzone ispirata alle proteste studentesche e sembra gelosa della loro intesa. Matteo fa uno scherzo a Lia e capisce perché lei desideri tanto un Fedora. Al Circolo i Guarnieri e i Sant'Erasmo festeggiano l'unione ritrovata e la gravidanza di Marta, mentre Carla li guarda in disparte.

Giovedì 29 ottobre: Riccardo risolve il problema

Carla mostra la propria fragilità nello scontro con Umberto e Adelaide, e Borghi invita i figli a starle accanto. Un suggerimento di Iacopo mette Simona davanti a una scelta di lavoro importante e le permette di aprirsi con Valter su un trauma del passato.

Grazie all'aiuto di Riccardo, il Paradiso risolve la questione con la compagnia delle navi da crociera e Marcello non deve più vendere la Caffetteria. Marta rivolge ad Adelaide una richiesta importante, che sancisce la loro riconciliazione.

Venerdì 30 ottobre: Villa Guarnieri saluta Adelaide e Marta

Carla scopre che Adelaide partirà per Roma e punta già a obiettivi più ambiziosi. Lia è triste per essere arrivata seconda, dietro Irene, nella gara alle vendite, ma Matteo riesce a strapparle un sorriso.

Marcello propone a Roberto il nome di un nuovo direttore commerciale per il Paradiso. A Villa Guarnieri si respira grande emozione per la partenza di Adelaide e Marta.

Le storie da seguire nella settimana

Il centro emotivo della settimana è Marta. La gravidanza, rivelata a Enrico martedì e festeggiata al Circolo mercoledì, la avvicina di nuovo ad Adelaide, fino alla richiesta di giovedì e alla partenza di venerdì.

Sul fronte degli affari tiene banco Marcello, che si gioca la Caffetteria per un contratto sbagliato e la salva grazie a Riccardo. Carla resta la presenza più inquieta: perde una pedina con l'indagine di Borghi smascherata e si rimette in moto appena sa che Adelaide lascia Milano.

Domande frequenti

Cosa succede nel Paradiso delle Signore dal 26 al 30 ottobre 2026?

Nelle puntate dal 26 al 30 ottobre 2026 Marta rivela a Enrico di aspettare un bambino e si riconcilia con Adelaide. Marcello rischia di vendere la Caffetteria per un contratto con una compagnia di navi da crociera e Riccardo lo aiuta a risolvere. Venerdì Adelaide e Marta salutano Villa Guarnieri per Roma.

Marta è incinta nel Paradiso delle Signore?

Sì. Martedì 27 ottobre Marta trova il coraggio di dire a Enrico che aspetta un bambino. Mercoledì 28 i Guarnieri e i Sant'Erasmo festeggiano al Circolo la gravidanza e l'unione ritrovata della famiglia, mentre Carla osserva la scena in disparte. Venerdì 30 Marta parte con Adelaide.

Marcello vende la Caffetteria?

No. Lunedì 26 ottobre Marcello lega i problemi economici del Paradiso al contratto con la compagnia di navi da crociera e prende una decisione drastica. Mercoledì 28 un purosangue sembra offrirgli una via d'uscita e giovedì 29, grazie a Riccardo, il problema si risolve e la Caffetteria resta a lui.

Perché Adelaide parte per Roma?

Le anticipazioni confermano la partenza di Adelaide per Roma, salutata venerdì 30 ottobre a Villa Guarnieri insieme a quella di Marta, ma non ne spiegano le ragioni. Carla viene a saperlo lo stesso giorno e comincia a guardare a obiettivi più ambiziosi per sé e per la sua famiglia.

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10, salvo variazioni di palinsesto. Nella settimana dal 26 al 30 ottobre 2026 vanno in onda cinque puntate, che si possono rivedere gratis su RaiPlay dopo la messa in onda televisiva.