Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2026 Riccardo diventa direttore commerciale e lancia la campagna Ad Occhi Chiusi, Valter prova a riportare Simona alla danza e Lia riabbraccia il padre Carmine.

Nelle puntate del Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre 2026 Roberto presenta Riccardo come nuovo direttore commerciale. La campagna Ad Occhi Chiusi diventa un successo, ma una telefonata turba Riccardo. Valter scopre che Simona vuole lasciare la danza, Matteo diffida del padre di Lia e Valter litiga con la madre Elisa per una cena con Cesare.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore dal 2 novembre

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10, salvo variazioni di palinsesto. La settimana comprende cinque puntate dell'undicesima stagione. Le puntate restano disponibili su RaiPlay, dove si possono rivedere gratis dopo la messa in onda con un account.

Il punto di partenza: Milano senza Adelaide e Marta

La settimana scorsa Villa Guarnieri ha salutato Adelaide e Marta, partite per Roma dopo la riconciliazione e l'annuncio della gravidanza di Marta. Marcello ha salvato la Caffetteria grazie a Riccardo e ha proposto a Roberto un nome per il ruolo di direttore commerciale del Paradiso. Da lunedì quel nome diventa ufficiale.

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Lunedì 2 novembre: Riccardo al Paradiso

Valter scopre che Simona vuole lasciare la danza. Roberto presenta Riccardo come nuovo direttore commerciale del Paradiso. Alla casa famiglia Odile deve affrontare un problema e Matteo le suggerisce una soluzione.

Martedì 3 novembre: la collezione di Natale

Alla casa famiglia emerge un secondo problema. Elisa pensa che Matteo possa aiutarla con Lia. Riccardo trova un'idea per la collezione natalizia e Landi propone una cena di lavoro.

Iacopo prepara una mostra dedicata al padre scomparso. Diana prova a dimostrare alla madre di valere qualcosa.

Mercoledì 4 novembre: Botteri e la campagna

Valter cerca di convincere Simona a tornare ad allenarsi. Botteri esita davanti alla campagna Ad Occhi Chiusi, finché Delia gli dà un consiglio utile.

Matteo rivela a Marcello un dettaglio sul padre di Lia. Cesare riconosce che Diana potrebbe aiutare Rebecca ad avvicinarsi a Filippo. La cena di lavoro salta e per Elisa la serata prende una piega inattesa.

Giovedì 5 novembre: Carmine Mandalà

Marcello risolve il guasto alla casa famiglia, ma Odile vuole pagare le spese. Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo grazie a Diana. Poi sospetta che dietro l'aiuto della cugina ci sia Carla e si allontana da lei.

Irene scopre che Simona è una ballerina e intuisce il dolore che si porta dentro. Matteo parla a Marcello di Carmine Mandalà, il padre di Lia, e gli confida di non fidarsi di lui.

Venerdì 6 novembre: il successo e la telefonata

La campagna Ad Occhi Chiusi ha successo. Roberto, Irene, Johnny e Valter preparano una sorpresa per Simona. Marcello propone a Odile di rinnovare gli elettrodomestici della casa famiglia. Matteo permette a Lia di riabbracciare il padre.

Riccardo raccoglie i primi frutti nel nuovo ruolo, ma una telefonata lo turba. Valter scopre la cena tra Elisa e Cesare e madre e figlio litigano in modo duro.

Le storie da seguire nella settimana

Riccardo è il personaggio che cambia di più. Dopo i problemi delle settimane passate e l'aiuto decisivo a Marcello, entra al Paradiso con un ruolo di peso, firma la collezione di Natale e la campagna Ad Occhi Chiusi. La telefonata di venerdì lascia però una domanda aperta per la settimana successiva.

Accanto a lui crescono due storie nuove. Simona, che vuole lasciare la danza per un dolore che non racconta, e Lia, che ritrova il padre Carmine sotto lo sguardo diffidente di Matteo. In casa di Elisa, intanto, la cena con Cesare apre uno scontro con il figlio Valter.

Domande frequenti

Cosa succede nel Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre 2026?

Nelle puntate dal 2 al 6 novembre 2026 Riccardo diventa direttore commerciale del Paradiso e lancia la campagna Ad Occhi Chiusi, che ha successo. Valter scopre che Simona vuole lasciare la danza, Lia riabbraccia il padre Carmine Mandalà e Valter litiga con la madre Elisa per una cena con Cesare.

Chi è il nuovo direttore commerciale del Paradiso?

Lunedì 2 novembre Roberto presenta Riccardo come nuovo direttore commerciale del Paradiso. Riccardo lavora alla collezione natalizia e alla campagna Ad Occhi Chiusi, che venerdì 6 si rivela un successo. Lo stesso giorno, però, una telefonata improvvisa lo turba.

Perché Simona vuole lasciare la danza?

Lunedì 2 novembre Valter scopre che Simona vuole lasciare la danza e nei giorni seguenti prova a convincerla ad allenarsi. Giovedì 5 Irene scopre che Simona è una ballerina e intuisce il dolore che la ragazza porta con sé. Le anticipazioni non ne svelano la causa.

Chi è il padre di Lia?

Il padre di Lia si chiama Carmine Mandalà. Mercoledì 4 novembre Matteo rivela a Marcello un dettaglio su di lui e giovedì 5 gli confida di non fidarsi. Venerdì 6 è comunque Matteo a permettere a Lia di riabbracciare il padre.

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1?

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10, salvo variazioni di palinsesto. Nella settimana dal 2 al 6 novembre 2026 vanno in onda cinque puntate, che si possono rivedere gratis su RaiPlay dopo la messa in onda televisiva.