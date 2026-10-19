Dimesso sabato 17 ottobre dal Policlinico Gemelli, dove era stato operato per un adenocarcinoma polmonare, il Pontefice si è affacciato su piazza San Pietro meno di 24 ore dopo. I medici: nessun motivo clinico per rinunciare al viaggio in America Latina di novembre.

Papa Leone XIV è tornato in Vaticano. Dimesso sabato 17 ottobre 2026 dal Policlinico Gemelli di Roma, dove il 13 ottobre era stato operato per un adenocarcinoma al polmone destro, domenica 18 ottobre si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico per l'Angelus. Ha ringraziato chi ha pregato per lui e ha annunciato che riprenderà le attività in modo graduale.

L'intervento al Gemelli

Il Papa è stato operato martedì 13 ottobre al Policlinico Agostino Gemelli. I chirurghi gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava un adenocarcinoma polmonare, la forma più comune di tumore del polmone.

Il ricovero è durato cinque giorni.

Pubblicità

Le dimissioni e il rientro nel Palazzo Apostolico

Sabato 17 ottobre, nel primo pomeriggio, Leone XIV ha lasciato il Gemelli camminando sulle sue gambe e dicendo di sentirsi molto meglio.

Il bollettino firmato dal medico Luigi Carbone e dal chirurgo Stefano Margaritora lo ha giudicato idoneo alla dimissione sulla base degli esami del sangue e della radiografia del torace eseguiti in mattinata. In Vaticano non serve alcuna apparecchiatura medica particolare. Ad assisterlo nel Palazzo Apostolico ci sono quattro suore, con il medico personale e, se necessario, un fisioterapista.

Il primo Angelus dopo l'operazione

Domenica 18 ottobre, a mezzogiorno, il Papa si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico su piazza San Pietro. Dopo la preghiera ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino: «Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno. Grazie!».

Una «particolare riconoscenza» è andata ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli. Il Pontefice ha raccontato che l'esperienza gli ha fatto provare «in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità».

Poi l'annuncio sul futuro: «Superata questa fase delicata, come sapete adesso riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l'aiuto di Dio e delle vostre preghiere».

Il Vangelo di Cesare e la Giornata missionaria

Nella riflessione il Papa ha commentato il passo del Vangelo di Matteo in cui Gesù risponde ai farisei con la frase «date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Il Regno di Dio, ha spiegato, lascia intatti i ruoli e le responsabilità umane e chiede di vivere senza compromessi, liberi da cattive ambizioni e da interessi ingiusti.

Leone XIV ha ricordato anche la Giornata missionaria mondiale, giunta alla centesima edizione, chiedendo di pregare perché la Chiesa resti fedele al mandato di annunciare il Vangelo.

Convalescenza e prossimi impegni

I medici hanno indicato una decina di giorni per il pieno recupero. Il chirurgo Margaritora ha spiegato che non ci sono motivi clinici per rinunciare al viaggio apostolico in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù.

Resta da confermare la presenza all'incontro di Assisi del 27 ottobre, che cade a ridosso del periodo di convalescenza.

Domande frequenti

Come sta Papa Leone XIV dopo l'operazione?

Papa Leone XIV è stato dimesso dal Policlinico Gemelli sabato 17 ottobre 2026, dopo l'intervento del 13 ottobre al polmone destro. I medici lo hanno giudicato idoneo alla dimissione dopo esami del sangue e radiografia. Domenica 18 ottobre ha recitato l'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico e ha detto che riprenderà le sue attività un passo alla volta.

Per cosa è stato operato Papa Leone XIV?

Papa Leone XIV è stato operato martedì 13 ottobre 2026 al Policlinico Gemelli di Roma per un adenocarcinoma polmonare. I chirurghi gli hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il ricovero è durato cinque giorni, con le dimissioni nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre e il rientro in Vaticano.

Cosa ha detto Papa Leone XIV all'Angelus del 18 ottobre?

All'Angelus del 18 ottobre 2026 Papa Leone XIV ha ringraziato chi ha pregato per lui, dicendo di aver sentito il sostegno dei fedeli, e ha espresso riconoscenza al personale del Gemelli. Ha raccontato di sentirsi più vicino ai malati e ha annunciato che riprenderà le sue attività un passo alla volta, con l'aiuto di Dio e delle preghiere.

Papa Leone XIV farà il viaggio in America Latina?

Il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina, dal 6 al 17 novembre 2026 tra Uruguay, Argentina e Perù, resta in programma. Il chirurgo Stefano Margaritora ha spiegato che non ci sono motivi clinici per rinunciarvi. I medici hanno indicato circa dieci giorni per il pieno recupero dall'intervento.